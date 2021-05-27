أسس الذكاء الاصطناعي الجدير بالثقة: التحكم في البيانات والذكاء الاصطناعي وأخلاقيات الذكاء الاصطناعي والنظام البنائي المفتوح والمتنوع

تدرك الشركات حول العالم أن بناء الثقة في الذكاء الاصطناعي هو المفتاح لتبني التقنية على نطاق واسع. إنهم يعلمون أن الثقة في الذكاء الاصطناعي والقدرة على شرح القرارات المتخذة من خلال خوارزميات الذكاء الاصطناعي أمران حاسمان لنجاح أعمالهم من منظور العلامة التجارية. وفقًا لمؤشر تبني الذكاء الاصطناعي العالمي لعام 2021، يتفق 86% من محترفي تكنولوجيا المعلومات حول العالم على أنه من المرجح أن يختار المستهلكون خدمات شركة توفر الشفافية وإطار عمل أخلاقي حول كيفية بناء البيانات ونماذج الذكاء الاصطناعي وإدارتهما واستخدامهما.
بوجه عام، يكتسب العملاء ثقة أكبر في النتائج عند الاعتماد على حلول الذكاء الاصطناعي الجدير بالثقة، التي تستند إلى أسس التحكم في البيانات وأدوات وعمليات الذكاء الاصطناعي، وأخلاقيات الذكاء الاصطناعي، والنظام البنائي المفتوح والمتنوع.
يشير التحكم في البيانات والذكاء الاصطناعي إلى تقنية التحكم والأدوات والعمليات التي تراقب وتحافظ على موثوقية البيانات وحلول الذكاء الاصطناعي. يجب أن تكون الشركات قادرة على توجيه ومراقبة الذكاء الاصطناعي الخاص بها للتأكد من أنه يعمل على النحو المنشود وبما يتوافق مع اللوائح. تعتمد تقنية التحكم في البيانات والذكاء الاصطناعي من IBM على تطبيق مبادئنا الأساسية في الذكاء الاصطناعي الأخلاقي: الشفافية، وقابلية التفسير، والإنصاف، والمتانة، والخصوصية. مجالات التركيز الخمسة هذه هي الطريقة التي نحدد بها الذكاء الاصطناعي الجدير بالثقة.
الشفافية تعزز الثقة، وأفضل طريقة لتعزيز الشفافية هي الإفصاح. كما أن الشفافية مطلوبة لكي يكون حل الذكاء الاصطناعي أخلاقيًا. فذلك يسمح بفحص تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي بسهولة، ما يعني أن الخوارزميات المستخدمة في حلول الذكاء الاصطناعي ليست مخفية أو لا يمكن النظر إليها عن كثب.
بينما تقدم الشفافية نظرة على تقنيات الذكاء الاصطناعي والخوارزميات المستخدمة، هناك حاجة إلى تفسيرات بسيطة ومباشرة لكيفية استخدام الذكاء الاصطناعي. من حق الناس أن يفهموا كيف توصل الذكاء الاصطناعي إلى استنتاج ما، خاصةً عندما تؤثر هذه الاستنتاجات على القرارات المتعلقة بقابليتهم للتوظيف أو جدارتهم الائتمانية أو إمكاناتهم. يجب أن تكون التفسيرات المقدمة سهلة الفهم.
يشير الإنصاف في حل الذكاء الاصطناعي إلى الحد من التحيز البشري وتوفير المعاملة العادلة للأفراد والجماعات. يجب أن يظل حل الذكاء الاصطناعي المصمم ليكون عادلاً على هذا النحو. إن المراقبة والضمانات ضرورية لمنع التحيز من التأثير على الحل.
نظرًا إلى أن الذكاء الاصطناعي أصبح جزءًا من تجربتنا البشرية، فإنه أصبح أيضًا أكثر عرضة للهجوم. لكي يُعد الحل القائم على الذكاء الاصطناعي جديرًا بالثقة، يجب أن يكون فائق الإمكانات بما يكفي للتعامل مع الظروف الاستثنائية بفعالية وتقليل المخاطر الأمنية. يجب أن يكون الذكاء الاصطناعي قادرًا على تحمل الهجمات والحفاظ على سلامته في أثناء تعرضه للهجوم.
لكي يكون الذكاء الاصطناعي جديرًا بالثقة، يجب ضمان الخصوصية في كل منعطف، ليس فقط للبيانات غير المنسقة، بل أيضًا للرؤى المستخلصة من تلك البيانات. البيانات ملك لمنشئيها من البشر، ويجب أن يضمن الذكاء الاصطناعي الخصوصية بأعلى درجات النزاهة.
يجب أن تكون أدوات التحكم في البيانات والذكاء الاصطناعي وممارساتهما مستندة إلى أساس أخلاقي. يعمل الذكاء الاصطناعي على تعزيز البشر وذكائهم وسلوكياتهم، ويجب أن يكون متاحًا للجميع، وليس فقط لقلة مختارة. تعود البيانات والرؤى التي يكتسبها الذكاء الاصطناعي للبشر الذين أنشؤوها، ويحافظ الذكاء الاصطناعي الأخلاقي على هذا الحق. تعني أخلاقيات الذكاء الاصطناعي أيضًا أن تكون طريقة استخدام الشركات لتلك البيانات في الذكاء الاصطناعي شفافة وقابلة للتفسير.
تتطلب حلول الذكاء الاصطناعي الجديرة بالثقة أكثر من مجرد أساس للأخلاقيات والحوكمة. إن ثقافة التنوع والشمول والمسؤولية المشتركة، المعززة في النظام البنائي المفتوح، أمر ضروري لبناء الذكاء الاصطناعي وإدارته مع تقديم قيمة حقيقية لكل من الأعمال والمجتمع. قد يتطلب ذلك تحولاً ثقافيًا بحيث تتكون الفرق التي تبني حلول الذكاء الاصطناعي من أشخاص من خلفيات مختلفة وتشبه إلى حد كبير التنوع الجندري والعرقي والثقافي في المجتمعات التي تخدمها تلك الحلول.
من خلال تقديم الأدوات والخبرات والتعليم والإرشاد، نساعد الشركات على بناء الثقة في الذكاء الاصطناعي والنتائج التي يحققها.
يمكنك توجيه الذكاء الاصطناعي الذي تستخدمه وإدارته ومراقبته باستخدام محفظة واحدة لتسريع تنفيذ الذكاء الاصطناعي المسؤول والشفاف والقابل للتفسير.