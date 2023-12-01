تحسين سلسلة التوريد: سيناريوهات الأعمال والبنية

لقد سلطت الجائحة الضوء على سلسلة التوريد، وأصبحت المؤسسات تدرك ضمان التوريد الديناميكي كقدرة حيوية لحوائجها. يسعى رؤساء سلسلة التوريد (CSCO) وغيرهم من التنفيذيين إلى تحسين سلسلة التوريد من خلال دمج الذكاء الاصطناعي، وتحديث تقنيتهم، ومعالجة أهداف الاستدامة.

على مدى العقد القادم، سيحتاج رؤساء سلسلة التوريد (CSCO) إلى حل تحديات رئيسية في الصناعة: اضطرابات سلاسل التوريد بسبب الأحداث المناخية؛ صراعات إقليمية مثل أوكرانيا أو الشرق الأوسط؛ الرغبة في الراحة والتخصيص؛ الوعي بالتأثير البيئي للاستهلاك؛ تلبية توقعات التسليم؛ مخاوف من اضطرابات التجارة وتقلبات التكلفة. يمكن حل كل هذه التحديات من خلال سلاسل توريد أكثر ترابطاً ورشاقة واستدامة.

يمكن للمنظمات التي تتعامل بشكل استباقي مع هذه التحديات الصناعية أن ترى بعض النتائج النموذجية المتعلقة بالمخزون، بما في ذلك تحسن بنسبة 4-8% في المبيعات المفقودة بسبب انقطاعات المخزون، وزيادة دوران المخزون، وتحسين إدارة مخاطر المنتج، وقابلية التلف والعمر، بالإضافة إلى زيادة إدارة وقت التسليم (وهو مؤشر رئيسي على فائض المخزون) وتقليل الأيام المتاحة. بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن تكون هناك فائدة مالية، مثل توفير في تكلفة الحل بنسبة 10%، وتقليل تكاليف الاحتفاظ بالحلول، وتحسين هامش الربح الإجمالي لعائد الاستثمار. أخيراً، قد يشهدون أيضاً فوائد جهة العملاء، بما في ذلك انخفاض معدل الإرجاع، والقدرة على إدارة أحداث انقطاع سلسلة التوريد غير العادية بما في ذلك الطقس أو الكوارث الطبيعية، والتحسن العام في رضا العملاء.

لمساعدة المؤسسة على مواجهة هذه التحديات في الصناعات، طورت فرق IBM وRed Hat هذه الورقة البحثية والأصول الداعمة من خلال مبادرة Industry Affiliate Initiative من IBM Academy of Technology.