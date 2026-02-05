كيف يمكن لقادة القطاع المالي إيقاف تسرب الإيرادات من خلال دمج أدوات الشؤون المالية
يُطلب من قادة القطاع المالي إغلاق أسرع، والتنبؤ بدقة أكبر، وحماية هوامش الربح في سوق متقلب. ومع ذلك، فإن العديد من صانعي القرار يعملون على أساس يعمل ضدهم. عندما تنفصل أنظمة تخطيط موارد المؤسسات (ERP) وإدارة علاقات العملاء (CRM) والفوترة والخدمات المصرفية، تقع الفِرَق في حلول يدوية تُبطئ العمل وتُخفي الصورة المالية الحقيقية.
تتجاوز هذه المشكلات ضمن دورة الطلب إلى النقد (O2C) مجرد أوجه القصور فقط. إنها مجموعة واسعة من المشكلات التي تسهم في تسرب الإيرادات والثقة وصناعة القرار غير المدروسة.
عندما لا تتم مزامنة الأنظمة، يقضي فريقك ساعات في تسوية البيانات بدلاً من تحليلها. هم يطاردون المعلومات عبر المنصات، ويجمعون جدول بيانات معًا، ويتنقلون بين الحالات التي تتسبب في حدوث أخطاء وتأخيرات. ما النتيجة؟ أدى استنزاف القدرات إلى زيادة المخاطر التشغيلية وزيادة الحاجة إلى رؤى في الوقت الفعلي عندما تكون القيادة في أمس الحاجة إليها.
هذا النوع من المواقف شائع في العديد من المؤسسات. أصبحت البيانات المنعزلة والعمليات اليدوية الآن هي القاعدة في مختلف القطاعات المالية — وهي حقيقة تغذي عدم الثقة في الأرقام وتبطئ اتخاذ القرارات. في الواقع، يقول ما يقرب من 40% من المديرين الماليين أنهم لا يثقون تمامًا في بياناتهم المالية، مما يؤكد فكرة أن التجزئة تقوض الثقة لدى القيادة العليا.
النشرة الإخبارية الخاصة بالمجال
ابقَ على اطلاع دائم على أبرز الاتجاهات في مجالات الذكاء الاصطناعي، والأتمتة، والبيانات، وغيرها الكثير من خلال رسالة Think الإخبارية. راجع بيان الخصوصية لشركة IBM.
سيصلك محتوى الاشتراك باللغة الإنجليزية. ستجد رابط إلغاء الاشتراك في كل رسالة إخبارية. يمكنك إدارة اشتراكاتك أو إلغاء اشتراكك من هنا. لمزيد من المعلومات، راجع بيان خصوصية IBM.
تخلق الأنظمة المنفصلة فجوات في كل مرحلة من مراحل دورة الطلب إلى النقد O2C. تتضمن بعض التحديات الأكثر شيوعًا ما يلي:
تتفاقم هذه الفجوات وتجعل التنبؤ يبدو وكأنه تخمين. وتكشف عمليات نهاية الشهر عن الثغرات. لا تزال الفرق المالية تستهلك جزءاً كبيراً من وقتها في التسوية اليدوية، مما يسبب أخطاء ويؤخر تحقيق النقد في اللحظة التي يحتاج فيها العمل إلى وضوح.
نادراً ما يُعلن التسرب عن نفسه، وليس حادثة معزولة. بدلًا من ذلك، يتراكم بهدوء. الفواتير غير الدقيقة أو المتأخرة، والتجديدات الفائتة، والنزاعات التي يمكن الوقاية منها، والتطبيق النقدي البطيء، كلها عوامل تقلل من هوامش الربح وإمكانية التنبؤ. تؤدي الضوابط اليدوية أيضًا إلى التعرض للامتثال الذي يمكن أن يصبح مكلفًا في وقت التدقيق. التأثير النهائي هو التدفق النقدي غير المتوقع وانخفاض الثقة في الأرقام التي تتضمنها التقارير.
إنه أكثر شيوعاً مما يعتقد معظم القادة. تظهر أبحاث المجال أن التسرب يمكن أن يكون مهماً، مما يؤكد ما تشعر به العديد من فرق المالية خلال إغلاق ربع السنة.
بالإضافة إلى عدم الكفاءة التشغيلية، تقوض الأنظمة المنفصلة عملية اتخاذ القرارات الاستراتيجية. يفقد القادة رؤيتهم للأداء، وتخسر الفرق وقتاً لإعادة التنسيق، وتفقد المؤسسة القدرة على التنبؤ. تصبح التجزئة أكثر من مجرد مشكلة تقنية. بل تصبح عائقًا أمام النمو.
لا يتعلق الوضوح بالأتمتة فقط. الأمر يتعلق بتوحيد البيانات ومهام سير العمل والأنظمة بحيث يكون للشؤون المالية مصدر واحد للحقيقة عبر النظام البنائي بأكمله. بفضل التكامل المدعوم بالذكاء الاصطناعي، تحصل فرق التمويل على:
المردود عملي. عدد أقل من حالات التصعيد، ونهاية فترة أكثر وضوحًا، وإيقاع تشغيلي يحول التمويل من الرقابة التفاعلية إلى القيادة الاستباقية.
من الواضح أن هناك قائمة طويلة من المشكلات التي يواجهها قادة القطاع المالي عندما يكون لديهم أنظمة مالية غير مترابطة. ولكن لمجرد أن التحديات والمخاطر هائلة، فإن الحل ليس كذلك. فبدلاً من التحول الهائل، تتراكم الخطوات الصغيرة المستهدفة بسرعة لتشكل تحولاً موحداً. إليك بعض الخطوات التي يجب أخذها في الاعتبار والتي يمكن أن تدفع جهود التكامل التي تقوم بها.
المؤسسات التي تعمل على توحيد تدفقات البيانات وأتمتة التسويات تقوم بالإبلاغ عن أخطاء أقل ودورات نقدية أسرع ونطاق أكبر للعمل الاستراتيجي - مما يؤدي إلى تحويل وظيفة القطاع المالي من مجرد الدفاع في المكاتب الخلفية إلى محرك للنمو.
تخطَّ الحواجز وانطلق إلى الأمام بشجاعة وثقة في عصر الذكاء الاصطناعي التوليدي.
استمع مباشرةً إلى خبراء IBM وهم يشرحون لك كيفية الاستفادة من الذكاء الاصطناعي التوليدي لتعزيز الميزة التنافسية لمؤسستك.
اكتشف كيف تمكَّن المسؤولون التنفيذيون في قطاع الخدمات المصرفية من تقييم وإدارة المخاطر المصاحبة للتوسع السريع في الذكاء الاصطناعي التوليدي.
أطلق العنان للأداء المالي مع خدمات الاستشارات المالية الشاملة من IBM.
يُعَد IBM Apptio مجموعة من منتجات البرامج كخدمة (SaaS) لتحليل وإدارة تكاليف البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات في البيئات المحلية، وخدمات السحابة العامة، وتطوير البرمجيات.
تحسين التخطيط المالي وإعداد الميزانية والتنبؤ واتخاذ قرارات قائمة على البيانات عبر مؤسستك بأكملها باستخدام IBM Planning Analytics.