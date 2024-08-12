الترحيل السلس إلى السحابة وتحديثها: التغلب على التحديات الشائعة باستخدام أصول الذكاء الاصطناعي التوليدي والنماذج التجارية المبتكرة

مع استمرار المؤسسات في اعتماد الخدمات المرتكزة على السحابة، تزداد الحاجة الملحة لترحيل وتحديث البنية التحتية والتطبيقات والبيانات إلى السحابة للحفاظ على قدرتها التنافسية. النهج التقليدي للترحيل والتحديث غالباً ما ينطوي على عمليات يدوية، مما يؤدي إلى زيادة التكاليف وتأخير الوقت المناسب للقيمة وزيادة المخاطر.

يمكن أن تكون عمليات الترحيل وتحديث السحابة عمليات معقدة وتستغرق وقتاً طويلاً وتنطوي على تحديات فريدة من نوعها، وفي الوقت نفسه هناك العديد من الفوائد التي تعود على أصول الذكاء الاصطناعي التوليدي والمساعدين والنماذج التجارية المبتكرة. كما يمكن أن يساعد Cloud Migration and Modernization Factory من IBM Consulting المؤسسات في التغلب على تحديات الترحيل والتحديث الشائعة وتحقيق تجربة ترحيل وتحديث أسرع وأكثر كفاءة وفعالية من حيث التكلفة.

وبالاستفادة من نفس التقنيات التي تقود التغيير في السوق، يمكن لشركة IBM Consulting تقديم القيمة بالسرعة التي تحتاجها شركات الغد في يومنا الحالي. ويبدأ هذا التحول بعلاقة جديدة بين الاستشاريين والرمز البرمجي - علاقة يمكن أن تساعد في تقديم الحلول والقيمة بشكل أسرع وأكثر تكراراً وفعالية من حيث التكلفة.