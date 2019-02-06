تستمر تكنولوجيا المعلومات في مواجهة ضغوط شديدة لزيادة المرونة وتسريع تسليم الوظائف الجديدة إلى خطوط الأعمال. وتتمثل إحدى نقاط الضغط في نشر التعليمات البرمجية للتطبيقات الجديدة أو المحسّنة بالوتيرة والسرعة التي يتطلبها التحول الرقمي النموذجي. في جوهر الأمر، هذه المشكلة ليست بسيطة، ويزيد من تعقيدها تحديات البنية التحتية. وتشكل هذه التحديات المدة التي يستغرقها توفير منصة لفريق التطوير أو مدى صعوبة بناء نظام اختبارات يحاكي بيئة الإنتاج بشكل كافٍ. وهنا يأتي دور الحاويات!

فائدة النقل بالحاويات

يوفر النقل بالحاويات للتطبيقات العديد من الفوائد، بما في ذلك ما يلي:

قابلية النقل بين المنصات والسحابات المختلفة—إنه حقًا مبدأ "اكتب مرة واحدة، وشغّل في أي مكان".

تحقيق الكفاءة من خلال استخدام موارد أقل بكثير من الأجهزة الافتراضية وتوفير استخدام أعلى لموارد الحوسبة—انظر "مقارنة بين الحاويات والأجهزة الافتراضية: ما الفرق؟" للاطلاع على مقارنة كاملة.

المرونة التي تتيح للمطورين إمكانية التكامل مع بيئة عمليات التطوير الحالية الخاصة بهم.

سرعة أعلى في تقديم التحسينات. تساعد عملية نقل التطبيقات المتجانسة بالحاويات باستخدام الخدمات المصغرة فرق التطوير على إنشاء وظائف ذات دورة حياة وسياسات توسع خاصة بها.

تحسين الأمان من خلال عزل التطبيقات عن النظام المضيف وعن بعضها بعضًا.

بدء تشغيل التطبيق بشكل أسرع وتوسيع نطاقه بشكل أسهل.

المرونة في العمل على البنى التحتية الافتراضية أو على الخوادم التي تعمل دون نظام تشغيل

إدارة أسهل نظرًا إلى أن عمليات التثبيت والترقية والتراجع مدمجة في منصة Kubernetes.

ما هي الحاوية؟

الحاويات عبارة عن عناصر برمجية خفيفة الوزن تجمع التطبيق وتوابعه وتكوينه في صورة واحدة، وتعمل في بيئات مستخدم معزولة على نظام تشغيل تقليدي على خادم تقليدي أو في بيئة افتراضية.

الكلمة الأساسية هنا هي "معزولة". العزل يعني السرعة—فالحاويات كيانات أصغر من الأجهزة الافتراضية، لذا يمكن نشرها بشكل أسرع بكثير. إن العزل يعني سرعة الاستجابة—تكون أوقات بدء التشغيل قصيرة. العزل يعني تعدد الاستخدامات—فالحاويات قابلة للتنقل بين المنصات المختلفة ومزودي السحابة المختلفين. وهكذا يقدمون الفائدة!

ما سبب أهمية الحاويات؟



يعد النقل بالحاويات أحد أحدث التطورات في تطور الحوسبة السحابية. تتطلع العديد من المؤسسات -الكبيرة والصغيرة على حد سواء- إلى الحاويات بصفتها وسيلة لتحسين إدارة دورة حياة التطبيق من خلال قدرات مثل التكامل المستمر والتسليم المستمر. كما تتوافق تطبيقات معينة للحاويات مع مبادئ المصدر المفتوح، وهو أمر جذاب للمؤسسات التي تخشى الوقوع في قيود مزود معين.

تُعد الحاويات أيضًا أساس السحابة الخاصة، وكما هو الحال في الأيام الأولى للحوسبة السحابية، فقد أصبحت الحاويات نقطة تحول للعديد من المؤسسات. أصبحت السحابة الخاصة المنصة المفضلة لتوفير الأمان والتحكم المطلوبين مع تمكين استهلاك خدمات سحابية متعددة في الوقت نفسه. وهذا أمر شائع في الحالات التي تقوم فيها المؤسسات بتشغيل كل من أحمال تشغيل التطبيقات الحالية وأحمال تشغيل التطبيقات الجديدة في السحابة.

تساعد الحاويات في تلبية ثلاث حالات استخدام رئيسية تعكس ما تحتاجه المؤسسات لتشغيل تطبيقاتها في السحابة:

منصة سحابية خاصة

فكيف تبدو السحابة الخاصة؟ من وجهة نظر IBM، تشكل الحاويات التي يوفرها Docker وتنسيق الحاويات الذي يوفره Kubernetes المكونات الرئيسية للمنصة السحابية الخاصة. مع وضع ذلك في الاعتبار، فإننا نقدم ثلاثة أنواع رئيسية من الحلول استنادًا إلى هذه العناصر وتلبية لمتطلبات عملائنا:

للعملاء الذين يحتاجون إلى استضافة التطبيقات ولكن لا يحتاجون إلى إدارة البنية التحتية، فإننا نوفر خدمة IBM Cloud Kubernetes، المتوفرة على IBM Cloud في بيئة مشتركة أو مخصصة.

للعملاء الذين يحتاجون إلى استضافة التطبيق على السحابة المخصصة ويحتاجون إلى تحكم كامل في البنية التحتية، نوفر خدمة IBM Cloud Private (ICP) على IBM Cloud.

للعملاء الذين يحتاجون إلى استضافة التطبيقات في مقراتهم لتلبية متطلبات الأمن وعزل البيانات والامتثال والحوكمة، نوفر خدمة IBM Cloud Private داخل مركز بيانات العميل.

حلول للتحديات المستقبلية

بعد أن أدركت المؤسسات الكبيرة والصغيرة أن الحاويات يمكن أن تحقق فوائد حقيقية لكل من المطورين وفرق البنية التحتية والعمليات، بدأت المؤسسات في استكشاف النقل بالحاويات. ولهذا السبب فإننا نقدم حلول الحاويات الثلاثة الموضحة أعلاه. ولكن التحديات لا تتوقف عند هذا الحد. مع زيادة بصمة الحاويات، فإنها تقدم تحديات جديدة تواجه تكنولوجيا معلومات Enterprise. وتشمل ما يلي:

تصميم قوالب الحاويات وصيانتها

تكييف/توسيع نماذج وممارسات الحوكمة الحالية

الامتثال للسياسات والمعايير الأمنية

التكامل مع عمليات التطوير الحالية

اختيار أدوات المصدر المفتوح المناسبة من بين مئات الأدوات المتاحة

مهارات أو معرفة جديدة لإدارة بيئة الحاويات الجديدة

وبطبيعة الحال، تتفاقم التحديات المذكورة أعلاه إما بسبب نقص المهارات أو عدم كفاية الموارد التي تمتلك هذه المهارات. ولمعالجة تلك المشكلات، توفر IBM أيضًا خدمات الحاويات المُدارة التي تسمح لعملائنا بالتركيز على بناء التطبيقات مع السماح لنا بالتكامل مع البنية التحتية الحالية لتكنولوجيا المعلومات وإدارة المجموعة. إلى جانب الدعم على IBM Cloud، تتوفر خدمات الحاويات المُدارة من IBM أيضًا لمزودي السحابة الآخرين مثل AWS وAzure وGoogle Cloud.

ورشة عمل اعتماد IBM Services for Private Cloud (ISPC).

لمساعدتك على بدء هذه الرحلة، أو ربما لمناقشة التقدم الذي أحرزته حتى الآن، تقدم IBM Cloud Advisory Services ورشة عمل اعتماد IBM Services for Private Cloud (ISPC). تهدف ورشة العمل هذه التي تستمر لمدة يومين إلى مساعدتك على تطوير خارطة الطريق الخاصة بك لترحيل تطبيقاتك وتحديثها واعتماد السحابة الخاصة القائمة على الحاويات. في ورشة العمل، سنعمل معك على اختيار تطبيقين أو ثلاثة تطبيقات للنقل بالحاويات وللمساعدة على تحديد خطة لتحديث هذه التطبيقات و/أو لتجربة ترحيلها. كما سنساعد في استكشاف إمكانية استضافة هذه التطبيقات المحفوظة في حاويات كخدمة مُدارة.

لمزيد من المعلومات حول IBM Cloud Advisory Services، زورونا على https://www.ibm.com/qa-ar/consulting/cloud.