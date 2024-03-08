وعلى الرغم من تدابير السياسة العامة، فإن دعم السياسات العامة غالبًا ما يختلف باختلاف نوع الطاقة المتجددة المعنية. دعونا نلقي نظرة فاحصة على عدة أنواع من موارد الطاقة المتجددة والاتجاهات التي تتشكل في كل فئة.

الطاقة الشمسية

في عام 2023، شكلت الطاقة الشمسية الكهروضوئية ثلاثة أرباع إضافات الطاقة المتجددة في جميع أنحاء العالم، وفقًا لوكالة الطاقة الدولية. وقد نتج نمو القدرات عن كل من المحطات على نطاق المرافق العامة واعتماد المستهلكين للأنظمة الكهروضوئية الموزعة—في الموقع لتوليد الطاقة الشمسية في المنازل والشركات—وهو ما يمثل النصف الآخر (الرابط موجود خارج ibm.com).

ولا يزال الدعم المستمر للسياسات من الحكومات في جميع أنحاء العالم هو المحرك الرئيسي لهذا النمو. على سبيل المثال، يحفز بعض صانعي السياسات توليد الطاقة المتجددة من قِبل الأفراد والشركات من خلال برامج القياس الصافي التي تسمح لعملاء المرافق بإرسال الطاقة الزائدة المولدة إلى مرافقهم للحصول على ائتمانات. وتشمل الحوافز الأخرى التي تشجع إنتاج واستخدام الطاقة الشمسية التعريفات الجمركية على الطاقة الشمسية، والائتمانات الضريبية، والمزادات التي يتنافس فيها مزودو الطاقة الشمسية على سعر سوق الطاقة للفوز بالعقود.

إن التوسع في سلسلة توريد الطاقة الشمسية الكهروضوئية يتيح التصنيع اللازم لتلبية متطلبات الصناعة المتنامية. من المتوقع أن تساعد المزيد من القدرة التصنيعية في الولايات المتحدة والهند والاتحاد الأوروبي في تنويع سلسلة توريد الطاقة الشمسية الكهروضوئية، لكن الصين لا تزال تهيمن على المجال. كانت الدولة موطنًا لـ 95% من مرافق تصنيع تكنولوجيا الطاقة الشمسية الجديدة في عام 2022 (يوجد الرابط خارج موقع ibm.com). وتؤدي التطورات في تكنولوجيا الطاقة الشمسية الكهروضوئية إلى إنتاج ألواح شمسية أخف وزنا وأقل تكلفة وأكثر كفاءة (يوجد الرابط خارج موقع ibm.com) والتي سوف تستمر في زيادة القدرة على توليد الطاقة بمرور الوقت.

استنادًا إلى سيناريو صافي الانبعاثات الصفرية بحلول عام 2050 الذي وضعته وكالة الطاقة الدولية، إذا تم الحفاظ على معدلات النمو الحالية حتى عام 2030، فإن الطاقة الشمسية الكهروضوئية ”في طريقها“ لتلبية قدرة توليد سنوية تبلغ حوالي 8300 تيراواط/ساعة (تيراواط/ساعة) بحلول نهاية العقد (الرابط موجود خارج ibm.com). بالإضافة إلى ذلك، من المتوقع أن تكون الطاقة الشمسية الكهروضوئية المصدر المهيمن للطاقة في إنتاج الهيدروجين منخفض الانبعاثات أو الهيدروجين الأخضر. إن الهيدروجين منخفض الانبعاثات (على النقيض من الهيدروجين المنتج باستخدام طاقة الوقود الأحفوري) يمكن أن يدفع جهود إزالة الكربون بشكل أكبر (يوجد الرابط خارج موقع ibm.com) في الشركات التي تتنوع من صناعة الصلب إلى إنتاج الأمونيا، حيث يتم استخدام الهيدروجين للأغراض الصناعية.

طاقة الرياح

كما هو الحال مع الطاقة الشمسية، كانت السياسات العامة عاملاً رئيسياً في دفع التوسع في طاقة الرياح، ولكن توقعات النمو تختلف حسب المنطقة. شهدت الصين زيادة بنسبة 66٪ في قدرة طاقة الرياح في عام 2023 وهي في طريقها لمزيد من الإضافات في السنوات القادمة. ومع ذلك، كان تطوير المشروع أبطأ مما كان متوقعًا في البداية في أوروبا وأمريكا الشمالية. كانت مشاريع طاقة الرياح البحرية عرضة للخطر بشكل خاص: في عام 2023، في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وحدهما، ألغى المطورون مشاريع بحرية (يوجد الرابط خارج موقع ibm.com) بسعة إجمالية تبلغ 15 جيجاوات (GW).

قد تساعد السياسات العامة الأخيرة في دعم الصناعة خلال هذه الفترة الصعبة. في عام 2023، أعلن الاتحاد الأوروبي عن خطة عمل طاقة الرياح، والتي تتضمن تدابير لتحسين التصاريح وعمليات المزادات والوصول إلى التمويل، فضلاً عن توسيع تدريب القوى العاملة (يوجد الرابط خارج موقع ibm.com). وفي العام نفسه، أعلنت تسع دول أوروبية عن خططها لزيادة قدرة طاقة الرياح البحرية إلى أكثر من 120 جيجاوات بحلول عام 2030 وأكثر من 300 جيجاوات بحلول عام 2050 (يوجد الرابط خارج موقع ibm.com). وفي الوقت نفسه، في الولايات المتحدة، تستثمر الحكومة في تطوير مزارع الرياح العائمة. ومن المتوقع نشر مزارع الرياح العائمة بسعة 15 جيجاوات بحلول عام 2035 (الرابط موجود خارج موقع ibm.com).

ولكي تتمكن طاقة الرياح من تلبية أهداف الطاقة المتجددة النيوزيلندية التي وضعتها وكالة الطاقة الدولية، يتعين على النمو السنوي المتوسط أن يصل إلى 17% أو يتجاوزها سنويًا حتى عام 2030 (يوجد الرابط خارج موقع ibm.com).

الطاقة الكهرومائية

في الوقت الحالي، تولد الطاقة الكهرومائية طاقة أكب—تصل إلى 4,300 تيراواط ساعة في عام 2022— أكثر من جميع مصادر الطاقة النظيفة الأخرى مجتمعة وستظل أكبر مصدر حتى عام 2030، وفقًا لوكالة الطاقة الدولية. على الرغم من النمو الضئيل ولكن المطرد والموثوقية المثبتة، من المتوقع أن تنخفض إضافات الطاقة الكهرومائية الجديدة بنسبة 23% (الرابط موجود خارج ibm.com) خلال العقد القادم بسبب تباطؤ التنمية في أوروبا والصين وأمريكا اللاتينية.

على مدى السنوات العشرين الماضية، تحول تركيز صناعة الطاقة من الطاقة الكهرومائية، حيث ركزت معظم البلدان سياساتها وحوافزها على التوسع في الطاقة الشمسية وطاقة الرياح. في الوقت الحاض، تقدم أقل من 30 دولة (يوجد الرابط خارج موقع ibm.com) سياسات لدعم تطوير محطات الطاقة الكهرومائية الجديدة وتجديد المحطات القائمة، مقابل أكثر من 100 دولة لديها سياسات لدعم طاقة الرياح والطاقة الشمسية الكهروضوئية.

ولتلبية سيناريو NZE، يتعين على الطاقة الكهرومائية أن تنمو بمعدل سنوي لا يقل عن 4% (يوجد الرابط خارج موقع ibm.com).

الوقود الحيوي

يجري التوسع العالمي في الوقود الحيوي، ويرجع الفضل في ذلك إلى حد كبير إلى السياسات الحكومية الداعمة في الاقتصادات الناشئة مثل البرازيل والهند وإندونيسيا. ويُعزى الطلب إلى حد كبير إلى قطاع النقل في تلك البلدان، في حين أن العرض يتم تمكينه من خلال توافر المواد الأولية للكتلة الحيوية. وتتصدر البرازيل الطريق في مجال التوسع في استخدام الوقود الحيوي، حيث من المتوقع أن تمثل 40% من النمو بحلول عام 2028 (يوجد الرابط خارج موقع ibm.com).

التوسع في الوقود الحيوي محدود أكثر في الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وكندا واليابان ويرجع ذلك جزئيًا إلى ارتفاع التكاليف وتزايد شعبية السيارات الكهربائية. المجالات الرئيسية لنمو الوقود الحيوي في هذه البلدان هي قطاعات الديزل المتجددة ووقود الطائرات الحيوية. وبشكل عام، يمكن للوقود الحيوي مثل الإيثانول الحيوي والديزل الحيوي، إلى جانب السيارات الكهربائية، أن يعوض ما يعادل أربعة ملايين برميل من النفط بحلول عام 2028. ورغم هذه المعالم البارزة، فإن وكالة الطاقة الدولية تتوقع (يوجد الرابط خارج موقع ibm.com) أن التوسع في استخدام الوقود الحيوي سوف يظل أقل من أهداف NZE لعام 2030.

الغاز الحيوي: في حين أن نمو صناعة الغاز الحيوي بدأ في تسعينيات القرن العشرين، فقد شهد العامان الماضيان زيادة في دعم السياسات لبديل الغاز الطبيعي. في الوقت الحاضر، يأتي ما يقرب من نصف إنتاج الغاز الحيوي العالمي من أوروبا، حيث يأتي 20% من هذا الإنتاج من ألمانيا وحدها (يوجد الرابط خارج موقع ibm.com).

تاريخياً، تم استخدام الغاز الحيوي في محطات التدفئة والطاقة. ومع ذلك، شجعت الحكومات في الآونة الأخيرة الاستخدامات الصناعية واستخدامات النقل للميثان الحيوي، وهو غاز حيوي يحتوي على تركيز كبير من الميثان كما يوحي اسمه. مع تنفيذ 13 دولة لسياسات جديدة قوية تدعم الغاز الحيوي منذ عام 2022، تتوقع وكالة الطاقة الدولية (الرابط موجود خارج ibm.com) أن يتسارع نمو إنتاج الغاز الحيوي حتى عام 2028.

الطاقة الحرارية الأرضية

تخلق التطورات التكنولوجية فرصًا لجلب الطاقة الحرارية الأرضية إلى المزيد من الأماكن. على سبيل المثال، من خلال أنظمة الطاقة الحرارية الأرضية المحسّنة، يتم حقن سائل تحت الأرض في المناطق التي لا توجد بها مصادر مياه ساخنة طبيعية. يتم تسخين السائل تحت الأرض ثم يتم ضخه إلى السطح، حيث يولد الكهرباء (الرابط موجود خارج ibm.com). يتم التخطيط لمشاريع الطاقة الحرارية الأرضية المختلفة أو قيد التنفيذ حول العالم، بما في ذلك في أمريكا الشمالية وأوروبا وآسيا.

على الرغم من هذه التطورات، يقول المدافعون عن الطاقة الحرارية الأرضية إن هناك حاجة إلى سياسات للاستفادة من إمكاناتها غير المستغلة. يمكن أن تكون الطبيعة كثيفة رأس المال وتكاليف التمويل لمشاريع الطاقة الحرارية الأرضية باهظة. يمكن أن يساعد تطور وفورات الحجم والتقدم التكنولوجي المستمر في خفض التكاليف، ولكن في الوقت الحالي، تتوقع وكالة الطاقة الدولية أن حوالي 1% فقط من الطاقة المتجددة سيكون مصدرها إنتاج الطاقة الحرارية الأرضية بحلول عام 2030.23