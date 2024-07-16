قوة الكمبيوتر المركزي وتطبيقات السحابة الأصلية

يشير تحديث الكمبيوتر المركزي إلى عملية تحويل أنظمة الكمبيوتر المركزي القديمة وتطبيقاته وبنيته التحتية ليتماشى مع التقنيات والمعايير الحديثة في الأعمال. تتيح هذه العملية للمؤسسات الاستفادة الكاملة من قدرات أنظمة الكمبيوتر المركزي واستثماراتها القائمة في هذه التقنية، والبناء عليها لتحقيق مزايا التحديث. ومن خلال تحديث أنظمة الكمبيوتر المركزي، يمكن للمؤسسات تعزيز المرونة، ورفع الكفاءة، وخفض التكاليف، وتحسين تجربة العملاء.

ويساعد تحديث الكمبيوتر المركزي المؤسسات على توظيف أحدث التقنيات والأدوات، مثل الحوسبة السحابية والذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي وعمليات التطوير (DevOps)، لدعم الابتكار ونمو الأعمال. ويمكن لأنظمة الكمبيوتر المركزي المحدَّثة أن تتكامل بسلاسة مع الأنظمة والتطبيقات ومصادر البيانات الأخرى، بما يتيح تطوير نماذج أعمال جديدة ومصادر إضافية للإيرادات.

كما يساعد التحديث المؤسسات على التعامل مع تحديات تقاعد الكفاءات الخبيرة، وخفض تكاليف الصيانة والتشغيل، وتحسين أداء الأنظمة وقابليتها للتوسّع. ومن خلال الاستفادة من إمكانات تحديث الكمبيوتر المركزي، تستطيع المؤسسات تحقيق فوائد تجارية ملموسة، وتعزيز قدرتها التنافسية، والحفاظ على موقعها في السوق.

يمكن أن يكون نقل نظام كمبيوتر مركزي إلى منصة أخرى، مثل نظام سحابي أو موزّع، عملية معقّدة وتنطوي على قدر كبير من المخاطر أما التحديث فيتيح للمؤسسات الحفاظ على قيمة استثماراتها الحالية في تقنية الكمبيوتر المركزي مع الاستفادة في الوقت نفسه من مزايا التحديث.