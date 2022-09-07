في 18 أغسطس 2022، نشر مكتب مُراقب العملة (OCC) كتيّب إدارة مخاطر النماذج (MRM) ضمن دليل المُراقب في نشرة 2021-39 لمكتب مراقب العملة (دليل عام 2021). كما ذُكر في ملاحظة الإصدار، يُقدّم دليل عام 2021 مفاهيم ومبادئ عامة لإدارة مخاطر النماذج، ويوفّر إرشادات للممتحنين في تخطيط الفحوصات المتعلقة بإدارة مخاطر النماذج وإجراءاتها.
يُقدّم الدليل رؤى مُعمّقة على النهج الحالي والمتوقَّع لمكتب مُراقِب العملة (OCC) في الإشراف على مخاطر النماذج. وتُعدّ هذه الرؤى ذات قيمة للشركات الساعية للامتثال لتوقّعات مكتب مُراقِب العملة (OCC) فيما يخص إدارة مخاطر النماذج، وكذلك للشركات الخاضعة لإشراف جهات تنظيمية مصرفية أخرى في مجال إدارة مخاطر النماذج.
على الرغم من أن دليل عام 2021 لا يحل محل الإرشادات الإشرافية لعام 2011 بشأن إدارة مخاطر النموذج التي أصدرها مكتب مراقب العملة باسم OCC 2011-12، فإنه يستخرج العناصر الرئيسية من إرشادات عام 2011 ويقدم تفسيرات تكميلية، بالإضافة إلى تفسيرات وتوضيحات إضافية مهمة.
يمثّل توسيع نطاق إرشادات عام 2011 تطوّر ممارسات فحص إدارة مخاطر النماذج بما يتناسق مع تطوّرات الصناعات والإصدارات المؤقتة التي أصدرها مكتب مُراقِب العملة. ويشمل ذلك البيان الأخير بين الوكالات بشأن إدارة مخاطر النماذج في قانون السرية المصرفية/مكافحة غسيل الأموال (BSA/AML) (البيان المشترك بين الوكالات بشأن إدارة مخاطر النماذج في قانون السرية المصرفية/مكافحة غسيل الأموال). والأسئلة الشائعة لعام 2020 حول العلاقات مع الجهات الخارجية، والتي يتم النظر في تضمينها في الإرشادات المقترحة بين الوكالات بشأن إدارة مخاطر الجهات الخارجية (TPRM).
يوضح الكتيب تعريف النموذج في إرشادات عام 2011. ويشير إلى أن النماذج تتميز "بعدم اليقين المرتبط بتقدير النموذج للمخرجات" بدلاً من "النتائج المحددة من خلال القواعد الحتمية" التي تنتجها الأدوات التحليلية غير النموذجية. يسهم هذا التوضيح في عملية جرد النماذج من خلال توضيح دور تقديرات المخرجات غير المؤكدة في تمييز النماذج عن الأدوات التحليلية غير النموذجية.
في حين أن مكتب مراقب العملة (OCC) قد رفع توقعاته الإشرافية فيما يتعلق بإدارة مخاطر النماذج مقارنة بالأدوات التحليلية غير النموذجية، فإن الدليل يوضح أن النهج المفرط في الاعتماد على الآليات والذي لا يأخذ في الحسبان مخاطر الأدوات التحليلية غير النموذجية وتعقيدها يمكن أن يزيد من مخاطر النماذج.
وعلى وجه التحديد، ينص الدليل على أنه ينبغي تطبيق إدارة المخاطر وأن تكون متناسبة مع نطاق النهج الكمي وتعقيده، بغض النظر عما إذا كان يستوفي تعريف النموذج أم لا. وبمعنى آخر، فإن القضية المهمة الأكثر أهمية هي تطبيق مستوى مناسب من إدارة المخاطر والضوابط بغض النظر عن تصنيف النهج. على سبيل المثال، قد لا يُنظر إلى خوارزمية التجميع في التعلم الآلي k-means على أنها نموذج، ولكنها يمكن أن تشكل خطرًا كبيرًا عند تطبيقها على تصنيف مخاطر العملاء.
تمثل هذه التصريحات تطورًا في تفكير مكتب مراقب العملة الذي يقلل من التركيز على ما إذا كان البنك يحدد ما إذا كانت الأداة التحليلية نموذجًا أم غير نموذج. وبدلاً من ذلك، يركز على مدى ملاءمة إدارة المخاطر بغض النظر عن التصنيف. وهذا يعكس قلق مكتب مراقب العملة من أن التركيز على تعريف النموذج قد يكون له عواقب غير مقصودة تتمثل في الحد من الحوكمة والضوابط المتعلقة بالأدوات التحليلية المعقدة والمهمة غير النموذجية. قد يكون هناك أيضًا تركيز مفرط على تحديد النماذج/غير النماذج. كما يتوافق توضيح الدليل مع البيان المشترك بين الوكالات بشأن إدارة مخاطر النماذج في قانون السرية المصرفية ومكافحة غسل الأموال، الذي ينص على أنه "بغض النظر عن خصائص نظام قانون السرية المصرفية ومكافحة غسل الأموال، فإن الإدارة السليمة للمخاطر أمر مهم".
تعكس المناقشة السابقة المبدأ العام الذي يتبعه مكتب مراقب العملة (OCC) بأن الإدارة السليمة للمخاطر تتطلب تخصيص الموارد وفقًا للمخاطر، بحيث تحظى المجالات الأكثر خطورة باهتمام أكبر نسبيًا. وعلى الرغم من أن الإرشادات الصادرة في عام 2011 سمحت بأن يعتمد نطاق التحقق الأولي من الصحة وأنشطته على المخاطر المحتملة للنموذج، فإنها لم تشر صراحة إلى إدارة مخاطر النموذج الحساسة للمخاطر. يقدم الدليل مزيدًا من الإرشادات حول كيفية قيام البنوك بتطوير وسائل لتخصيص الموارد بشكل فعال لإدارة مخاطر النموذج بعد التحقق الأولي. ويشير صراحة إلى النهج القائم على المخاطر للتحقق من صحة النماذج، والذي ينبغي تنفيذه بوتيرة مناسبة لملف تعريف المخاطر الخاص بالبنك. لذا، يجب أن تكون وتيرة المراقبة المستمرة وعمقها متناسبين مع المخاطر التي تنطوي عليها.
نظرًا إلى المخزونات النموذجية الواسعة النطاق للشركات المالية الكبيرة، لاحظنا أن العديد من المؤسسات سعت إلى تنفيذ متطلبات إدارة المخاطر الحساسة للمخاطر بما يتوافق مع البيانات السابقة. ويمكن أن يحدد مستوى مخاطر النموذج نطاق أنشطة التحقق وعمقها وأولويتها وتكرارها. على سبيل المثال، قد يتطلب النموذج عالي المخاطر إعادة التحقق من صحته بشكل دوري كامل كل عامين، في حين يمكن للبنوك التحقق من صحة النماذج منخفضة المخاطر بشكل أقل تكرارًا. وبالمثل، قد يؤثر مستوى مخاطر النموذج في نطاق الاختبار وطبيعته أو في المستوى المقبول من الشفافية فيما يتعلق بالنماذج المعقدة.
كما هو متوقّع، فإن الشركات التي تفشل في التمييز بين النماذج وفقًا لمستوى المخاطر لا تستطيع تطبيق إدارة مخاطر النماذج الحسّاسة للمخاطر. يذكر الدليل أن منهجيات تصنيف مخاطر النماذج "غالبًا ما تستند إلى نوع النموذج وأهدافه؛ والتعقيد وعدم اليقين والأهمية النسبية؛ والعلاقات المتبادلة؛ والبيانات؛ والقدرات والقيود". ويؤكّد الدليل أيضًا أن تقييمات النماذج يجب أن تأخذ في الحسبان قابلية التفسير لنماذج الذكاء الاصطناعي.
يوضح الدليل كيف يمكن أن تتأثر أنواع المخاطر الثمانية القياسية التي حددها مكتب مراقب العملة بمخاطر النموذج. على وجه التحديد، ينبغي اعتبار مخاطر النموذج مخاطر متميزة يمكن أن تؤثر في فئات مخاطر مكتب مراقب العملة: الائتمان وسعر الفائدة والسيولة والسعر والتشغيل والامتثال والإستراتيجية والسمعة. على سبيل المثال، يمكن أن تزداد المخاطر الإستراتيجية للبنك بسبب عدم تعديل مدخلات النموذج والافتراضات لتتناسب مع البيئة الاقتصادية الكلية المتغيرة وظروف السوق وسلوكيات المستهلكين، ما يترجم إلى خسائر مالية ومخاطر تتعلق بالسمعة.
لتحديد حجم كل مخاطر مرتبطة باستخدام البنك للنموذج، يقدّم الدليل اعتبارات مفصّلة مثل طبيعة النماذج التي يستخدمها البنك ومداها وتعقيدها. كما ينظر في مدى مساهمة النماذج في عملية صنع القرار، ومستوى عدم اليقين أو عدم الدقة في مدخلات النماذج وافتراضاتها. لذا، يجب على الشركة أن تأخذ في الحسبان إلى أي مدى يجب دمج مخاطر النموذج في التقييمات الأخرى عبر المؤسسة.
يمكن للشركات أيضًا الاستفادة من دمج هذا النهج في إطار عملها الخاص بإعداد تقارير المخاطر النموذجية. وفي أثناء القيام بذلك، تحتاج الشركات إلى تصنيف واضح لاستخدام النماذج من أجل تصنيف استخدام النماذج، مع التقاط أبعاد البيانات المختلفة لاستخدام النماذج، بما في ذلك ربط كل استخدام للنموذج بالمخاطر المرتبطة به. على سبيل المثال، تؤثر النماذج المستخدمة في برامج مخاطر الامتثال ومكافحة غسل الأموال في مخاطر الامتثال ومخاطر السمعة التي يشكلها عدم الامتثال المحتمل.
وأخيرًا، يؤكد الدليل أيضًا على أهمية الرغبة في المخاطرة بالنسبة إلى مخاطر النموذج التي تحدد الحدود التي يمكن للإدارة العمل ضمنها. كما يسلط الضوء على الحاجة إلى الحد من استخدام "الاستثناءات وتجاوزات الإدارة والانحرافات عن السياسات والقيود على استخدام النماذج" التي تسهم في زيادة المخاطر.
يضع الكتيب توقعات مفصلة حول الإدارة السليمة لمخاطر الذكاء الاصطناعي لكل من الأدوات النموذجية وغير النموذجية. ويشمل ذلك جرد استخدامات الذكاء الاصطناعي وتحديد المخاطر وضوابط التقنية الفعالة وعمليات فعالة للتحقق من صحة توفير الذكاء الاصطناعي نتائج سليمة وعادلة وغير متحيزة. ومع ذلك، تشير المراجع التفصيلية اللاحقة في الدليل إلى الذكاء الاصطناعي المُصنف كنماذج فقط. لذا، يجب تحديد مدى استخدام الأنشطة الموصوفة لنماذج الذكاء الاصطناعي في حالات عدم استخدام نماذج الذكاء الاصطناعي بناءً على مبدأ الحساسية للمخاطر في إدارة مخاطر عدم استخدام النماذج المذكور أعلاه.
يحدد الدليل توقعات بأن تتضمن سياسة إدارة مخاطر النموذج الخاصة بالبنك معايير لتوثيق الفهم النظري لنهج الذكاء الاصطناعي. ويُعد هذا الأمر مهمًا لأن النظرية والمنطق الأساسيين قد لا يكونان شفافين بالنسبة إلى نماذج الذكاء الاصطناعي المعقدة. من ناحية أخرى تتسم بعض نُهُج الذكاء الاصطناعي بالبساطة من الناحية النظرية ولكنها قد تشكل خطرًا كبيرًا بسبب طبيعتها الاستدلالية (أي أنها تستند إلى الحدس بدلاً من النظريات الإحصائية أو الرياضية). فعلى سبيل المثال، قد يؤدي التجميع القائم على المسافة إلى نتائج معاكسة اعتمادًا على مقياس البيانات.
في هذا الصدد، ينبغي أن يشمل الفهم النظري المعلمات الفائقة للنموذج ونهج معايرتها. وهذا مهم بشكل خاص بالنسبة إلى نُهج الذكاء الاصطناعي في دورة التحسين المستمر (التدريب المستمر)، حيث قد ينحرف التصميم المفاهيمي من دون أن يُلاحظ. فمن المهم للغاية الاحتفاظ بوثائق مفصلة وحديثة، بما في ذلك تفاصيل عن عمليات إعادة تحديد المعلمات وإعادة المعايرة والحدود المقبولة لتغييرات النموذج التي يمكن اعتبارها تحديثات روتينية (ومن ثم لا تتطلب التحقق من صحتها).
بالنسبة إلى التحقق من الصحة، ينص الدليل على أن السياسات والإجراءات يجب أن تشمل تحديد الأولويات والنطاق وتكرار التحقق من الصحة، بما في ذلك الخوارزميات الأساسية لنماذج الذكاء الاصطناعي والمعلمات الأخرى التي يتم تحديثها بشكل متكرر. يمكن أن يفيد التحديث المتكرر في دقة النموذج، ولكنه يتطلب نهجًا ديناميكيًا للتحكم في أنشطة مثل الاختبار الرجعي والمراقبة. وقد تؤدي إعادة المعايرة أحيانًا، كما هو الحال في الخوارزميات المستندة إلى شجرة القرار، إلى نتائج كمية ونوعية مختلفة. قد يكون التحديث المتكرر مهدرًا للوقت وقوة المعالجة إذا كانت أنماط البيانات تتغير بتردد مختلف عن تردد تحديث النموذج. ينبغي أن تحدد الكميات الضخمة من البيانات ومدى التغييرات المحتملة في النموذج تواتر عملية التحقق من الصحة ونطاقها.
إدراكًا بأن تقييم سلامة مفاهيم نماذج الذكاء الاصطناعي قد يكون تحديًا صعبًا، يشدد الدليل على الشفافية والقابلية للتفسير كعنصرين أساسيين في إدارة مخاطر نماذج الذكاء الاصطناعي المعقدة. يتمثل المبدأ التوجيهي لمكتب مراقب العملة (OCC) في ضرورة تكييف البنوك لمستوى قابلية التفسير وفقًا لاستخدام النموذج. فعلى سبيل المثال، تخضع نماذج الذكاء الاصطناعي المستخدمة في الاكتتاب الائتماني لمعايير عالية نسبيًا فيما يتعلق بالتوثيق والتحقق من الصحة، وذلك لإثبات أن النموذج عادل ويعمل على النحو المقصود. في المقابل، لا يتطلب التعرف على الصور باستخدام الذكاء الاصطناعي المستخدم في التقاط الإيداع عن بُعد القدر نفسه من التدقيق.
قد تنشأ مخاطر الإقراض العادل من خلال البيانات المدخلة المتحيزة، والخوارزميات التي تضخم التحيز في البيانات، والاستخدام المتحيز لنتائج النموذج. يجب أن تؤدي وظائف إدارة مخاطر النموذج دورًا أساسيًا في برنامج الإقراض العادل في الشركات المالية التي تعتمد بشكل متزايد على النماذج. ويعزز الدليل هذا الدور ويحدد التوقعات التفصيلية بشأن اعتبارات الإقراض العادل في إطار عمل إدارة مخاطر النموذج في البنوك. إذ يشير صراحة إلى سياسات إدارة مخاطر النموذج التي ينبغي أن تتضمن اعتبارات الإقراض العادل، بما في ذلك معايير لضمان ألا تتسبب النماذج في التمييز أو تحفيزه من خلال المعاملة المتباينة أو التأثير المتباين.
وبشكل أكثر تحديدًا، يجب أن يتضمن إطار عمل إدارة المخاطر النموذجية للبنك ضوابط لتطوير النماذج وتنفيذها واستخدامها، بما في ذلك ضوابط لمراقبة النتائج أو المخرجات التمييزية المحتملة. لاحظنا أن النماذج المتأثرة بقضايا الإقراض العادل غالبًا ما تعتمد على بيانات ديناميكية يتم تحديثها بشكل متكرر مثل نماذج مراقبة المعاملات.
قد يفشل النموذج الذي ينتج مخرجات عادلة وغير متحيّزة في هذا الجانب عندما يحدث انحراف في بيانات الإدخال. ولذلك، ينبغي أن يتضمّن إطار المراقبة المستمرة لهذه النماذج مراقبة وجود أي تحيّزات في البيانات. وعلى نحو مماثل، ينص الدليل أن إطار إدارة مخاطر النماذج (MRM) يجب أن يضع معايير مناسبة للتحقق من صحة النموذج، بهدف تحديد التحيّزات المحتملة في البيانات أو في مخرجات النموذج. وأخيرًا، ينبغي أن يدرك إطار إدارة مخاطر النماذج أن مخاطر الإقراض العادل قد تُستحدث من خلال التعديلات أو التراكبات الإدارية.
كما يذكر الدليل النماذج التي تم إنشاؤها حصريًا لتقييم الامتثال لقوانين الإقراض العادل ويناقش أساليب الاختبار البديلة. ونظرًا إلى أن السياسات ذات الصلة (مثل الاكتتاب الائتماني) غالبًا ما توجه تطوير مثل هذه النماذج، فإن عدم القدرة على إيجاد نموذج مناسب قد يضعف قدرة الشركة على تقييم مخاطر الإقراض العادل بشكل فعال. للسبب نفسه، لا يمكن إجراء اختبار رجعي قياسي، لأن النماذج مُصممة لتعكس السياسات لفترة معينة. وبدلاً من ذلك، ينبغي إجراء مراجعات يدوية للملفات لإبراز أي أخطاء في البيانات، وتحديد العوامل غير المدرجة في النموذج الإحصائي. كما تقيّم المراجعات اليدوية للملفات ما إذا كانت تلك العوامل الإضافية قد تفسر الاختلافات المتبقية بين أعضاء المجموعة المحظورة وأعضاء المجموعة الضابطة.
والأهم من ذلك، يجب أن يكون حجم هذه الجهود مناسبًا لتكون فعَالة، ويوفر كتيب منهجيات أخذ العينات المحدث مؤخرًا الإرشاد اللازم.
مع إدراك الاستخدام السائد لنماذج الذكاء الاصطناعي، يدعو الدليل إلى وضع إجراءات فعّالة للتحقق من استخدام الذكاء الاصطناعي في توفير نتائج سليمة وعادلة وغير متحيزة. إذ يمكن أن تخفي نماذج الذكاء الاصطناعي بسهولة التحيزات في البيانات والنمذجة والنتائج، لأنها عادة ما تكون أكثر تعقيدًا.
ينص مكتب مراقب العملة على أنه لا يكفي إثبات عدم التحيز للمتغيرات الفردية، حيث يمكن أن تؤدي التفاعلات المعقدة النموذجية لأساليب الذكاء الاصطناعي إلى تأثيرات أو نتائج غير مقصودة. ويمكن أن تعمل التركيبات المعقدة للإدخالات التي تؤخذ في الحسبان ضمنيًا من قِبل نماذج الذكاء الاصطناعي كبديل للفئات المحظورة. يجب أن تمثل النماذج التي تعتمد على مثل هذه البدائل الضمنية علاقة زائفة نتجت عن تأثر الإدخالات والنتائج بخصائص محظورة غير ملحوظة.
كذلك، يُعد تحديد ناتج النموذج بشكل مناسب لتقييم التحيز أمرًا ضروريًا. في حين أن الناتج الاسمي لنموذج التصنيف يمكن أن يكون علامة ثنائية، فإن الناتج الفعلي عادة ما يكون احتمالاً تقديريًا لكل نتيجة. وقد يعتمد ما إذا كان النموذج يقدّم نتائج غير متحيّزة على نوع المخرجات المستخدمة والمحلَّلة. على سبيل المثال، قد يقدّم نموذج اكتتاب الائتمان حالات متوقعة غير متحيّزة وغير متعثّرة، لكنه قد يقدّم في الوقت نفسه احتمالات متحيّزة لهذه الحالات. وقد لا يكشف تحليل الحالة المتوقعة المشكلات المحتملة، وقد يسبب إشكاليات إذا استُخدم النوع الأخير من التحليلات في اتخاذ قرارات الاكتتاب.
في العقد الماضي، شهدنا اعتماد المؤسسات المالية بشكل متزايد على مزودي الخدمات الخارجيين في الجوانب الحيوية من عملياتها. ويشمل ذلك استخدام نماذج وبيانات تابعة لجهات خارجية، والاستعانة بجهات خارجية لتنفيذ خدمات تطوير النماذج وإدارة المخاطر. ضمن هذا السياق، يقدم الدليل اعتبارات مفصلة لإدارة مخاطر الجهات الخارجية، حيث تعكس إلى حد كبير الأسئلة الشائعة لعام 2020 بشأن العلاقات مع الجهات الخارجية.
يتمثل أحد المجالات التي يبدو أن الدليل يقدم فيها مرجعًا واضحًا وتوضيحات مهمة في معالجة عمليات التحقق الممولة من الموردين. إذ ينص الدليل على أن "إدارة البنك يجب أن تفهم نتائج أنشطة التحقق من الصحة ومراقبة المخاطر التي تجريها جهات خارجية وتقيّمها... كما يجب على إدارة البنك إجراء مراجعة قائمة على المخاطر لكل نموذج من نماذج الجهات الخارجية لتحديد ما إذا كان يعمل على النحو المنشود وما إذا كانت أنشطة التحقق من الصحة الحالية كافية".
يوضح البيان السابق أن البنوك يمكنها استخدام عمليات التحقق الممولة من الموردين في مراجعات النماذج الخارجية القائمة على المخاطر. تساعد هذه التوضيحات وظائف إدارة مخاطر النموذج (MRM) من خلال تجنب تخصيص موارد غير ضرورية لتكرار عمليات التحقق الممولة من الموردين. ومع ذلك، يتوقع من البنوك أن تقوم بإجراء العناية الواجبة الكافية لعمليات التحقق من الصحة تلك. ويحذر الدليل من أن إدارة البنك يجب ألا تأخذ تقارير التحقق الممولة من الموردين على محمل الجد، بل يجب أن تفهم "أي قيود يواجهها المُحقق في تقييم العمليات والرموز المستخدمة في النماذج".
تظل إدارة مخاطر النماذج مركزية ضمن إدارة المخاطر، نظرًا إلى أهمية النماذج المتزايدة وتأثيرها المتنامي في مختلف أنواع المخاطر في شركات الخدمات المالية. وتُعد إدارة مخاطر النماذج مهمة في معالجة المخاوف المتعلقة بالإقراض العادل والمخاطر المرتبطة بالاستخدام المتزايد للذكاء الاصطناعي.
يشير نشر هذا الدليل إلى الأهمية التي يوليها المشرفون لإدارة مخاطر السوق، ويوفر دليلاً مفيدًا للمؤسسات المصرفية لتقييم برامج إدارة مخاطر النموذج لديها وتعزيزها.