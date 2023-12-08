المركبات المعرفة بالبرمجيات: هي البنية التي تقود التطور التالي في صناعة السيارات

طبقة البنية التحتية

لا تشمل هذه الطبقة المركبة فحسب، بل أيضًا معدات الاتصالات ووحدات الطرق وأنظمة المدن الذكية والمكونات المماثلة، بالإضافة إلى أنظمة الخلفية المختلفة للشركات المصنعة للمعدات الأصلية (OEMs). وتشكل جميع هذه العناصر جزءًا من عملية دورية تُستخدم فيها بيانات المركبة لأغراض التطوير والعمليات وتقديم الخدمات. استنادًا إلى المعارف المستخلصة من هذه البيانات، يتم تقديم برامج جديدة للمركبات عبر التحديثات اللاسلكية.

طبقة منصة السحابة الهجينة

في نهج شركة IBM، تمتد منصة موحّدة قائمة على Linux وKubernetes من المركبة وصولاً إلى حافة نظام الخلفية. وتحظى هذه المنصة بدعم Red Hat® Enterprise Linux وRed Hat® OpenShift، ما يتيح توزيع البرمجيات بمرونة على شكل حاويات برمجية، مع الالتزام بمبدأ: “ابنِ مرة واحدة، وانشر في أي مكان”. يمكن تطوير البرنامج واختباره في الواجهة الخلفية قبل أن يُنشر بسهولة في المركبة أو البنية التحتية. ويحقق كل هذا مرونة غير مسبوقة.

يسهم التوحيد القياسي من خلال تجريد برمجيات التطبيقات على شكل حاويات في تحسين قابلية صيانة البرمجيات ونقلها، ما يؤدي إلى زيادة إنتاجية المطورين. ويكتمل نهج الحوسبة السحابية الهجينة من خلال IBM Edge Application Manager، ما يتيح للشركات المصنعة للمعدات الأصلية توسيع نطاق حلول الحافة وتشغيلها بشكل مستقل، إلى جانب IBM Embedded Automotive Platform، وهو نظام تشغيل Java مُحسّن للاستخدام داخل المركبة.

طبقة البيانات والذكاء الاصطناعي

لقد أدت نماذج الذكاء الاصطناعي منذ فترة طويلة دورًا مهمًا في وظائف المركبات مثل أنظمة مساعدة السائق المتقدمة/القيادة الذاتية. تستخدم بعض الشركات المصنعة للمعدات الأصلية، مثل Honda، الذكاء الاصطناعي لإدارة المعرفة من أجل تقديم سيارات أكثر أمانًا وتخصيصًا. وفيما يتعلق بتشغيل المركبات، يُستخدم الذكاء الاصطناعي حاليًا في الأمن السيبراني لتحليل الأحداث والحوادث الأمنية الواردة، وفي تحليل بيانات نُظُم المعلومات والمراقبة عن بُعد للحصول على معارف حول تجارب القيادة.

اليوم، يمكن أن يعزز الذكاء الاصطناعي التوليدي تطوير المركبات المعرّفة بالبرمجيات وتشغيلها بشكل كبير من خلال توليد العناصر المميزة تلقائيًا مثل حالات الاختبار ونماذج البنية ومصدر الرموز للبرمجيات. ويتطلب ذلك وجود مجموعة من منتجات الذكاء الاصطناعي مثل watsonx من IBM لإدارة مختلف النماذج الأساسية المحسّنة لكل حالة استخدام، وبناء نماذج أساسية مخصصة وفقًا للمعايير الخاصة بالعميل، وحماية بيانات الهندسة من أن يتم دمجها في النماذج الأساسية العامة مفتوحة المصدر التي قد يستغلها المنافسون. علاوة على ذلك، تتيح تقنيات مثل IBM Distributed AI API للشركات المصنعة للمعدات الأصلية تحسين نشر نماذج الذكاء الاصطناعي واستخدامها في أجهزة الحافة مثل المركبات.

طبقة الأمان

تتجه الشركات المصنعة للمعدات الأصلية بشكل متزايد إلى اعتماد إطار عمل الثقة الصفرية للأمن السيبراني لمواجهة التهديدات الخارجية والداخلية عبر مراحل التطوير وعمليات المركبة وبيئات المؤسسة. من ضمن العناصر المركزية في أمان المركبات هو مركز عمليات أمان المركبة، حيث يمكن استخدام IBM QRadar® Suite للكشف عن التهديدات وتنسيق الأمان والأتمتة والاستجابة.

تحتاج الشركات المصنّعة للمعدات الأصلية أيضًا إلى تشفير الرسائل داخل المركبات وجميع الاتصالات الأخرى التي تتجاوزها. يمكن تحقيق ذلك من خلال IBM Enterprise Key Management Foundation. وأخيرًا، يوفّر فريق IBM X-Force® Red عروض اختبار مخصّصة لقطاع السيارات.

طبقة منتجات الذكاء الاصطناعي

تتيح منصة تطوير حديثة، مثل IBM Engineering Lifecycle Management، لصناعة السيارات ممارسة تطوير البرمجيات بمنهجية الأسلوب الرشيق في بيئة حديثة للتكامل المستمر/التسليم المستمر. توفر المنصة هندسة متطلبات قابلة للتتبع وهندسة أنظمة قائمة على النماذج واختبارات، ما يسهل التعاون ويدير تعقيدات المنتج ويطبق معارف مستندة إلى البيانات ويضمن الامتثال. علاوة على ذلك، تتيح هندسة الذكاء الاصطناعي، المدعومة بمحافظ مثل watsonx، تقديم تجربة عملاء مخصصة. تساعد حلول إدارة بيانات الهندسة العملاء على إدارة البيانات المكثفة اللازمة لتطوير القيادة الذاتية، كما هو موضح في دراسة الحالة هذه لشركة Continental. تُمكن المنصات الذكية، مثل IBM Cloud Pak® for Network Automation، الأتمتة والعمليات خاصة فيما يتعلق بشركات الاتصالات في البنية التحتية. وفي الواجهة الخلفية، تساعد منصة IBM Connected Vehicle Insight الشركات المصنعة على بناء حالات استخدام المركبات المتصلة الخاصة بها.

من المهم بالقدر نفسه أن المركبات المُعرّفة بالبرمجيات تتطلب العديد من التقنيات المتخصصة من مزوّدين مختلفين، ولهذا يؤدي التعاون داخل النظام البنائي دورًا مهمًا في بنية المركبات المُعرّفة بالبرمجيات.

في النهاية، يؤدي كل عنصر في البنية دورًا محددًا بوضوح لضمان أفضل تجربة ممكنة لسائقي المركبات وركابها، ما يعزز مكانة المركبات المعرّفة بالبرمجيات كجيل جديد ومتطور في صناعة السيارات.

هل تخطط لحضور CES (الرابط موجود خارج موقع ibm.com)، من 9 إلى 12 يناير عام 2024 في لاس فيغاس؟ تفضل بزيارة مركز اجتماعات IBM لمعرفة المزيد عن تقنيات المركبات المعرّفة بالبرمجيات.