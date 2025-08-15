يواجه كل من المديرين والموظفين صعوبات في مواكبة التطور العالمي المستمر. تقول Morick إن الجمع بين العمل عن بُعد، وتأثير الذكاء الاصطناعي في عالم الأعمال، ونقص المواهب في جميع أنحاء العالم قد وضع أقسام الموارد البشرية في موقف لا تحسد عليه.

"[نحن] نشهد ضغوطًا على الميزانيات عبر المؤسسات بأكملها. وقد لمست أقسام الموارد البشرية ذلك بصفتها مراكز تشغيلية. ومن ثَم فالسؤال المطروح هو: كيف يمكنهم استخدام الذكاء الاصطناعي والأتمتة حتى يتمكنوا من تبسيط العمليات وتقليل بعض هذه التكلفة؟"

يرجع ذلك جزئيًا إلى الضغوط على الميزانيات وثقافة الدمج، كما تقول Morick، "أصبح المديرون مكلفين بالكثير من التدريب القيادي". وتابعت قائلة إن العديد من المديرين اليوم أصبحوا يشغلون مناصب مزدوجة.

"إذن أنت المدير اليومي، وفي الوقت نفسه أنت المدرب كذلك. أنت متصور أن الموظفين، في أثناء تدرجهم في المناصب داخل المؤسسة، سيصبحون مدربين فعالين". وأضافت قائلة إن هذا النوع من التقدم المهني ليس بالضرورة أن يكون شيئًا من ضمن اهتمامات المديرين أو شيئًا مدربين على فعله بفعالية. "ومن ثَمَّ توجد هذه الفجوة في القيادة".