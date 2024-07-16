يعترف مجلس أخلاقيات الذكاء الاصطناعي لشركة IBM بالفرص التي يوفرها الذكاء الاصطناعي، مع وضع ضوابط للحد من سوء الاستخدام. تشكِّل استراتيجية الذكاء الاصطناعي المسؤولة جوهر هذا النهج:

يوضِّح المستند الفني للمجلس، "نماذج الأساس: الفرص والمخاطر والتدابير الوقائية"، أن نماذج الأساس تحقِّق تحسنًا كبيرًا في قدرتها على معالجة المشكلات المعقدة والصعبة. وبدعم من حوكمة الذكاء الاصطناعي والبيانات، يمكن تحقيق فوائد نماذج الأساس بشكل مسؤول، بما في ذلك تعزيز الإنتاجية (من خلال توسيع نطاق استخدام الذكاء الاصطناعي داخل المؤسسة)، وتنفيذ المهام التي تتطلب أنواعًا مختلفة من البيانات (مثل اللغة الطبيعية والنص والصورة والصوت)، وتقليل التكاليف عبر استخدام نموذج أساس مدرَّب لمهمة جديدة بدلًا من تدريب نموذج ذكاء اصطناعي جديد بالكامل.

تُعَد نماذج الأساس نماذج توليدية، ما يُتيح للذكاء الاصطناعي أتمتة المهام الروتينية والمملة داخل مهام سير العمل التشغيلية، ويُتيح للمستخدمين تخصيص مزيد من الوقت للعمل الإبداعي والابتكاري. يتوفر أيضًا إصدار تفاعلي من المستند الفني الخاص بنماذج الأساس من خلال IBM® watsonx AI risk atlas.

اعترافًا بما يمكن أن يقدِّمه الذكاء الاصطناعي من مكاسب في الإنتاجية، يوكِّد المستند الفني للمجلس حول تعزيز الذكاء البشري أن دمج الذكاء الاصطناعي بفاعلية في ممارسات العمل القائمة يمكن أن يمكِّن العمال المدعومين بالذكاء الاصطناعي من أن يصبحوا أكثر كفاءة ودقة، ما يُسهم في تميُّز الشركة في المنافسة.

من خلال تولّي المهام الروتينية، يمكن للذكاء الاصطناعي جذب الكفاءات والاحتفاظ بها عبر إتاحة فرص للموظفين لاكتساب مهارات جديدة والانتقال لمسارات وظيفية مختلفة، أو التركيز على مهام أكثر إبداعًا وتعقيدًا تتطلب التفكير النقدي والخبرة المتخصصة في أدوارهم الحالية.

في وقت سابق من هذا العام، أشار مجلس أخلاقيات الذكاء الاصطناعي لشركة IBM إلى أن النهج المحوري حول الإنسان في الذكاء الاصطناعي يجب أن يدفع قدرات الذكاء الاصطناعي إلى الأمام، مع تبنّي ممارسات أخلاقية ومعالجة متطلبات الاستدامة. يتطلب إنشاء نماذج الذكاء الاصطناعي كميات هائلة من الطاقة والبيانات. في عام 2023، أفادت IBM أن 70.6% من إجمالي استهلاكها للكهرباء جاء من مصادر متجددة، بما في ذلك 74% من الكهرباء التي تستهلكها مراكز بيانات IBM، والتي تُعَد جزءًا أساسيًا في تدريب نماذج الذكاء الاصطناعي ونشرها.

تركِّز IBM أيضًا على ابتكار أساليب موفِّرة للطاقة لتدريب نماذج الذكاء الاصطناعي وضبطها وتشغيلها. تُعَد نماذج IBM® Granite أصغر وأكثر كفاءة مقارنةً بالنماذج الكبيرة، ما يجعل تأثيرها البيئي أقل. مع توظيف IBM للذكاء الاصطناعي عبر التطبيقات المختلفة، نلتزم بتلبية توقعات المساهمين والمستثمرين وغيرهم من الأطراف المعنية المتزايدة بشأن الاستخدام المسؤول للذكاء الاصطناعي، بما في ذلك مراعاة التأثيرات البيئية المحتملة للذكاء الاصطناعي.

يقدِّم الذكاء الاصطناعي فرصة واعدة لمعالجة بعض من أهم التحديات التي تواجه المجتمع. وفي يوم تقدير الذكاء الاصطناعي هذا، انضم إلى مجلس أخلاقيات الذكاء الاصطناعي لشركة IBM في التزامنا بتطوير هذه التقنية التحويلية بشكل مسؤول.