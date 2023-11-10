يلتمس عشرات الآلاف من المرضى يوميًا الرعاية من أجل علاج حالات جديدة أو حالية. وخلف الكواليس، تلعب شبكة معقدة من معلومات السجلات الصحية، والفوائد، والتغطية، والأهلية، والتفويض، وجوانب أخرى دورًا حيويًا في نوع العلاج الطبي الذي سيحصل عليه المرضى وكم سيدفعون على الأدوية الموصوفة. وهذا يعني إنتاج وتخزين وتبادل كميات كبيرة من البيانات في كل ثانية، وهي بيانات تتعلق أيضًا بعدم الكفاءة ووجود فجوات في إمكانية الوصول إليها بين المرضى ومقدّمي الرعاية وجهات الدفع، نظرًا لعدم الاتساق في كيفية تطبيق معايير قابلية التشغيل البيني لبيانات الرعاية الصحية. في الولايات المتحدة، تساهم هذه الكفاءة في زيادة هدر نظام الرعاية الصحية (يوجد الرابط خارج ibm.com) وتحديات في تقديم رعاية عالية الجودة وفعالة من حيث التكلفة.

لأكثر من 20 عامًا (يوجد الرابط خارج ibm.com)، كان النقاش حول كيفية التعامل مع هذا التحدي يمتد إلى الصناعة دون حل واضح. وفي عام 2020 فقط، نشرت مراكز الخدمات الطبية والرعاية الصحية (CMS) قاعدة (يوجد الرابط خارج ibm.com) لأنظمة الرعاية الصحية حيث يجب على المرضى ومقدمي الخدمات والجهات الدافعة تبادل المعلومات بسهولة. وقد وضعت هذه القاعدة خارطة طريق لقابلية التشغيل البيني تتيح تبادل البيانات بسلاسة بين جهات الدفع ومقدّمي الخدمات، مما يتيح وظائف جديدة وحالات استخدام مستقبلية تتطور تقنيًا بشكل تدريجي. ومنذ عام 2021، أصبحت شركات التأمين الصحي، المُعروفة بجهات الدفع، والتي تحدد أسعار الخدمات، وتجمع المدفوعات، وتعالج المطالبات، وتسدد مطالبات مقدّمي الرعاية الصحية، مُلزمة بالامتثال لمتطلبات قابلية التشغيل البيني التي تم إقرارها في عام 2020. وتتيح هذه المتطلبات تبادل البيانات المهمة بين الجهات الدافعة ومقدمي الخدمات الصحية.

يُعد إنشاء إطار عمل واضح لقابلية التشغيل البيني أمرًا أساسيًا لتمكين التبسيط الإداري (يوجد الرابط خارج ibm.com )، وهو أحد الأحكام الخمسة لقانون إخضاع التأمين الصحي لقابلية النقل والمساءلة لعام 1996 (HIPAA). ويهدف هذا البند إلى تقليل الأعمال الورقية وتبسيط العمليات التجارية عبر نظام الرعاية الصحية، مستفيدًا من التقنية لتوفير الوقت والمال. مع إبلاغ %63 من الأطباء عن مؤشرات الإرهاق المهني (يوجد الرابط خارج ibm.com)، و%47 من الأطباء يخططون لترك وظائفهم خلال السنتين إلى الثلاث سنوات القادمة (يوجد الرابط خارج ibm.com)، فإن هذا البند لا يمكن أن يكون كثر دقة في توقيته وأكثر ارتباطاً مما هو عليه الآن.

وعند الدمج مع الذكاء الاصطناعي (AI)، تتمتع منصة بيانات الرعاية الصحية القابلة للتشغيل المتبادل بالقدرة على إحداث أحد أكثر التغييرات التحويلية في تاريخ الرعاية الصحية في الولايات المتحدة، والانتقال من نظام يتم فيه فهم الأحداث حاليًا وقياسها في أيام أو أسابيع أو أشهر إلى نظام بنائي مترابط في الوقت الفعلي.