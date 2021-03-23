الخطر الخفي للبنية التحتية المتقادِمة: مخاطر أمنية

مع كثرة الحديث عن اعتماد حلول السحابة، قد يكون من السهل الافتراض أن شعبية البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات المحلية آخذة في التراجع. غير أنّ دراسة حديثة أعدّتها IBM بالتعاون مع Forrester Consulting، بعنوان The Key to Enterprise Hybrid Cloud Strategy ، أظهرت أن البنية التحتية المحلية لا تزال تتمتّع بحضور قوي لدى العديد من المؤسسات. وخلصت الدراسة إلى أنّ "الشركات تخطّط لزيادة استثماراتها في البنية التحتية المحلية، وأن 85% من صانعي القرار في تكنولوجيا المعلومات (ITDMs) الذين شملهم الاستطلاع يتّفقون على أن البنية التحتية المحلية عنصر حاسم في استراتيجياتهم للسحابة الهجينة". وفي الواقع، يخطّط 75% من صانعي القرار في تكنولوجيا المعلومات لزيادة استثماراتهم في البنية التحتية خلال العامين المقبلين.

لكن، للأسف، لا تُستكمل هذه الخطط دائمًا على أرض الواقع. وغالبًا ما تكون تحديثات البنية التحتية المحلية في مقدّمة البنود التي تُؤجَّل استنادًا إلى احتياجات الميزانية، أو أولويات المشاريع، أو الأحداث المفاجئة المُربِكة (مثل جائحة كوفيد-19). وأظهرت دراسة Forrester أن 70% من المؤسسات التي شاركت في الاستطلاع أخّرت عمليات تحديث البنية التحتية بضع مرّات على الأقل خلال السنوات الخمس الماضية أو أكثر (ارتفاعًا من 61% في عام 2019).

وعند مراجعة مشروعات تكنولوجيا المعلومات وأولوياتها، غالبًا ما يُنظَر إلى تحديث البنية التحتية المحلية على أنه بند يسهل تأجيله. ليس مشروعًا لامعًا جديدًا، وقد يكون من الصعب تبرير تكلفته أمام الإدارة العليا. عند التعامل مع عدة عند التعامل مع عدة مشروعات أو الحاجة إلى تقليص الميزانية، قد تنظر فرق تكنولوجيا المعلومات في معادلة المخاطر/العائد المرتبطة بعدم تحديث البنية التحتية المحلية الحالية. وغالبًا ما ينتهي الأمر إلى قرار مفاده أن "كل شيء يعمل بشكل مقبول في الوقت الراهن". لكن ما يُغفَل أخذه في الحسبان في كثير من الأحيان هو أن هذه الأجهزة تنطوي على مخاطر أمنية حقيقية. في الواقع، وجدت دراسة Forrester أن نصف صُنّاع القرار في مجال تكنولوجيا المعلومات اكتشفوا مشكلات أمنية وثغرات أمنية في البنية التحتية بعد تأجيل تحديثها.