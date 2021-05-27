أسس الذكاء الاصطناعي الجدير بالثقة: التحكم في البيانات والذكاء الاصطناعي وأخلاقيات الذكاء الاصطناعي والنظام البنائي المفتوح والمتنوع

تدرك الشركات حول العالم أن بناء الثقة في الذكاء الاصطناعي هو المفتاح لتبني التقنية على نطاق واسع. إنهم يعلمون أن الثقة في الذكاء الاصطناعي والقدرة على شرح القرارات المتخذة من خلال خوارزميات الذكاء الاصطناعي أمران حاسمان لنجاح أعمالهم من منظور العلامة التجارية. وفقًا لمؤشر تبني الذكاء الاصطناعي العالمي لعام 2021، يتفق 86% من محترفي تكنولوجيا المعلومات حول العالم على أنه من المرجح أن يختار المستهلكون خدمات شركة توفر الشفافية وإطار عمل أخلاقي حول كيفية بناء البيانات ونماذج الذكاء الاصطناعي وإدارتهما واستخدامهما.

بوجه عام، يكتسب العملاء ثقة أكبر في النتائج عند الاعتماد على حلول الذكاء الاصطناعي الجدير بالثقة، التي تستند إلى أسس التحكم في البيانات وأدوات وعمليات الذكاء الاصطناعي، وأخلاقيات الذكاء الاصطناعي، والنظام البنائي المفتوح والمتنوع.