بصفتك بائع تجزئة، فإن الدخول إلى عام 2025 يبدو وكأنه فتح الباب أمام فصل جديد. لقد مر العام الماضي بتقنياته وتقلباته، ولكنك مستعد لبداية جديدة. عندما تفتح أبواب متجرك، ترى أن الرفوف ممتلئة والأضواء مضاءة، ولكن ثمة شيء ما في الجو يبدو مختلفًا.
هذا العام، لا تريد أن تكتفي بالقيام بالأعمال الروتينية فحسب—بل تريد أن تزدهر! حان الوقت للارتقاء بأعمالك إلى المستوى التالي. وحان الوقت للتفكير فيما نجح، والتعلم مما لم ينجح، ووضع قرارات من شأنها أن تحقق نجاحًا دائمًا.
بالنسبة إلى تجار التجزئة، تنبع راحة البال من التغلب على تعقيدات إدارة المخزون. ينبغي لك تحقيق التوازن الصحيح بين تقليل الهدر إلى أدنى حد ممكن ومطابقة المخزون مع الطلب والحفاظ على الرفوف ممتلئة من دون الإفراط في التخزين.
على سبيل المثال، يجب على تجار البيع بالتجزئة للمواد الغذائية إدارة قنوات متعددة، بما في ذلك المتاجر وعمليات تلبية الطلبات عبر الإنترنت والأسواق وعمليات تلبية الطلبات اللوجستية من خلال جهات خارجية. وتساعدهم هذه الإدارة على تجنب تنافس المتسوقين العابرين مع مقدمي خدمات التسليم عبر الإنترنت على المخزون المحدود نفسه، ما قد يؤدي إلى نفاد المخزون وخلو الرفوف.
ومع ذلك، فإن 45% من المتسوقين عبر الإنترنت يجدون أن اختياراتهم غير متوفرة في المخازن، ما يكلف البقالين ما يقرب من 8% من الإيرادات. علاوة على ذلك، أفاد 52% من التنفيذيين المشمولين بالاستطلاع أن الطعام الطازج مُعرَض بشكل خاص للتلف وتأخر التسليم، ما يؤدي إلى خسارة سنوية تبلغ 18.2 مليار دولار أمريكي.
يمكن أن يساعد الذكاء الاصطناعي على توفير رؤى أوضح حول الثغرات في المخزون وتوجيه إستراتيجيات أكثر ذكاءً للحد من الهدر، لا سيما من خلال استخدام مخزون أمان ذكي لإدارة مستويات المخزون باستخدام إشارات الطلب في الوقت الفعلي.
يحتاج تجار البيع بالتجزئة إلى أنظمة تدير تعقيدات سلسلة التوريد وتوفر رؤية للمخزون في الوقت الفعلي وتبسط عملية تجديد المخزون. باستخدام الأدوات المدعومة بالذكاء الاصطناعي والتخطيط التعاوني، يمكنك ضمان إدارة المخزون في الوقت المناسب وبكفاءة. وستنام بشكل أفضل في الليل عندما تعلم أنك تحافظ على تزويد الرفوف بالبضائع للعملاء مع تقليل الهدر إلى الحد الأدنى.
ابدأ العام الجديد بتبني أدوات وإستراتيجيات تساعدك على تنظيم مرتجعاتك وتحويل العملية المرهقة إلى نظام مبسط وفعال. غالبًا ما يعاني تجار البيع بالتجزئة من الأعباء المالية والبيئية الناجمة عن المرتجعات، ولكن من خلال تبني نهج دائري، يمكنهم تحويل هذه التحديات إلى فرص لتحقيق الاستدامة والربح.
تترتب على البضائع المرتجعة تكاليف مالية وبيئية كبيرة. يُقدّر أن صناعة البيع بالتجزئة يمكنها توفير 125 مليار دولار سنويًا من خلال التركيز على تقليل المرتجعات. كما ذهب أكثر من 4 مليارات طن من المنتجات المرتجعة في الولايات المتحدة في مدافن النفايات عام 2022، وتم إطلاق 24 مليون طن متري من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون نتيجة نقل هذه البضائع.
يمكن لتجار البيع بالتجزئة الاستفادة من القدرات المتقدمة التي تعطي الأولوية لشحن البضائع المتبقية بدلاً من سحبها من مخزون المستودع. فمن خلال إعادة توزيع المنتجات المرتجعة واستخدام البضائع التي سيتم تخفيض أسعارها قريبًا، يمكن لتجار البيع بالتجزئة تقليل النفايات وخفض تكاليف الخدمات اللوجستية العكسية وإبقاء المنتجات بعيدًا عن مدافن النفايات.
يمكن أن يحسّن الذكاء الاصطناعي أيضًا موقع المرتجعات بناءً على توقع احتمالية الإرجاع، بحيث يمكن إعادة تخزين المرتجعات بسرعة وبأقل تكلفة وإعادة بيعها بهامش ربح. ويسرّع هذا النهج أيضًا عملية إعادة تدوير البضائع ذات الصلاحية المحدودة ويحسّن معالجة المخزون المتبقي.
في هذا العام الجديد، ركز على التواصل الحقيقي كأساس لنجاح خدمة العملاء لديك. يمكن أن تخلق ابتسامة موظف المتجر وصوت ممثل مركز الاتصال تجربة أكثر إيجابية من خلال قوة التواصل البشري.
بالنسبة إلى تجار البيع بالتجزئة، لا يقتصر معنى خدمة العملاء على مجرد الإجابة عن الأسئلة. إذ يتعلق الأمر بتحسين أوقات الاستجابة وزيادة الدقة وتمكين موظفي مركز الاتصال لديك من خلال تزويدهم بالرؤى والأدوات التي يحتاجونها للتفاعل مع العملاء على المستوى الشخصي. وهذا يساعد على تحويل كل تفاعل إلى علاقة دائمة. وتُعد هذه العلاقات الدائمة المفتاح لأن 93% من العملاء من المرجح أن يكرروا عمليات الشراء بعد التعامل مع خدمة عملاء ممتازة.
بفضل العمل المشترك بين الذكاء الاصطناعي التوليدي والوكلاء البشريين، تتاح لتجار البيع بالتجزئة فرصة فريدة لخلق تجربة ديناميكية ومخصصة تعيد تعريف مفهوم تفاعل العملاء. وفقًا لمؤشر IBM IBV، يتوقع 65% من قادة خدمة العملاء أن يزيد الذكاء الاصطناعي التوليدي من رضا العملاء.
من خلال دمج الذكاء الاصطناعي التوليدي المسبق الإعداد مع بيانات مؤسستك، يمكن أن يبسط تجار البيع بالتجزئة العمليات، وتقليل وقت تدريب الوكلاء، وتسريع حلول استفسارات الطلبات.
على سبيل المثال، يمكن أن يتحقق ممثل مركز الاتصال الذي يستخدم مساعد الذكاء الاصطناعي على الفور من إمكانية تطبيق قسيمة على طلب شراء بأثر رجعي، ويُطبقها تلقائيًا من دون الحاجة إلى تدخل يدوي. وفي النهاية، يُعد الاندماج السلس بين التكنولوجيا المتطورة واللمسة الإنسانية هو ما يبني ولاء العملاء ويحقق نجاح الأعمال على المدى الطويل.
أعطِ الأولوية للتوفير هذا العام باستخدام أدوات الذكاء الاصطناعي التي تعمل على تحسين أدائك لخفض التكاليف وزيادة الكفاءة إلى أقصى حد. بالنسبة إلى تجار البيع بالتجزئة الذين يسعون إلى زيادة الربحية، يُعد هذا العام هو العام المناسب لتقليل التخفيضات الباهظة على المنتجات في نهاية الموسم، وتجنب خسارة المبيعات بسبب نفاد المخزون، وتحسين سرعة التسليم وتحقيق هوامش ربح أكبر.
تُعد هذه الإستراتيجية بالغة الأهمية لأن المبيعات قد تكون في تزايد، ولكن هوامش الربح لا تتبعها بالضرورة. وأظهرت دراسة حديثة شملت 50 متجرًا تجاريًا عامًا في الولايات المتحدة أن الربحية انخفضت بين عامي 2012 و2022 من 13.8% إلى 8.3%، على الرغم من نمو المبيعات عبر الإنترنت من 9.4% إلى 25.6%.
باستخدام الذكاء الاصطناعي في تقدير الطلبات والوفاء بها، يمكن لتجار البيع بالتجزئة تحليل سيناريوهات المخزون من منظور الربحية، بحيث يمكنهم تحقيق التوازن الإستراتيجي بين العوامل المُكلفة مثل التخفيضات ونفاد المخزون من جهة، والتسليم في الوقت المحدد من جهة أخرى.
في الواقع، أفاد 57% من التنفيذيين في قطاع البيع بالتجزئة أن الذكاء الاصطناعي أدى إلى زيادة سنوية في الإيرادات وانخفاض يزيد على 15% في تكاليف التشغيل. وهذا يعني أن تجار البيع بالتجزئة الذين يستخدمون أدوات الذكاء الاصطناعي يمكنهم توفير المزيد من المال وإدارة مستويات المخزون بشكل أفضل والتخطيط لمستقبل مربح.
2025 هو العام الذي ستخوض فيه مغامرة جديدة من خلال إحداث ثورة في الخدمات اللوجستية لأعمال البيع بالتجزئة لديك. ولمواكبة المنافسة، يجب على تجار التجزئة تبني الابتكار وتكييف إستراتيجيتهم لتلبية توقعات العملاء.
لم تكن الحاجة إلى التسليم السريع أكثر إلحاحًا من أي وقت مضى، حيث يطالب العملاء بخدمة أسرع وأكثر ملاءمة من أي وقت مضى. يشير أكثر من 68% من المتسوقين عبر الإنترنت إلى أن فترات التسليم الأقصر هي العامل المهم في تقديم الطلب عبر الإنترنت.
كما يحتل التسليم الأكثر مراعاة للبيئة أولوية قصوى بالنسبة إلى العديد من المستهلكين. في الواقع، صرح 69% من المستهلكين أن الشحن المستدام قد أثر في مشترياتهم السابقة، وصرح 76% من المتسوقين أنهم سيدفعون 5% إضافية مقابل شحن أكثر استدامة.
أحدث ظهور إستراتيجيات تلبية الطلبات في المرحلة الأخيرة، بما في ذلك الابتكارات مثل المتاجر الخفية والتخزين العابر، ثورة في الطريقة التي يلبي بها تجار البيع بالتجزئة هذه التوقعات من خلال التسليم السريع والفعال من حيث التكلفة. ومن خلال تبسيط التوزيع المحلي وتقصير أوقات التسليم، تضمن هذه الإستراتيجية خدمة أسرع وأكثر كفاءة. يعزز هذا التحسن في الخدمة رضا العملاء مع الحفاظ على التكاليف تحت السيطرة ومساعدتك على كسب المزيد من العملاء في نطاق تغطيتك للتسليم في اليوم نفسه.
يكمن مفتاح تحقيق هذه القرارات في نظام إدارة الطلبات المرن والقابل للتكوين والتوسع، والذي يمكنه التعامل بسهولة مع الطلبات الموسمية المتزايدة مع تعزيز الربحية والنجاح. يمكن أن يساعدك IBM Sterling® Order Management على تحسين المخزون وتقليل الأخطاء وتسريع عملية التنفيذ مع التكيف بسرعة مع تغيرات السوق والتغيرات الموسمية. حافظ على قراراتك للعام الجديد بينما ترتقي بأعمالك إلى آفاق جديدة.
