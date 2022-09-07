قد تنشأ مخاطر الإقراض العادل من خلال البيانات المدخلة المتحيزة، والخوارزميات التي تضخم التحيز في البيانات، والاستخدام المتحيز لنتائج النموذج. يجب أن تؤدي وظائف إدارة مخاطر النموذج دورًا أساسيًا في برنامج الإقراض العادل في الشركات المالية التي تعتمد بشكل متزايد على النماذج. ويعزز الدليل هذا الدور ويحدد التوقعات التفصيلية بشأن اعتبارات الإقراض العادل في إطار عمل إدارة مخاطر النموذج في البنوك. إذ يشير صراحة إلى سياسات إدارة مخاطر النموذج التي ينبغي أن تتضمن اعتبارات الإقراض العادل، بما في ذلك معايير لضمان ألا تتسبب النماذج في التمييز أو تحفيزه من خلال المعاملة المتباينة أو التأثير المتباين.

وبشكل أكثر تحديدًا، يجب أن يتضمن إطار عمل إدارة المخاطر النموذجية للبنك ضوابط لتطوير النماذج وتنفيذها واستخدامها، بما في ذلك ضوابط لمراقبة النتائج أو المخرجات التمييزية المحتملة. لاحظنا أن النماذج المتأثرة بقضايا الإقراض العادل غالبًا ما تعتمد على بيانات ديناميكية يتم تحديثها بشكل متكرر مثل نماذج مراقبة المعاملات.

قد يفشل النموذج الذي ينتج مخرجات عادلة وغير متحيّزة في هذا الجانب عندما يحدث انحراف في بيانات الإدخال. ولذلك، ينبغي أن يتضمّن إطار المراقبة المستمرة لهذه النماذج مراقبة وجود أي تحيّزات في البيانات. وعلى نحو مماثل، ينص الدليل أن إطار إدارة مخاطر النماذج (MRM) يجب أن يضع معايير مناسبة للتحقق من صحة النموذج، بهدف تحديد التحيّزات المحتملة في البيانات أو في مخرجات النموذج. وأخيرًا، ينبغي أن يدرك إطار إدارة مخاطر النماذج أن مخاطر الإقراض العادل قد تُستحدث من خلال التعديلات أو التراكبات الإدارية.

كما يذكر الدليل النماذج التي تم إنشاؤها حصريًا لتقييم الامتثال لقوانين الإقراض العادل ويناقش أساليب الاختبار البديلة. ونظرًا إلى أن السياسات ذات الصلة (مثل الاكتتاب الائتماني) غالبًا ما توجه تطوير مثل هذه النماذج، فإن عدم القدرة على إيجاد نموذج مناسب قد يضعف قدرة الشركة على تقييم مخاطر الإقراض العادل بشكل فعال. للسبب نفسه، لا يمكن إجراء اختبار رجعي قياسي، لأن النماذج مُصممة لتعكس السياسات لفترة معينة. وبدلاً من ذلك، ينبغي إجراء مراجعات يدوية للملفات لإبراز أي أخطاء في البيانات، وتحديد العوامل غير المدرجة في النموذج الإحصائي. كما تقيّم المراجعات اليدوية للملفات ما إذا كانت تلك العوامل الإضافية قد تفسر الاختلافات المتبقية بين أعضاء المجموعة المحظورة وأعضاء المجموعة الضابطة.

والأهم من ذلك، يجب أن يكون حجم هذه الجهود مناسبًا لتكون فعَالة، ويوفر كتيب منهجيات أخذ العينات المحدث مؤخرًا الإرشاد اللازم.

مع إدراك الاستخدام السائد لنماذج الذكاء الاصطناعي، يدعو الدليل إلى وضع إجراءات فعّالة للتحقق من استخدام الذكاء الاصطناعي في توفير نتائج سليمة وعادلة وغير متحيزة. إذ يمكن أن تخفي نماذج الذكاء الاصطناعي بسهولة التحيزات في البيانات والنمذجة والنتائج، لأنها عادة ما تكون أكثر تعقيدًا.

ينص مكتب مراقب العملة على أنه لا يكفي إثبات عدم التحيز للمتغيرات الفردية، حيث يمكن أن تؤدي التفاعلات المعقدة النموذجية لأساليب الذكاء الاصطناعي إلى تأثيرات أو نتائج غير مقصودة. ويمكن أن تعمل التركيبات المعقدة للإدخالات التي تؤخذ في الحسبان ضمنيًا من قِبل نماذج الذكاء الاصطناعي كبديل للفئات المحظورة. يجب أن تمثل النماذج التي تعتمد على مثل هذه البدائل الضمنية علاقة زائفة نتجت عن تأثر الإدخالات والنتائج بخصائص محظورة غير ملحوظة.

كذلك، يُعد تحديد ناتج النموذج بشكل مناسب لتقييم التحيز أمرًا ضروريًا. في حين أن الناتج الاسمي لنموذج التصنيف يمكن أن يكون علامة ثنائية، فإن الناتج الفعلي عادة ما يكون احتمالاً تقديريًا لكل نتيجة. وقد يعتمد ما إذا كان النموذج يقدّم نتائج غير متحيّزة على نوع المخرجات المستخدمة والمحلَّلة. على سبيل المثال، قد يقدّم نموذج اكتتاب الائتمان حالات متوقعة غير متحيّزة وغير متعثّرة، لكنه قد يقدّم في الوقت نفسه احتمالات متحيّزة لهذه الحالات. وقد لا يكشف تحليل الحالة المتوقعة المشكلات المحتملة، وقد يسبب إشكاليات إذا استُخدم النوع الأخير من التحليلات في اتخاذ قرارات الاكتتاب.