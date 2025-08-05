لقد برزت برامج الفدية كخدمة (RaaS) كنموذج أعمال يغير قواعد اللعبة، حيث يجمع المخترقون بين قدرات البرمجيات التقليدية وإمكانية الوصول إلى الخدمات السحابية. لقد ساعدتهم هذه الحركة على تحويل الابتزاز الرقمي المتطور إلى اقتصاد قائم على الاشتراك متاح لأي شخص لديه نوايا خبيثة تقريبًا.

على مر التاريخ، كانت هجمات الفدية تنفذ بصورة أساسية من قِبل عناصر التهديد ذوي المهارات التقنية الذين يطورون برامجهم الضارة بأنفسهم، ويوزعونها باستخدام التصيد الاحتيالي أو أدوات الاستغلال، ويتفاوضون مباشرة مع الضحية. ولكن في هذا النموذج التقليدي، كانت هناك قيود، مثل قابلية التوسع المحدودة، والتعرض للمخاطر، والحاجة إلى مجموعة واسعة من المهارات.

ثم أصبحت برامج الفدية كخدمة (RaaS) جزءًا من المشهد. في هذا النموذج، يقوم مطورو برامج الفدية بإنشاء أدوات فائقة الإمكانات للبرنامج الضار ويؤجرونها لعملائهم أو شركائهم الذين ينفذون الهجمات الفعلية. يحصل المطورون على 20% إلى 40% من الأرباح، بينما يحصل الشركاء على الحصة المتبقية.

وقد أدى ذلك إلى تسهيل الوصول إلى الجرائم الإلكترونية، ما يمكن الأشخاص ذوي المهارات المحدودة من تنفيذ هجمات قوية باستخدام أدوات متقدمة.