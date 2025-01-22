سيطرت النماذج اللغوية الكبيرة (LLM) على محادثات الذكاء الاصطناعي، مدفوعة بشعبية ChatGPT وتطبيقات الذكاء الاصطناعي التوليدي المماثلة. ومع ذلك، فإن النماذج اللغوية الصغيرة (SLM) في صعود. تستخدم النماذج اللغوية الصغيرة ذاكرة وقوة معالجة أقل، فهي أكثر إحكاما وكفاءة. وهذا يجعلها مناسبة تمامًا للبيئات المحدودة الموارد.
قد أسرت قدرتها على إنتاج محتوى ورؤى فريدة من قواعد بيانات ضخمة العالم وحفزت على ظهور أدوات وتطبيقات جديدة، ما عزز تأثيرها الثقافي، خاصة في المؤسسات. مع الدكتور Juan Bernabe Moreno، مدير IBM Research® Europe للمملكة المتحدة وأيرلندا، سوف نستكشف كيف يمكن أن تفيد النماذج اللغوية الصغيرة في اعتماد الذكاء الاصطناعي في المؤسسات.
يتمتع الذكاء الاصطناعي التوليدي (gen AI) بإمكانات إنتاجية كبيرة للمؤسسات. ومع ذلك، عند استخدام نماذج الذكاء الاصطناعي، ليس الحجم الأكبر هو الأفضل دائمًا. هناك مشكلتان رئيسيتان في النماذج اللغوية الكبيرة تمنعان اعتمادها في المؤسسات.
أولاً، العديد من النماذج اللغوية الكبيرة هي نماذج عامة الغرض، ما يحد من قيمتها. نماذج الشركات "العادية" غير فعالة لأنه لا توجد شركات يمكن وصفها بأنها "عادية". يجب بناء نماذج الذكاء الاصطناعي الفعالة وضبطها ونشرها وفقًا لاحتياجات المؤسسة المحددة.
ثانيًا، العديد من النماذج اللغوية الكبيرة المملوكة للشركات هي "صناديق سوداء" — نماذج مغلقة لا يمكن إلا للشركة المالكة لها رؤية مكوناتها — تفتقر إلى شفافية البيانات وتعيق ضبطها مع بيانات المؤسسة، حيث تكمن القيمة الحقيقية للذكاء الاصطناعي. وهذا يترك الشركات مسؤولة عن أداء النموذج من دون أي رؤية أو سيطرة.
تحول هذه المشكلات دون الثقة في سلامة النموذج وفهمها. ومن دون الاختيار الفعال لحلول الذكاء الاصطناعي التوليدي لتلبية المتطلبات الصناعية والقانونية والتنظيمية، لا يمكن للشركات الاستفادة استفادة كاملة من قوة الذكاء الاصطناعي التوليدي.
لنجاح الذكاء الاصطناعي التوليدي، تحتاج الشركات إلى 3 عوامل:
لتلبية هذه الاحتياجات وزيادة قيمة الذكاء الاصطناعي، تتجه الشركات إلى النماذج اللغوية الصغيرة وتكتشف قوة النماذج الصغيرة. توفر النماذج اللغوية الصغيرة بديلاً مقنعًا للنماذج اللغوية الكبيرة العامة الغرض.
لم تحظ النماذج اللغوية الصغيرة باهتمام كبير أو ضجة إعلامية، لكنها توفر خيارًا جذابًا للمؤسسات من كل الأحجام. تتيح كفاءتها في استخدام الطاقة وشفافية البيانات وأدائها القوي — الذي غالبًا ما يضاهي النماذج الأكبر حجمًا أو يتفوق عليها — اعتماد الذكاء الاصطناعي التوليدي بشكل مسؤول من دون إعاقة الابتكار.
بشكل عام، يعد أي نموذج يقل عن 30 مليار معلمة نموذج لغوي صغير. وتشمل المزايا الرئيسية انخفاض التكاليف وتقليل استهلاك الطاقة وتحسين شفافية البيانات وسلامتها. يقلل الجيل الجديد من النماذج الأصغر حجمًا، مثل ™IBM® Granite، المبني على مجموعات بيانات نظيفة ومفلترة لمهام محددة، من المخاطر مثل التحيز والنتائج غير الملائمة مع زيادة رؤية البيانات.
يتيح هذا النموذج الأساسي الجدير بالثقة دمج البيانات الخاصة بثقة، ما يفتح الباب أمام القيمة الحقيقية للذكاء الاصطناعي. وتوفر IBM ضمانًا ضد انتهاك الملكية الفكرية (IP) لكل نماذج Granite، ما يعزز الثقة في دمج بيانات الشركات مع النماذج.
تعتقد IBM أن النماذج الأساسية مفتوحة المصدر تمكّن المؤسسات من إنشاء نماذج متخصصة ومشبعة بالبيانات. ولدعم ذلك، فتحت IBM المصدر لعائلة Granite من النماذج اللغوية الصغيرة القابلة للتخصيص التي دُربت على مجموعات بيانات شفافة ومفلترة.
يمكن أن يؤدي الجمع بين نموذج Granite صغير وبيانات المؤسسة إلى تحقيق أداء محدد للمهام ينافس النماذج الأكبر حجمًا بجزء بسيط من التكلفة. تُظهر الاختبارات الأولية أن نماذج IBM Granite أقل تكلفة بكثير (بين 3 و23 مرة أقل) من النماذج الكبيرة المتطورة، بينما تتفوق على المنافسين من الحجم نفسه أو تضاهيهم في المعايير الرئيسية.
كما أن التقنيات الجديدة مثل InstructLab — التي قدمتها ®IBM و®RedHat في مايو 2024 — تبسط عملية إدخال بيانات المؤسسة إلى النماذج اللغة الكبيرة. يتيح InstructLab للمؤسسات تخصيص نماذج الذكاء الاصطناعي باستخدام معلومات وموارد حوسبة أقل بكثير من تلك التي يولدها البشر مقارنة بإعادة التدريب التقليدية.
تُحدث النماذج اللغوية الصغيرة، بما في ذلك نماذج Granite، تأثيرًا بالفعل. تستخدم المؤسسات الرياضية العالمية نماذج Granite، المضبوطة ببيانات مجالها الخاصة، لتحسين تجارب المشجعين من خلال التعليقات التي يولدها الذكاء الاصطناعي. وداخليًا، تستخدم IBM نماذج Granite لتشغيل منصة خدمات الموارد البشرية (HR) الخاصة بها، AskHR. وباستخدام مطالبات اللغة الطبيعية، يمكن لموظفي IBM الوصول إلى خدمات الموارد البشرية في مكان واحد،ما يوفر الوقت لكل من الموظفين ومتخصصي الموارد البشرية.
النماذج اللغة الكبيرة ليست الطريقة الوحيدة للاستفادة من الذكاء الاصطناعي التوليدي. توفر النماذج الأصغر حجمًا والأكثر سهولة في الوصول إليها والمتخصصة الكفاءة والثقة والمرونة والأداء المطلوبين بتكلفة أقل، من الناحيتين المالية والبيئية.
