شركات تكامل الأنظمة: الركيزة التي تُبقي التحول الرقمي مترابطًا

العلامات
الذكاء الاصطناعي أتمتة الأعمال عمليات الأعمال البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات
21 مايو 2025

المؤلفون

Miha Kralj

Global Senior Partner, Hybrid Cloud Services

IBM

لنكن صريحين—معظم الناس لا يكبرون وهم يحلمون بأن يصبحوا خبراء تكامل أنظمة. لا توجد مسلسلات كرتونية صباح السبت عن البرمجيات الوسيطة (middleware). ولا أفلام صيفية ضخمة تدور أحداثها حول مستشار بطولي يحقق تحسينًا في بنية السحابة. لكن لا تخطئ الظن—فخبراء تكامل الأنظمة هم صُنّاع التوافق المجهولون في عالم التقنية.

تعرف على الوسيط (ولكن من النوع الجيد)

تعيش شركات تكامل الأنظمة في منطقة وسط بين عالمين مختلفين تماماً. من جهة، لديك مزوّدو التقنية—مبدعون لامعون، لكنهم في الغالب بعيدون عن الواقع العملي، يبتكرون البرمجيات والخدمات. ومن الجهة الأخرى، العملاء من رجال الأعمال الذين يركزون على العملاء من رجال الأعمال ويتطلبون الكثير من المتطلبات ولا يهتمون كثيرًا بمعرفة ماهية طبقة تنسيق الحاويات. ومن الذي يوجد في المنتصف. خبراء تكامل الأنظمة.

يتدخل خبير تكامل الأنظمة ليُشكّل، ويربط، وغالبًا ما يُعيد ابتكار تلك الأدوات العامة إلى شيء يتناسب فعلًا مع الحاجة. في بعض الأحيان يكون هذا العمل بشرياً بحتاً - مثل الخدمات المهنية والاستشارات - لكنّه يشمل بشكل متزايد الأتمتة، والخدمات المُدارة، والعمليات الرقمية.

هذا عن البنية التحتية

تتمثل مهمة خبير تكامل الأنظمة في الحفاظ على انخفاض التكاليف ورفع الأداء، وإبقاء العميل راضيًا بما يكفي لتجديد العقد.

نظرًا لأن تغيير تطبيقات الأعمال غالبًا ما يعني تغيير العمليات التجارية—وهو أمر نادرًا ما يريده العملاء—فإن خبراء تكامل الأنظمة عادةً ما يقومون بالتحسين على مستوى البنية التحتية. تعد معرفة نقاط القوة والمقايضات في البنى المختلفة ومقدمي الخدمات ونماذج الخدمة أمرا أساسيا. ليس الهدف مجرد تشغيل الأنظمة، بل ضمان تشغيلها بكفاءة وبطريقة لا تثقل كاهل الميزانية، سواء بالنسبة للمؤسسة أو لموفّر خدمات التكامل.

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جزء مهووس وجزء مفاوض

موفرو خدمات التكامل ليسوا جميعًا على نفس المستوى. بعضهم يتمتع بمهارات تقنية عالية، لكنه يكتفي بتنفيذ المطلوب دون نقاش. وآخرون يفهمون متطلبات العمل بعمق ويساهمون في إعادة صياغة الاستراتيجية، لكنهم يواجهون تحديات عند تحويل هذه الرؤى إلى أنظمة فعلية قابلة للتنفيذ.

أما الأفضل، فهم من يجمعون بين المهارتين. حيث يفهمون أهداف العميل، والمقاييس، والسوق. ويساعدون في إعادة تعريف مهام سير العمل. ويفهمون بنية التقنية بكل تفاصيلها حتى أدق تفاصيلها. لهذا السبب، فإن أفضل موفري خدمات التكامل يظلون شركاء على المدى الطويل. فهم يجمعون بين دور المستشار التجاري ومزوّد الحلول التقنية، ولديهم القدرة على تنفيذ الرؤية كاملة. إنهم أشبه بباتمان خدمات تكنولوجيا المعلومات—لا يمتلكون قوى خارقة، لكنهم يتقنون كل جانب من جوانب عملهم بدرجة مذهلة.

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الكؤوس المقدسة الجديدة: التعلم السريع والبقاء إنسانياً

اليوم، تواجه المؤسسات تحديات تقنية متسارعة: الذكاء الاصطناعي التوليدي، والأتمتة، والعمال الرقميون، وغير ذلك الكثير. أصبح التعلم السريع ضرورة لا غنى عنها. وقد تطلب من موفري خدمات التكامل تطوير قدراتهم باستمرار. فلم يعد المطلوب فقط الإلمام بالتقنيات، بل أيضًا الحفاظ على الطابع الإنساني في استخدامها. لقد أصبحت "الإنسانية" مهارة بحد ذاتها. ففي الوقت الذي تتولى فيه روبوتات الذكاء الاصطناعي الرد على المكالمات، ويتفوّق عدد الموظفين الرقميين على نظرائهم من البشر في مراكز الدعم، يصبح من الضروري إعادة إدخال التعاطف إلى المعادلة.

أصبح خبراء تكامل الأنظمة هم حلقة الوصل بين إمكانات التقنية واحتياجات المؤسسات الفعلية. وأفضلهم، هم من يجعلون كل شيء يعمل بانسيابية دون أن يلحظ أحد حدوث شيء استثنائي.

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