تطور الثقة الصفرية وأطر العمل التي توجهها

بدأت الثقة الصفرية في مبادرة "BeyondCorp" التي طورتها Google في عام 2010. كان هدف المبادرة هو تأمين الوصول إلى الموارد استناداً إلى الهوية والسياق، والابتعاد عن النموذج الأمني التقليدي القائم على المحيط الخارجي. وقد سمحت هذه الاستراتيجية لشركة Google بتزويد الموظفين بإمكانية الوصول الآمن إلى تطبيقات الشركة وبياناتها من أي مكان، باستخدام أي جهاز، دون الحاجة إلى شبكة افتراضية خاصة (VPN).

في عام 2014، صاغ John Kindervag المحلل في Forrester Research مفهوم ”الثقة الصفرية“ لوصف هذا النموذج الأمني الجديد في تقرير بعنوان "نموذج الثقة الصفرية لأمن المعلومات". واقترح نموذجًا أمنيًا جديدًا يفترض أنه لا يمكن الوثوق بأي شخص—سواء كان داخل شبكة المؤسسة أو خارجها—دون التحقق من ذلك. حدد التقرير نموذج الثقة الصفرية بناءً على مبدأين أساسيين: "لا تثق أبدًا، تحقق دائمًا".

يُفترض أن جميع المستخدمين والأجهزة والتطبيقات غير موثوق بها ويجب التحقق منها قبل منحها حق الوصول إلى الموارد. يعني مبدأ الامتيازات الصغرى أن كل مستخدم أو جهاز يُمنح الحد الأدنى من مستوى الوصول المطلوب لأداء وظيفته، ولا يُمنح الوصول إلا على أساس الحاجة إلى المعرفة.

ومنذ ذلك الحين، استمر مفهوم الثقة الصفرية في اكتساب الزخم، حيث تبنت العديد من المؤسسات بنيته لحماية أصولها الرقمية بشكل أفضل من التهديدات الإلكترونية. وهو يشمل مختلف المبادئ والتقنيات الأمنية التي يتم نشرها لتعزيز الأمن وتقليل مخاطر الاختراقات الأمنية.