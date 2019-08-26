إحداث تغيير جذري في سلسلة توريد النفايات: سلسلة الكتل من أجل الصالح الاجتماعي

قطاع إدارة النفايات في حالة حرجة، خاصةً في الولايات المتحدة، حيث يُساهم الأمريكيون بنحو 728,000 طن من القمامة يوميًا في المدافن. قبل عام 2018، كانت الصين تعالج ما لا يقل عن نصف صادرات العالم من البلاستيك والورق والمعادن، لكنها مؤخرًا شددت قوانينها، واستبعدت 24 فئة من النفايات الصلبة مثل البلاستيك الخردة والورق المختلط. يشمل الحظر تقليل التسامح مع المواد الملوثة، وهو معيار صارم لا يستطيع الكثير من الأمريكيين الالتزام به. نتيجةً للحظر، تواجه شركات إعادة التدوير الأمريكية ضغطًا هائلًا من المواد القابلة لإعادة التدوير، ما يضطرها لإرسال ما لا تستطيع التعامل معه مرة أخرى إلى المدافن.

تؤدي هذه الإحباطات إلى ما يُعرَف باسم "إعادة التدوير الطموحة" - فرز المواد بعناية لإعادة التدوير بناءً على الاعتقاد بأنها سيُعاد استخدامها، حتى وإن انتهى بها المطاف في المدافن. قد تلاحظ هذا أو تجرِّبه بنفسك، سواء أكنت موظفًا يهتم بالبيئة في المكتب ويعيد تدوير أكواب القهوة، أم طالبًا يرمي صناديق البيتزا في الحاوية الزرقاء في السكن الجامعي. الخوف من عدم إحداث فرق يشعر به الكثيرون، وهو خطر حقيقي قد يؤدي إلى توقف الجمهور عن إعادة التدوير تمامًا - ما يجعل من الصعب عليك وعلى الآخرين العودة للمشاركة مرة أخرى في المستقبل بعد حل المشكلات.

قد تكون تطبيقات سلسلة الكتل هي الحل، من خلال ربط شركات إعادة التدوير بخيارات معالجة بديلة عن المدافن. عندما تتراكم لدى شركة ما كمية كبيرة من المواد القابلة لإعادة التدوير، يمكنها التواصل مع شبكة سلسلة الكتل للعثور على عضو آخر قادر على معالجة المواد المتبقية بدلًا من إرسالها إلى المدافن. ومن خلال ابتكار وسيلة تواصُل أكثر كفاءة، يمكن لسلسلة الكتل ربط شركات إعادة التدوير لتوزيع عبء المواد بشكل متوازن.