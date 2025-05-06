إذا كنت شركة صغيرة تسعى للتوسع، فالسحابة العامة هي خيارك الأمثل:

فعالية التكلفة: في الماضي، إذا رغبت في تنمية أعمالك، كنت بحاجة إلى الاستثمار في خوادم محلية باهظة الثمن—معدات قد تظل غير مستخدمة معظم العام، لكنها لا تزال تستنزف ميزانيتك. أما السحابة العامة، فتحوّل تلك النفقات الرأسمالية الكبيرة إلى نفقات تشغيلية مرنة. أنت تدفع فقط مقابل ما تستخدمه، ما يجعل التدفقات النقدية أكثر سلاسة ومرونة.

قابلية التوسع دون التعقيد: أحمال التشغيل المتغيرة مثالية تمامًا للسحابة العامة. فكّر في شركات البيع بالتجزئة التي تستعد ليوم Black Friday. ربما تحتاج إلى سعة حوسبة وتخزين تزيد بألف ضعف مقارنة بما تحتاجه في منتصف مارس، مثلًا. فإذا كنت تدير مركز بيانات خاص بك، كيف ستصمّمه ليتعامل مع ذلك؟ ستضطر إلى الاستثمار في بنية تحتية تلبي ذروة الطلب، حتى لو بقيت غير مستخدمة معظم السنة. أما مع السحابة العامة، يمكنك التوسّع عند الحاجة وتقليص الموارد عند انخفاض الطلب، دون هدر للموارد.

أمان يفوق الحماية الذاتية: التهديدات الإلكترونية لا تهدأ، وإذا كنت تدير بنية تحتية لتكنولوجيا المعلومات بنفسك، فقد تشعر وكأنك تقاوم جيشًا بعصا صغيرة. موفرو الخدمات السحابية العامة يستثمرون مليارات الدولارات في الأمن السيبراني، ما يوفر حماية تفوق بكثير ما يمكن أن تحققه معظم الشركات الصغيرة والمتوسطة بمفردها. ومع تزايد تعقيد الهجمات الإلكترونية، فإن الاعتماد على دفاعات السحابة أكثر أمانًا من محاولة بناء حصن خاص بك.

الاستعداد للمستقبل مع الذكاء الاصطناعي والبيانات الضخمة: شهدت الحوسبة السحابية تحولات متتالية—من التطبيقات القائمة على الويب، إلى نقل البنى المؤسسية، إلى موجات البيانات الضخمة، والآن الذكاء الاصطناعي. يتطلب تدريب نماذج الذكاء الاصطناعي قدرات هائلة من المعالجة والتخزين، ما يجعل السحابة العامة الخيار الوحيد الواقعي لمعظم المؤسسات. إذا كنت تسعى لاستخلاص رؤى مدعومة بالذكاء الاصطناعي، فالسحابة العامة هي الخيار الأمثل.