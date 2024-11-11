زبون مطعم ينهي وجبته، ثم يشكو من جودة الطعام ويطلب خصماً. عميل يعيد جهازاً إلكترونياً متضرراً بالماء، مصراً على أن يلتزم المتجر بالضمان ويتجاهل سوء الاستخدام الواضح. راكب طائرة ينتقل إلى مقعد فارغ في قسم أغلى ثمناً في الطائرة، على الرغم من عدم دفعه ثمن الترقية.
بالنسبة إلى الشركات، ما هي حدود طلبات العملاء؟ يعتقد 75% من الرؤساء التنفيذيين أن فهم احتياجات العملاء هو العامل الأكثر أهمية في دفع نمو الأعمال.1 ومع ذلك، فإن الالتزام الصارم بفلسفة "العميل دائما على حق" ليس نموذجًا عمليًا أو مفيدًا للأعمال. إنها قاعدة يمكن أن تخلق مشاكل كبيرة وتشجع السلوك غير المعقول أو الوقح.
ظهرت العبارة "العميل دائماً على حق"، التي تُنسب إلى بائع التجزئة Harry Gordon Selfridge في لندن في أوائل القرن العشرين، عندما كانت خدمة العملاء بعيدة كل البعد عن الأهمية التي تتمتع بها اليوم. في أواخر القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين، كان التسوق في الغالب معاملة تجارية، حيث يسود مبدأ "caveat emptor" - "ليحذر المشتري". غالبًا ما باع تجار التجزئة سلعًا معيبة، وقدموا ادعاءات مبالغ فيها، وقدموا القليل من الدعم، مما ترك المشترين يتعاملون مع هذه المخاطر بمفردهم
خلال هذه الحقبة، غالبًا ما باع التجار منتجات رديئة الجودة أو تقليدية، وزعموا أن الأقمشة الرخيصة وغيرها من المواد مواد فاخرة أو غريبة. كانت الادعاءات بأنها "معتمدة من قبل الأطباء" أو "مثبتة علميًا" شائعة - حيث وعدت المنشطات الصحية بمعالجة الأمراض من الصداع إلى السل، ولكنها غالبًا ما تفتقر إلى الصلاحية الطبية وكانت أحيانًا ممزوجة بمواد خطرة مثل المورفين والكوكائين. أدخل العمال الصينيون زيت الثعبان إلى الولايات المتحدة كعلاج تقليدي مضاد للالتهابات، لكن البائعين الأمريكيين غالبًا ما استبدلوه بزيت أرخص أو حتى الأفيون. أدى هذا إلى أن يصبح "زيت الثعبان" مصطلحًا للدواجن المزيفة و"بائع زيت الثعبان" للبائعين الذين يبيعون منتجات احتيالية.
هذه البيئة غير المنظمة خلقت فرصة لـ Selfridge ورواد البيع بالتجزئة الآخرين، بما في ذلك Marshall Field في شيكاغو وJohn Wanamaker في فيلادلفيا، للتميز من خلال التركيز على رضا العملاء.
الفكرة وراء "العميل دائماً على حق" كانت ثورية لأنها أشارت إلى تحول في كيفية تعامل الشركات مع عملائها. أدرك Selfridge وField وWanamaker أن النجاح على المدى الطويل يعتمد على بناء الثقة والولاء، مما يعني معالجة شكاوى العملاء ومعاملة العملاء بكرامة واحترام، حتى عندما تبدو شكاوى العملاء غير معقولة. تم تشجيع الموظفين على خلق تجربة عملاء أكثر ترحيباً. ساعد هذا التحول في دخول عصر جديد من التجارة يعتمد على الثقة والتكرار في الأعمال.
مع مرور الوقت، واجهت فلسفة "العميل دائما على حق" انتقادات بسبب تمكينها للمطالب غير الواقعية وحتى السلوك المسيء. الآن، تفضل العديد من الشركات نهجًا متوازنًا، مع التركيز بدلاً من ذلك على أن "العميل يستحق أن يُسمع". يدعم هذا المنظور رضا العملاء مع احترام الموظفين وتحديد حدود صحية.
قاعدة "العميل دائماً على حق" تتجاهل الحاجة إلى حدود واضحة في علاقات العملاء. عندما يعتقد العملاء أنهم سيفوزون دائمًا، فإنهم سيستغلون ذلك أحيانًا من خلال تقديم مطالب غير واقعية. قد تشمل هذه الطلبات عمليات الإرجاع المتكررة، والشكاوى غير المبررة أو طلبات الخصومات الكبيرة. إن تلبية كل طلب يمكن أن يؤدي إلى ارتباك حول ما يمكن للشركة تقديمه بشكل واقعي.
فيما يلي عدة أسباب تجعل مقولة "العميل دائمًا على حق" ليست دائمًا سياسة عمل سليمة:
عندما لا يكون العميل على حق، فمن الضروري التعامل مع الموقف بشكل مدروس وبنّاء. فيما يلي بعض الخطوات التي يمكنك اتخاذها:
لقد تغير الزمن. فبالنسبة للشركات الحديثة، هناك مبدأ أكثر فعالية من مبدأ "العميل دائمًا على حق" وهو "العميل يستحق أن يُستمع إليه"، أو ربما بشكل أكثر تحديدًا "المعاملات التجارية الناجحة تتطلب الاحترام المتبادل والتعاون".
يقّر هذا النهج أنه في حين يجب تقدير العملاء والاستماع إليهم، من الضروري أيضاً احترام كرامة الموظفين ورفاهيتهم. إن الحفاظ على نهج متوازن—حيث يتم النظر في احتياجات العملاء وواقع الأعمال—يمكن أن يمكّن الشركات من خلق تجارب أكثر إيجابية، مما يؤدي إلى عملاء مخلصين وراضين، وموظفين أكثر سعادة، ونموذج أعمال أكثر استدامة.
إن تعزيز بيئة يتفاعل فيها كل من العملاء والموظفين بشكل بنّاء يمكّن الشركات من تعزيز تجربة العملاء وبناء الثقة والمساءلة.
في قلب هذه الفلسفة التعاطف. من خلال إعطاء الأولوية لفهم منظور العميل، يمكن للشركات معالجة المخاوف بعناية دون المساومة على قيمها أو الإفراط في استخدام الموارد. تمكين الموظفين من العمل بشكل تعاوني مع العملاء يخلق ديناميكية شراكة تسعى إلى حلول مفيدة لكلا الطرفين.
كما أن وضع حدود واضحة للسلوك المقبول يساعد على ضمان شعور الجميع بالاحترام، مما يحمي نزاهة الشركة ويعزز في الوقت نفسه علاقات العملاء المخلصين. يؤدي هذا النهج المتوازن، أي معاملة العملاء بإنصاف ولكن بحدود، إلى نتائج أفضل ونجاح مستدام.
في نهاية المطاف، لا تركز استراتيجية الأعمال الناجحة فقط على كسب جميع العملاء، بل على كسب العملاء الصحيحين. يتعلق الأمر ببناء الثقة وإقامة علاقات طويلة الأمد مع العملاء الذين يقدرون ويحترمون خبرة الشركة. يتعلق الأمر بإعداد الشركة وموظفيها للنجاح على المدى الطويل. وأحيانًا يعني ذلك الاعتراف بلباقة بأن العميل ليس دائمًا على حق.
1 CEO decision-making in the age of AI, IBM Institute for Business Value, تم النشر لأول مرة في 26 يونيو 2023.