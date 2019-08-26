إحداث تغيير جذري في سلسلة توريد النفايات: سلسلة الكتل من أجل الصالح الاجتماعي

من Plastic Bank التي تحوِّل النفايات البلاستيكية إلى عملة قيّمة، إلى Twiga Foods التي تزيد من الوصول إلى التمويل الصغير للمزارعين، تعمل IBM على تطبيق سلسلة الكتل لتحقيق بعض من أهم أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة. مع تزايد حجم النفايات وتحول إعادة التدوير إلى مشكلة بيئية كبيرة، أصبح قطاع إدارة النفايات مؤهلًا جيدًا للتحول باستخدام سلسلة الكتل.
لا تستطيع سلسلة الكتل تقليل كمية النفايات التي ينتجها الأمريكيون يوميًا، لكن نظامًا يستخدم تحديد الهوية بموجات الراديو (RFID) ورموز QR على أكياس القمامة أو مواد إعادة التدوير المرسلة إلى مدافن النفايات قد يساعد على تسهيل العملية وجعلها أكثر شفافية. يمكن الاستفادة من هذه التقنية لربط شركات إعادة التدوير بخيارات معالجة بديلة عن مدافن النفايات، كما يمكن أن توفِّر الشفافية والمساءلة التي يسعى إليها الأمريكيون في إدارة النفايات.
قطاع إدارة النفايات في حالة حرجة، خاصةً في الولايات المتحدة، حيث يُساهم الأمريكيون بنحو 728,000 طن من القمامة يوميًا في المدافن. قبل عام 2018، كانت الصين تعالج ما لا يقل عن نصف صادرات العالم من البلاستيك والورق والمعادن، لكنها مؤخرًا شددت قوانينها، واستبعدت 24 فئة من النفايات الصلبة مثل البلاستيك الخردة والورق المختلط. يشمل الحظر تقليل التسامح مع المواد الملوثة، وهو معيار صارم لا يستطيع الكثير من الأمريكيين الالتزام به. نتيجةً للحظر، تواجه شركات إعادة التدوير الأمريكية ضغطًا هائلًا من المواد القابلة لإعادة التدوير، ما يضطرها لإرسال ما لا تستطيع التعامل معه مرة أخرى إلى المدافن.
تؤدي هذه الإحباطات إلى ما يُعرَف باسم "إعادة التدوير الطموحة" - فرز المواد بعناية لإعادة التدوير بناءً على الاعتقاد بأنها سيُعاد استخدامها، حتى وإن انتهى بها المطاف في المدافن. قد تلاحظ هذا أو تجرِّبه بنفسك، سواء أكنت موظفًا يهتم بالبيئة في المكتب ويعيد تدوير أكواب القهوة، أم طالبًا يرمي صناديق البيتزا في الحاوية الزرقاء في السكن الجامعي. الخوف من عدم إحداث فرق يشعر به الكثيرون، وهو خطر حقيقي قد يؤدي إلى توقف الجمهور عن إعادة التدوير تمامًا - ما يجعل من الصعب عليك وعلى الآخرين العودة للمشاركة مرة أخرى في المستقبل بعد حل المشكلات.
قد تكون تطبيقات سلسلة الكتل هي الحل، من خلال ربط شركات إعادة التدوير بخيارات معالجة بديلة عن المدافن. عندما تتراكم لدى شركة ما كمية كبيرة من المواد القابلة لإعادة التدوير، يمكنها التواصل مع شبكة سلسلة الكتل للعثور على عضو آخر قادر على معالجة المواد المتبقية بدلًا من إرسالها إلى المدافن. ومن خلال ابتكار وسيلة تواصُل أكثر كفاءة، يمكن لسلسلة الكتل ربط شركات إعادة التدوير لتوزيع عبء المواد بشكل متوازن.
هناك الآن شعور بأن نظام إدارة النفايات الحالي -سواء من قِبل المستهلكين أو الشركات- يفتقر إلى المساءلة، ما يؤدي إلى إحباط في جهود إعادة التدوير. لا يوجد حاليًا أي نظام معاملات رقمي يحاسب الشركات أو الأفراد على النفايات التي أنتجوها وفقدت فرص إعادة تدويرها. ومن خلال جمع المنتجين والمستهلكين ومشغِّلي إدارة النفايات في شبكة واحدة، يمكن لسلسلة الكتل إنشاء رؤية لسلسلة توريد النفايات تكون متاحة ومرئية للجميع. تضيف سلسلة الكتل قيمة لكلٍّ من المستهلك والشركة من خلال إظهار أثر كل فرد على كل عضو في الشبكة.
رغم الاعتقاد التقليدي بأن مسؤولية تقليل المواد المرسلة إلى المدافن يجب أن تقع على المنتجين للسلع المعبأة للمستهلك، فإن سلسلة الكتل تفرض مستوى من المسؤولية يشمل كل عضو في دورة حياة إعادة التدوير. تُعَد سلسلة الكتل، بطبيعتها اللامركزية والمقاومة للتلاعب، نظام تتبُّع مثالي لدورة حياة المنتج، كما تم إثبات ذلك بالفعل في عدد من الصناعات. إذا أمكن توسيعها لتشمل عملية إعادة التدوير، يمكننا زيادة المساءلة في كل خطوة بدلًا من تحميل العبء على المنتج وحده.
سيؤدي استخدام سلسلة الكتل التعاوني إلى إنشاء منصة تُتيح لمؤسسات إدارة النفايات وإعادة التدوير مشاركة بياناتها بشكل مفتوح، مع وجود سجل مقاوم للتلاعب يوضِّح وجهة النفايات والكميات التي تمت إعادة تدويرها. سيساهم هذا السجل الذي لا جدال فيه في تحميل كل عضو في السلسلة المسؤولية، بدلًا من اقتصارها على المنتج كما هو معتاد، ما يؤدي إلى عملية إعادة تدوير أكثر فاعلية.
تحتوي معظم الأجهزة التي تستخدمها يوميًا، مثل الهواتف الذكية، على معادن مثل الليثيوم والكوبالت التي يجب التخلص منها بشكل مسؤول؛ ومع ذلك، يقوم المستهلكون ببيع هواتفهم القديمة لشخص آخر أو تنتهي هذه الأجهزة في المدافن. تُعَد هذه المنتجات القديمة ذات قيمة مفاجئة - ومع وجود شبكة مناسبة من الأطراف، يمكن للمستهلكين إيجاد طرق مفيدة لإعادة تدوير نفاياتهم الإلكترونية.
على سبيل المثال، يمكن إعادة استخدام الهواتف الذكية التي تحتوي على معادن نادرة مثل الكوبالت لصنع منتجات جديدة، بدلًا من استخراج المزيد منها أو الحصول عليها من مناطق تنطوي على مخاطر بيئية أو اجتماعية. المشكلة الرئيسية في نفايات الإلكترونيات هي أن المستهلكين ببساطة لا يعرفون إذا كان يمكن إعادة تدوير أجهزتهم أو أين يمكن ذلك. ونتيجةً لذلك، يتم تسجيل 20 في المائة فقط من النفايات الإلكترونية التي يتم تدويرها على أنها مجمَّعة أو مُعاد تدويرها. مع وجود شبكة سلسلة الكتل، يمكن للمنتجين الاستجابة بسهولة أكبر للعروض من المستهلكين الراغبين في إعادة تدوير منتجاتهم، والوصول إلى المعادن بكفاءة أعلى مقارنةً بجمعها من مصادرها الأصلية.
مع كل هذه التحديات، هناك مؤسسات تعمل حاليًا على مواجهة وباء النفايات من خلال حلول سلسلة الكتل، وتمهِّد الطريق لتطبيقات سلسلة كتل قابلة للتوسع لتقليل عبء النفايات على مستوى العالم. وتهدف إلى استخدام سلسلة الكتل لتحفيز تحسين إعادة التدوير وفرز النفايات.
يستفيد Agora Tech Lab من الأفكار السياسية مع تقنية سلسلة الكتل، وتعمل مع إمارة روتردام في هولندا لتسجيل المعاملات المتعلقة بإدارة النفايات ودمج أنظمة النفايات المعتمدة على إنترنت الأشياء لإنشاء نظام إدارة نفايات كامل المراقبة قائم على سلسلة الكتل. توفِّر الرموز الرقمية الخاصة بهم مكافآت لإعادة التدوير، ويمكن استبدالها بالخدمات العامة لتعزيز معدلات إعادة التدوير وتقوية الروابط المجتمعية. تدمج Swachhcoin تقنية سلسة الكتل مع البيانات الكبيرة وأجهزة إنترنت الأشياء لمكافأة فرز النفايات - فهي تعمل كمطوِّر تقني لجعل نظام إدارة النفايات أكثر كفاءة وقدرة على مواجهة أزمة النفايات.
تعمل مؤسسات أخرى على ابتكار حلول تزيد من وضوح وشفافية دورة حياة النفايات من المنتِج إلى المدفن. استخدمت شركة Arep، التابعة لشركة SCNF في فرنسا، سلسلة الكتل لتتبُّع كل حاوية في المحطات، مع تحديث مستمر لمقدار كل نوع من النفايات، ومن جمعها، وكيفية تحرّكها. ويُتيح هذا لمديري المحطات تحسين الفرز وفقًا لمجالات النفايات المختلفة. تُعَد وزارة البنية التحتية الهولندية نموذجًا يُحتذى به للوكالات الحكومية الأخرى التي تسعى إلى تحسين عمليات إدارة النفايات. تستخدم الوكالة تقنية سلسلة الكتل لتعزيز الشفافية بشأن النفايات أثناء النقل لصالح صناعة إدارة النفايات - من خلال تطوير حل مخصص لتتبُّع النفايات من المنتِج حتى المدفن.
تساعد تقنية سلسلة الكتل على تبسيط سلسلة التوريد وتُنشئ نظامًا أكثر كفاءة وشفافية ومصداقية لمجموعة واسعة من أنواع المعاملات. مع تطبيق هذه التقنية للتحقق والتتبُّع في إدارة النفايات، يمكننا الحصول على نظام يتحمل فيه كلٌّ من المستهلك والشركة وصناعة إدارة النفايات بأكملها المزيد من المسؤولية. مع وجود هذا النظام، يمكن أن يُسهم كل كوب قهوة أو صندوق بيتزا ترميه في حاوية إعادة التدوير فعليًا في جعل العالم أنظف وأكثر استدامة.
