ظهرت العبارة "العميل دائماً على حق"، التي تُنسب إلى بائع التجزئة Harry Gordon Selfridge في لندن في أوائل القرن العشرين، عندما كانت خدمة العملاء بعيدة كل البعد عن الأهمية التي تتمتع بها اليوم. في أواخر القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين، كان التسوق في الغالب معاملة تجارية، حيث يسود مبدأ "caveat emptor" - "ليحذر المشتري". غالبًا ما باع تجار التجزئة سلعًا معيبة، وقدموا ادعاءات مبالغ فيها، وقدموا القليل من الدعم، مما ترك المشترين يتعاملون مع هذه المخاطر بمفردهم

خلال هذه الحقبة، غالبًا ما باع التجار منتجات رديئة الجودة أو تقليدية، وزعموا أن الأقمشة الرخيصة وغيرها من المواد مواد فاخرة أو غريبة. كانت الادعاءات بأنها "معتمدة من قبل الأطباء" أو "مثبتة علميًا" شائعة - حيث وعدت المنشطات الصحية بمعالجة الأمراض من الصداع إلى السل، ولكنها غالبًا ما تفتقر إلى الصلاحية الطبية وكانت أحيانًا ممزوجة بمواد خطرة مثل المورفين والكوكائين. أدخل العمال الصينيون زيت الثعبان إلى الولايات المتحدة كعلاج تقليدي مضاد للالتهابات، لكن البائعين الأمريكيين غالبًا ما استبدلوه بزيت أرخص أو حتى الأفيون. أدى هذا إلى أن يصبح "زيت الثعبان" مصطلحًا للدواجن المزيفة و"بائع زيت الثعبان" للبائعين الذين يبيعون منتجات احتيالية.

هذه البيئة غير المنظمة خلقت فرصة لـ Selfridge ورواد البيع بالتجزئة الآخرين، بما في ذلك Marshall Field في شيكاغو وJohn Wanamaker في فيلادلفيا، للتميز من خلال التركيز على رضا العملاء.

الفكرة وراء "العميل دائماً على حق" كانت ثورية لأنها أشارت إلى تحول في كيفية تعامل الشركات مع عملائها. أدرك Selfridge وField وWanamaker أن النجاح على المدى الطويل يعتمد على بناء الثقة والولاء، مما يعني معالجة شكاوى العملاء ومعاملة العملاء بكرامة واحترام، حتى عندما تبدو شكاوى العملاء غير معقولة. تم تشجيع الموظفين على خلق تجربة عملاء أكثر ترحيباً. ساعد هذا التحول في دخول عصر جديد من التجارة يعتمد على الثقة والتكرار في الأعمال.

مع مرور الوقت، واجهت فلسفة "العميل دائما على حق" انتقادات بسبب تمكينها للمطالب غير الواقعية وحتى السلوك المسيء. الآن، تفضل العديد من الشركات نهجًا متوازنًا، مع التركيز بدلاً من ذلك على أن "العميل يستحق أن يُسمع". يدعم هذا المنظور رضا العملاء مع احترام الموظفين وتحديد حدود صحية.