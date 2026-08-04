عندما يسأل مجلس الإدارة مسؤول المعلومات لديه عن شكل حوكمة الذكاء الاصطناعي، فعادةً ما يقدّم المسؤول وثيقة سياسات أو إطارًا أخلاقيًا أو قائمة مبادئ. ونادرًا ما تكون الإجابة معيارًا للمشتريات. وفي هذه الفجوة يكمن الخطر الحقيقي.
يمثّل نشر نظام للذكاء الاصطناعي دائمًا قرارًا بالغ الأهمية. لكن مطورًا يتخذ هذا القرار عادةً، وقد يتخذه المورّد أحيانًا، بينما نادرًا ما يتخذه شخص يتحمل مسؤولية النتيجة. ويتعلق هذا القرار بالسؤال التالي: ما نوع الذكاء الاصطناعي الذي نستخدمه؟ في معظم المؤسسات اليوم، تتمثل الإجابة الصريحة في أننا غالبًا لا نعرف، كما نفتقر إلى المصطلحات اللازمة للتحقق من ذلك.
لا يمثل اختيار بنية الذكاء الاصطناعي مجرد تفضيل تقني. بل هو قرار حوكمة تضبطه المؤسسة وفق مستوى المخاطر، ويحدد قابلية التدقيق والمساءلة وما قد يترتب عليه من عواقب. ولا يحدد هذا القرار سلوك النظام فحسب، بل يحدد أيضًا الجهة التي تتحمل المسؤولية القانونية والتشغيلية عند إخفاقه.
ينبغي تغيير هذا النهج. ينبغي أن يحدد مستوى المخاطر المرتبط بحالة الاستخدام بنية الذكاء الاصطناعي التي تنشرها، وأن تعكس صياغة متطلبات المشتريات هذا الاختيار.
شارك اليوم في أي نقاش حول تقنيات المؤسسات، وستجد أن المشاركين يتحدثون عن الذكاء الاصطناعي كما لو كان فئة واحدة متجانسة. تتحدث المؤسسات عن "نشر الذكاء الاصطناعي" "وحوكمة الذكاء الاصطناعي" "وتدقيق الذكاء الاصطناعي"، كما لو كان هذا المصطلح يشير إلى تقنية موحدة ذات خصائص ثابتة. لكن الواقع مختلف.
يضم سوق الذكاء الاصطناعي حاليًا ثلاثة أنواع على الأقل من الأنظمة تختلف جذريًا في بنيتها المعمارية، ولكل منها خصائص مختلفة تمامًا من حيث الحوكمة وقابلية التفسير والمساءلة:
• الذكاء الاصطناعي الاحتمالي: محركات إحصائية للتعرف على الأنماط، تشمل معظم النماذج اللغوية الكبيرة، والذكاء الاصطناعي التوليدي، ومعظم أنظمة التعلم الآلي الحديثة. قد ينتج النظام مخرجات مختلفة عند معالجة المدخل نفسه في عمليات تشغيل متعددة. تظل قابلية التفسير جزئية وتعتمد على النموذج المستخدم. ويصعب تحديد العلاقة السببية وراء النتائج.
• الذكاء الاصطناعي الاحتمالي مع تنسيق السياق والضوابط: تعمل النماذج الاحتمالية بالاستناد إلى مصادر بيانات محددة ومنطق توجيه تحكمه السياسات. يمكنك التحكم في المعلومات التي يستند إليها النموذج في الاستدلال. لكن لا يمكنك ضمان الحصول على مخرجات متطابقة في ظل ظروف متطابقة.
• الذكاء الاصطناعي الحتمي: أنظمة تستند إلى منطق محدد أو قواعد واضحة أو توصيفات منظمة. يمكن التحقق من كل نتيجة بالرجوع إلى المنطق المحدد مسبقًا. تتسم المخرجات بالاتساق وقابلية إعادة الإنتاج، ويتيح تصميم النظام تتبع كل نتيجة بالكامل: ما البيانات التي استخدمها، وما القواعد التي طبقها، ولماذا توصل إلى تلك النتيجة.
عمليًا، تجمع معظم تطبيقات المؤسسات بين هذه البنى؛ فقد تستخدم نموذجًا احتماليًا داخل طبقة توجيه حتمية، إلى جانب مسار لاسترجاع المعلومات وحواجز حماية تستند إلى السياسات. يتمثل الالتزام بالحوكمة في معرفة الخصائص التي يعمل وفقها كل مكوّن، وإخضاعه للضوابط التي يقتضيها مستوى المخاطر المرتبط به.
تختلف متطلبات الحوكمة المترتبة على هذه الأنواع الثلاثة اختلافًا جوهريًا. ومع ذلك، تتعامل معظم عمليات شراء أنظمة الذكاء الاصطناعي معها كما لو كانت متماثلة.
عندما يقدم النظام إجابتين مختلفتين عن السؤال نفسه في ظل الظروف نفسها، ويمكن اتخاذ إجراء بناءً على أي منهما، فإن ذلك يكشف عن مشكلة. فهذا النظام لا يعمل بمستوى الصرامة الذي تتطلبه القرارات الحاسمة.
لا يمثل استخدام الذكاء الاصطناعي الاحتمالي في حد ذاته إخفاقًا في الحوكمة. لكن المشكلة تظهر عندما تستخدمه المؤسسات دون مراعاة مخاطر حالة الاستخدام، ثم تحاول إضافة ضوابط الحوكمة لاحقًا إلى نظام لم يُصمم لدعمها.
أما النهج الصحيح، فيبدأ من الاتجاه المعاكس. ابدأ بتقييم موضوعي ودقيق لمستوى مخاطر حالة الاستخدام. ثم حدّد في متطلباتك وعقودك ومراجعة البنية المعمارية مستوى إمكانية التفسير وقابلية التتبع والمساءلة الذي يقتضيه ذلك المستوى من المخاطر. وبعد ذلك، اشترِ النظام أو تعاقد عليه وفقًا لهذه المتطلبات.
لا تمثل خانة البنية المعمارية مجرد اقتراح. بل تمثل متطلبًا أساسيًا. تتطلب حالة الاستخدام عالية المخاطر، التي تنطوي على قرارات مؤثرة في الأشخاص أو مخاطر مالية كبيرة أو نتائج يصعب التراجع عنها، مستوى من إمكانية التفسير يضاهي ما توفره الأنظمة الحتمية. ويمكن تحقيق هذا المستوى من خلال تصميم حتمي أو ضوابط هجينة محكمة الحدود.
يمثل الإشراف البشري الطبقة التي تحوّل حوكمة الذكاء الاصطناعي إلى ممارسة فعلية. لكن ذلك لا يتحقق إلا عندما تصمم المؤسسة الإشراف البشري ليؤدي دورًا فعليًا.
فكّر في المعلومات التي يحتاج إليها المراجع البشري حتى يمارس إشرافًا فعّالًا على مخرجات الذكاء الاصطناعي. نقيّم مدى جدارة زملائنا بالثقة وفق معايير تشمل المصداقية والموثوقية وتوافق المصالح والنزاهة على المدى الطويل. وقد طوّر مجال الذكاء الاصطناعي مصطلحات محددة لوصف الخصائص المقابلة لهذه المعايير في الأنظمة. ويحتاج المراجع البشري إلى فحص أربعة جوانب:
• الشفافية تتعلق بالنموذج: ما البيانات التي استخدمها؟ وما المنهجية التي اتبعها؟ وهل كانت هذه الأساليب خيارات صحيحة وخضعت للتحقق بما يلائم حالة الاستخدام؟
• إمكانية التفسير تتعلق بالمخرجات: لا بكيفية عمل النموذج بوجه عام، بل بسبب توصله إلى هذا القرار بعينه بشأن هذا الشخص تحديدًا.
• قابلية الملاحظة تتعلق بسلوك الوكيل بمرور الوقت: هل يواصل النظام العمل بصورة صحيحة مع تغيّر الظروف وانحراف البيانات وتفاعله مع أنظمة أخرى؟
• المتانة في مواجهة الخصوم تتعلق بالأمن الإلكتروني: هل عبث أي طرف بالنموذج منذ آخر مرة قيّمته فيها؟ وهل لا يزال يعمل ضمن حدود تصميمه الأصلي ونطاق المهام الموكلة إليه؟
هل تتيح بنية الذكاء الاصطناعي الحالية لديك للمراجع البشري الوصول إلى أي من هذه المعلومات؟ إذا كان النظام احتماليًا ولا يستطيع المراجع الاطلاع على دورة حياة البيانات أو مسار الاستدلال، ولا يملك أي ضمان لاتساق النتائج، فما الذي يراجعه فعليًا؟
في معظم عمليات النشر، لا يراجع المراجع سوى المخرجات. إنهم يراجعون رقمًا أو توصية أو إشارة تحذيرية. ولا يراجعون مسار الاستدلال. ولا يراجعون الأدلة. ومن ثم، لا يشاركون فعليًا في عملية اتخاذ القرار بأي معنى حقيقي.
السلوكيات التي تقيسها هي التي تشجع على تكرارها. إذا قيّمت أداء المراجع البشري وفق عدد الحالات التي ينجزها بدلًا من جودة إشرافه، فقد حولت دوره إلى مجرد مصادقة شكلية ثم سميت ذلك حوكمة.
هكذا تبدو ممارسة غسل المسؤولية عبر إجراءات شكلية. تُدخل المؤسسة شخصًا في العملية. وتوثّق موافقته. وتضع علامة في خانة المساءلة. لكن المؤسسة لا توفر مقومات الإشراف الحقيقي، مثل شفافية البنية المعمارية، والتدريب، وصلاحية إيقاف العملية، وآلية تقديم التعليقات.
يكمن الحل في بناء بنية تتيح إشرافًا بشريًا حقيقيًا وفعّالًا، واختيار أشخاص يمتلكون خبرة متخصصة في المجال تمكّنهم من فهم كيفية استخدام نظام الذكاء الاصطناعي في بيئته التشغيلية. ثم قيّم أداء هؤلاء الأشخاص وفق المعايير الصحيحة.
تتعثر معظم المؤسسات في صياغة متطلبات المشتريات والحوكمة، لا في فهم التقنية نفسها. وستنجح المؤسسات التي تطوّر المصطلحات الدقيقة والبنود التعاقدية الملزمة اللازمة لتحديد متطلباتها من أنظمة الذكاء الاصطناعي وإنفاذها تعاقديًا.
ينبغي تغيير أربعة أمور:
1. اشتراط الإفصاح عن البنية المعمارية في كل عملية شراء لنظام ذكاء اصطناعي. ينبغي أن تُلزم المؤسسات المورّدين بتحديد ما إذا كانت أنظمتهم احتمالية أم حتمية أم هجينة، وبتوضيح خصائص إمكانية التفسير في كل مكوّن.
وعليها أيضًا أن تشترط السماح لجهات مستقلة بالتحقق من الأنظمة من خلال التدقيق والاختبار والمراقبة المستمرة. لا يكفي تصنيف النظام ضمن فئة "الذكاء الاصطناعي" لاتخاذ قرار الشراء. أما وصفه بأنه "نموذج لغوي احتمالي يستخدم التوليد المعزز بالاسترجاع"، فيوفر
2. تصنيفًا لحالات الاستخدام وفق مستويات المخاطر قبل اختيار البنية المعمارية. لا تتطلب كل حالة استخدام للذكاء الاصطناعي بنية حتمية. تختلف متطلبات أداة منخفضة المخاطر لتلخيص المحتوى عن متطلبات نظام ذكاء اصطناعي يتخذ قرارات ائتمانية أو يحدد أولوية تقديم الرعاية للمرضى.
ينبغي أن تقيّم المؤسسة المخاطر قبل اختيار المورّد، لا بعد نشر النظام. وينبغي أن تدرج المؤسسة البنية المعمارية المطلوبة، بما تتضمنه من خصائص إمكانية التفسير والمساءلة، ضمن المتطلبات بدلًا من ترك تحديدها لتقدير المورّد.
3. تحويل المبادئ إلى متطلبات وظيفية وغير وظيفية قابلة للتطبيق، لا الاكتفاء ببيانات النوايا. تمثل عبارة "نلتزم باستخدام ذكاء اصطناعي قابل للتفسير" بيانًا للنوايا. «عند مستوى Vigilant، يجب أن يوفر النظام مسار تدقيق كاملًا لكل مخرج، يتضمن بيانات المصدر مع توثيق دورة حياتها ومنشئها، وموثوقية الاختبار وإعادة الاختبار بعد التحقق منها، وضوابط تضمن استناد التفسيرات إلى سجل الأدلة».
تمثل هذه المواصفات متطلبًا وظيفيًا. وهذا فرق يمكن إنفاذه. مكان أحد هذين النصين هو العقد. أما الآخر فمكانه البيان الصحفي.
4. وضع خطوط أساس للنتائج قبل النشر. لا يمكنك قياس ما إذا كان نظام الذكاء الاصطناعي يسبب ضررًا ما لم تضع خط أساس قبل نشره. من دون بيانات عن النتائج قبل النشر، يمكنك رصد المخرجات، لكن لا يمكنك عزو التغيّر إلى النظام؛ إذ لن تتمكن من التمييز بين أثر النظام وما كان سيحدث في جميع الأحوال.
ينبغي أن تشترط كل عملية نشر لنظام ذكاء اصطناعي وجود خط أساس موثّق للنتائج التي يستهدف النظام التأثير فيها، بحيث تقيس المؤسسة أداءه بعد النشر بصورة مستمرة مقارنةً بهذا الخط. وإذا لم يتوفر خط أساس، فإن وضعه يمثل شرطًا مسبقًا، لا مهمة تؤجلها المؤسسة إلى مرحلة لاحقة.
لا تمثل هذه المعايير مجرد تطلعات. فقد أصبحت بالفعل متطلبات قانونية أو إرشادات ملزمة في عدة نطاقات قضائية تمارس فيها المؤسسات أعمالها. يشترط قانون الذكاء الاصطناعي في الاتحاد الأوروبي، في المادة 9، أن تمتلك أنظمة الذكاء الاصطناعي عالية المخاطر نظامًا موثقًا لإدارة المخاطر قبل نشرها، بما يشمل تدابير الإشراف البشري ومتطلبات الدقة.
في الولايات المتحدة، سحبت الجهات الفيدرالية في يناير 2025 الإرشادات المتعلقة باستخدام الذكاء الاصطناعي في التوظيف. ومع ذلك، تظل الالتزامات الأساسية المنصوص عليها في الباب السابع وقانون الأمريكيين ذوي الإعاقة (ADA) واجبة الإنفاذ، وتنظر المحاكم الفيدرالية حاليًا في دعاوى تتعلق بمسؤولية أصحاب العمل عن النتائج التمييزية لأنظمة الذكاء الاصطناعي. وتفرض إرشادات مجلس الاحتياطي الفيدرالي SR 11-7 بشأن مخاطر النماذج التزامات مستمرة للتحقق والحوكمة على نماذج الذكاء الاصطناعي المستخدمة في اتخاذ قرارات الخدمات المالية.
لا تملك المؤسسات العاملة عبر هذه النطاقات القضائية خيارًا بشأن تطبيق حوكمة صارمة للذكاء الاصطناعي. وإنما تختار ما إذا كانت ستطبق هذه الحوكمة بصورة استباقية أم استجابةً لإجراء إنفاذي.
لا تتجاوز حوكمة الذكاء الاصطناعي حدود التطلعات عندما تظل حبيسة وثائق السياسات. أما الحوكمة الحقيقية، فتدمجها المؤسسة في البنية المعمارية التي تشتريها وتنشرها وتقيس أداءها.
لدى معظم المؤسسات سياسة لأخلاقيات الذكاء الاصطناعي. لكن عددًا أقل بكثير منها يمتلك أنظمة ذكاء اصطناعي قادرة على الوفاء بالتزامات المساءلة التي تعهدت بها تجاه عملائها والجهات التنظيمية والأشخاص الأكثر تأثرًا بهذه القرارات.
ينبغي أن تحدد المخاطر البنية المعمارية المناسبة. وينبغي أن تحدد المتطلبات هذه البنية المعمارية بوضوح. وينبغي أن تدعم المتطلبات بنود تعاقدية ملزمة وقابلة للإنفاذ.
لن تكون المؤسسات الرائدة في حوكمة الذكاء الاصطناعي خلال السنوات الخمس المقبلة هي المؤسسات التي تمتلك أكثر الأطر الأخلاقية تطورًا. بل ستكون المؤسسات التي حوّلت تلك الأطر إلى متطلبات واضحة في المشتريات والبنية المعمارية والقياس، وألزمت مورّديها بالوفاء بها.
يبدأ هذا العمل بطرح السؤال الصحيح: ليس «هل نطبق حوكمة الذكاء الاصطناعي؟»، بل «هل تدعم بنية الذكاء الاصطناعي لدينا التزامات المساءلة التي تعهدنا بها؟»