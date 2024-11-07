أهم المقاييس التي ينبغي قياسها في مجال خدمة العملاء

مقاييس خدمة العملاء هي الوحدات التي تستخدمها الشركات لتتبع مستويات الرضا عن تجارب العملاء ومن ثَم تحسين مهام فريق دعم العملاء والخدمات في المؤسسات.

مؤشرات الأداء الرئيسية (KPIs) هي مقاييس من شأنها المساعدة على تقييم أداء وكلاء الدعم ومدى جودة تفاعلات العملاء وعمليات الدعم المهمة الأخرى، مثل تجارب المستخدمين. تُعد هذه العمليات بمثابة الدليل في رحلة العملاء وأفضل طريقة لمعالجة مشكلات العملاء.

يوجد نوعان من مؤشرات الأداء الرئيسية في مجال خدمة العملاء: المقاييس التشغيلية والمقاييس التنظيمية. يؤدي كلاهما دورًا مهمًا في تكوين صورة كاملة لرحلة العميل من خلال قياس أداء موظفي خدمة العملاء على نحو شامل.

المقاييس التشغيلية: هي المقاييس التي تقيس مدى كفاءة وفعالية فريق خدمة العملاء في التعامل مع عمليات الدعم وسير العمل. تعتمد هذه المقاييس على التحليل الكمي مثل الأرقام والبيانات. ومن الأشياء التي يمكن قياسها رسائل البريد الإلكتروني الواردة والمكالمات الواردة ومعدل الاستجابة وغير ذلك الكثير.

المقاييس التنظيمية: على عكس المقاييس التشغيلية، تُسلط هذه المقاييس، التي يُشار إليها أيضًا باسم بيانات التجارب، الضوء على سياق تجارب العملاء الفعلية للمنتجات أو الخدمات التي تقدمها لهم الشركة. بعبارة أخرى، هذه المقاييس توضح آراء العملاء في الشركة ومواضع الفجوات بين الشركة وتجارب العملاء الفعلية.