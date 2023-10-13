إن مواكبة تقلبات السوق ليست مهمة سهلة. عندما تشعر بأنك تفهم التغييرات، قد تستيقظ في صباح اليوم التالي لتجد شيئاً مختلفاً تماماً. تؤدي هذه الديناميكيات المتغيرة إلى حدوث اضطرابات غير متوقعة - مثل التغيرات في مستويات الطلب - مما يؤثر على قدرتك على إدارة مخزونك بفعالية، وتلبية احتياجات عملائك، وفي النهاية على أرباحك النهائية.

في استطلاع IDC لسلسلة التوريد العالمية لعام 2022، حددوا أن "الافتقار إلى الرؤية والمرونة لتحديد التغييرات الضرورية في الوقت المناسب للاستجابة بفعالية" كان أكثر أوجه القصور إشكاليةً وعدم معالجة في إدارة سلسلة التوريد الحديثة وتحسين المخزون. تحدث التغييرات في احتياجات العملاء وطلبات العملاء أثناء قراءتك لهذا المقال، ولكن عدم وجود بيانات مرئية قد يمنعك من إدراك هذه التغييرات في الوقت المناسب للتصرف بناءً عليها.

للبقاء على اطلاع على هذه التغيرات المتكررة في الطلب، من الضروري أن تقوم المؤسسة بتقييم نموذج أعمالها وتطوير القدرة على التكيف في الوقت الفعلي. وعلى وجه التحديد، تخلق المؤسسات التي يمكنها تطبيق أنظمة إدارة المخزون الديناميكية والآلية الأكثر وعيًا وديناميكية وتلقائية بشكل مستمر ميزة تنافسية كبيرة لزيادة حصتها في السوق.