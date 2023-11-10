يلتمس عشرات الآلاف من المرضى يوميًا الرعاية من أجل علاج حالات جديدة أو حالية. وخلف الكواليس، تلعب شبكة معقدة من معلومات السجلات الصحية، والفوائد، والتغطية، والأهلية، والتفويض، وجوانب أخرى دورًا حيويًا في نوع العلاج الطبي الذي سيحصل عليه المرضى وكم سيدفعون على الأدوية الموصوفة. وهذا يعني إنتاج وتخزين وتبادل كميات كبيرة من البيانات في كل ثانية، وهي بيانات تتعلق أيضًا بعدم الكفاءة ووجود فجوات في إمكانية الوصول إليها بين المرضى ومقدّمي الرعاية وجهات الدفع، نظرًا لعدم الاتساق في كيفية تطبيق معايير قابلية التشغيل البيني لبيانات الرعاية الصحية. في الولايات المتحدة، تساهم هذه الكفاءة في زيادة هدر نظام الرعاية الصحية (يوجد الرابط خارج ibm.com) وتحديات في تقديم رعاية عالية الجودة وفعالة من حيث التكلفة.
لأكثر من 20 عامًا (يوجد الرابط خارج ibm.com)، كان النقاش حول كيفية التعامل مع هذا التحدي يمتد إلى الصناعة دون حل واضح. وفي عام 2020 فقط، نشرت مراكز الخدمات الطبية والرعاية الصحية (CMS) قاعدة (يوجد الرابط خارج ibm.com) لأنظمة الرعاية الصحية حيث يجب على المرضى ومقدمي الخدمات والجهات الدافعة تبادل المعلومات بسهولة. وقد وضعت هذه القاعدة خارطة طريق لقابلية التشغيل البيني تتيح تبادل البيانات بسلاسة بين جهات الدفع ومقدّمي الخدمات، مما يتيح وظائف جديدة وحالات استخدام مستقبلية تتطور تقنيًا بشكل تدريجي. ومنذ عام 2021، أصبحت شركات التأمين الصحي، المُعروفة بجهات الدفع، والتي تحدد أسعار الخدمات، وتجمع المدفوعات، وتعالج المطالبات، وتسدد مطالبات مقدّمي الرعاية الصحية، مُلزمة بالامتثال لمتطلبات قابلية التشغيل البيني التي تم إقرارها في عام 2020. وتتيح هذه المتطلبات تبادل البيانات المهمة بين الجهات الدافعة ومقدمي الخدمات الصحية.
يُعد إنشاء إطار عمل واضح لقابلية التشغيل البيني أمرًا أساسيًا لتمكين التبسيط الإداري (يوجد الرابط خارج ibm.com )، وهو أحد الأحكام الخمسة لقانون إخضاع التأمين الصحي لقابلية النقل والمساءلة لعام 1996 (HIPAA). ويهدف هذا البند إلى تقليل الأعمال الورقية وتبسيط العمليات التجارية عبر نظام الرعاية الصحية، مستفيدًا من التقنية لتوفير الوقت والمال. مع إبلاغ %63 من الأطباء عن مؤشرات الإرهاق المهني (يوجد الرابط خارج ibm.com)، و%47 من الأطباء يخططون لترك وظائفهم خلال السنتين إلى الثلاث سنوات القادمة (يوجد الرابط خارج ibm.com)، فإن هذا البند لا يمكن أن يكون كثر دقة في توقيته وأكثر ارتباطاً مما هو عليه الآن.
وعند الدمج مع الذكاء الاصطناعي (AI)، تتمتع منصة بيانات الرعاية الصحية القابلة للتشغيل المتبادل بالقدرة على إحداث أحد أكثر التغييرات التحويلية في تاريخ الرعاية الصحية في الولايات المتحدة، والانتقال من نظام يتم فيه فهم الأحداث حاليًا وقياسها في أيام أو أسابيع أو أشهر إلى نظام بنائي مترابط في الوقت الفعلي.
ببساطة، فإن وجود نظام صحي يستطيع فيه جميع الأطراف المعنية تبادل المعلومات بسهولة يمكّن جهات الدفع ومقدّمي الرعاية من التعاون بشكل أفضل لتقديم رعاية عالية الجودة وذات تكلفة فعّالة. ويمكن أن يصل العائد على الاستثمار (ROI)، الناتج عن الكفاءات المُحقَّقة، وخفض الإنفاق الطبي غير الضروري، وتحسين درجات تجربة الأعضاء، إلى مئات الملايين لدى الجهة المتوسطة التي تضم نحو 3 مليون عضو.
ومع ذلك، فإن إدراك فوائد الإطار التجاري قد يكون مهمة شاقة للأطراف المعنية في نظام الرعاية الصحية البنائي، خاصةً بالنظر إلى عدد المتطلبات والمعايير التي يجب تقييمها والالتزام بها، بما في ذلك تنفيذ معيار موارد قابلية التشغيل البيني للرعاية الصحية السريعة (FHIR) لتبادل معلومات الرعاية الصحية. ويعترف مركز الخدمات الطبية والرعاية الصحية (CMS) بأهمية FHIR في تعزيز قابلية التشغيل البيني والمعايير الوطنية لتقليل العبء الإداري (يوجد الرابط خارج ibm.com).
وفي الوقت الذي يقوم فيه مقدّمو الرعاية الصحية وجهات الدفع بتقييم القدرات والنضج وأنماط البنية المعمارية اللازمة لاعتماد معيار FHIR، إلى جانب تكلفة التنفيذ وتأثير الاعتماد على عمليات الأعمال الحالية والتحليلات، تلاحظ IBM تباينًا كبيرًا في معدلات الاعتماد واختلافًا واسعًا في أنماط تنفيذ البنية المؤسسية عبر القطاع.
من وجهة نظرنا، فإن تحقيق الأهداف التي وضعها مركز الخدمات الطبية والرعاية الصحية (CMS) والكيانات الأخرى يتطلب إطار عمل مرنًا وقابلًا للتطوير من القدرات التي تدعم القدرة على دمج البيانات أولاً من مصادر الرعاية الصحية المتباينة، ثم مطابقة هذه المعلومات وتوحيدها وربطها بتنسيق قياسي مشترك. وبمجرد استمرارها في تنسيق أساسي مشترك، يتم توفير البيانات للمستهلكين في المراحل النهائية بتنسيق موحد من خلال واجهات برمجة التطبيقات. ويمكن إظهار ذلك في الرسم البياني أدناه حيث تدعم كل طبقة أو "حلقة" مجموعة جديدة من حالات الاستخدام، وتوسيع البيانات، والتقنيات الجديدة.
الحلقة 1 هي أساس منصة التشغيل البيني وتوفر القدرات اللازمة لاستيعاب وتوحيد ودمج البيانات من أجل بناء السجل الطولي الأولي للمريض (LPR). وتشمل هذه "الحلقة" عناصر رئيسية للحصول على البيانات، وتوحيد المصطلحات، ومطابقة المرضى (إدارة البيانات الرئيسية)، واستمرارية البيانات بصيغة FHIR.
تعمل الحلقة 2 على توسيع قدرات منصة بيانات FHIR لإجراء حساب تبادل البيانات لمقاييس الجودة (DEQM). وتتطلب هذه القدرات لتحديد نسبة المرضى، وتحديد المرضى الأفراد الذين يعانون من ثغرات في الرعاية، وتحديث خطة رعاية المرضى بالإجراءات اللازمة لمعالجة مخاطر المرضى وثغرات الرعاية. كما يدعم ذلك القدرة على إدخال رؤى قابلة للتنفيذ وتحديثات خطط الرعاية مباشرة في تدفق رعاية مقدم الرعاية ضمن السجل الطبي الإلكتروني (EMR).
وتستخدم الحلقة 3 إمكانيات الحلقة 1 والحلقة 2، بما في ذلك إمكانيات تكامل البيانات في المنصة لتوحيد المصطلحات ومطابقة الأشخاص. وهذا سيكسر الصوامع القائمة في نظام الرعاية الصحية الأمريكي: صومعة الصحة الجسدية وصومعة الصحة السلوكية. ويوفر FHIR معيارًا واحدًا يعزز دمج الصومعتين وفهم الحالة الصحية والأهداف واحتياجات الرعاية والظروف الاجتماعية والاقتصادية. النتائج الناشئة هي القدرة على إنشاء خطة رعاية تلبي احتياجات "الشخص بالكامل".
تدعم الحلقة 4 الأحكام الرئيسية الخمسة لتحسين تبادل معلومات السلامة لتحقيق الوصول المناسب والضروري إلى سجلات السلامة الكاملة للمرضى، ومجانية التغطية الصحية، والدافعين، بما في ذلك أتمتة العمليات اليدوية الحالية والتي من شأنها الاستفادة بشكل كبير من التقنية الجديدة مثل الذكاء الاصطناعي. وهذه الأحكام منصوص عليها في قاعدة مركز الخدمات الطبية والرعاية الصحية (CMS) المقترح (يوجد الرابط خارج ibm.com): تعزيز قابلية التشغيل البيني وتحسين عمليات الترخيص المسبق (CMS-0057-P).
وتتمثل الخطوة التالية، ولكنها إحدى الخطوات الأكثر أهمية في رحلة قابلية التشغيل البيني، في الاستفادة من البيانات لتقديم رعاية أكثر فعالية من حيث التكلفة وعالية الجودة، دون التسبب في تعقيدات إدارية غير ضرورية.
ولهذا السبب، تُعد قابلية التشغيل البيني ضرورية لتحويل التصريح المسبق، وهي عملية ينفذها دافعو الرعاية الصحية في برامج إدارة الاستخدام التي تتناول الإجراءات الطبية والأدوية عالية التكلفة، حيث يجب على مقدمي الرعاية الصحية إثبات أن الرعاية المقدمة للمرضى ضرورية طبيًا ومتوافقة مع أحدث إرشادات الجودة السريرية المبنية على الأدلة. ولتحقيق ذلك دون التأثير على رعاية المرضى، يحتاج الدافعون ومقدمو الخدمات إلى تبادل المعلومات في الوقت الفعلي.
ومع ذلك، فإن الاعتماد غير المتسق لمعايير قابلية التشغيل البيني في جميع أنحاء الصناعات الصحية، إلى جانب الإرهاق الذي يعاني منه الأطباء وحدوث نتائج سلبية بسبب التأخير في الحصول على الموافقات اللازمة لتوفير الرعاية اللازمة، يتسبب في حدوث احتكاك بين المرضى والدافعين ومقدمي الخدمات والهيئات التنظيمية.
وقد أدى هذا أيضًا إلى انتشار حلول النقاط في السوق، مما دفع حدود الابتكار. وتستفيد العديد من هذه الحلول من الذكاء الاصطناعي، وتحديدًا التعلم الآلي (ML)) ومعالجة اللغة الطبيعية (NLP) لتمكين العمل الذكي الذي يمكنه أتمتة عملية التحقق من الضرورة الطبية والامتثال لإرشادات الجودة السريرية بناءً على البيانات السريرية للمريض إما المستخرجة من المستندات المقدمة بواسطة مزوّد الرعاية الصحية، أو من خلال قابلية التشغيل البيني مع أنظمة سجلات السلامة الإلكترونية (EHR). وإن تقديم الذكاء الاصطناعي التوليدي يعرض الارتقاء بنمط الحل هذا إلى مستوى أعلى، خاصةً مع قدرته على التعامل بشكل أفضل مع البيانات غير المنظمة.
وفي النهاية، بينما توجد معايير التقنية وقابلية التشغيل البيني لتمكين تبادل المعلومات في الوقت الحقيقي لأتمتة التفويض المسبق، تظل القيمة محاصرة بالتحديات الأساسية في كيفية جمع البيانات السريرية وتخزينها، وكذلك في كيفية إنشاء وتخزين معايير الضرورة الطبية وإرشادات الجودة السريرية.
إن تحويل قابلية التشغيل البيني والترخيص المسبق من البداية إلى النهاية أسهل في القول من الفعل. ويحتاج الدافعون ومقدمو الخدمات إلى المزيج الصحيح من الأشخاص والعمليات والتقنية لتنفيذها. في بيئة تكون فيها الموارد محدودة والمخاطر عالية، فإن قيمة الشراكة مع مُدمِج أنظمة ومُدمِج عمليات يمتلك اتساع وعمق القدرات التي تتمتع بها شركة IBM، لا غنى عنها.
ولهذا السبب طورت IBM استراتيجية شاملة ونهج لتوجيه عملائنا في الرعاية الصحية لتحقيق القيمة من خلال التحول الرقمي من البداية إلى النهاية، مع جمع أفضل ما يقدمه السوق مع قدراتنا المتميزة والتقنية والاستشارية.
إن أحد الجوانب التي تجعل IBM فريدة هو قدرتنا على الاستفادة من استثمارات عملائنا الحالية في تقنيات IBM وقدراتنا العالمية على تطوير البرمجيات لسد الثغرات التي لم تكن متاحة كحلول جاهزة في الأصل. وهذا يعمل على تمكين عملائنا من الوصول إلى حوافز تجمع بين قوة شركة واحدة من IBM، التقنية والاستشارات، لخدمة احتياجات عملائنا، من الاستشارات إلى التنفيذ ثم إلى التشغيل.
