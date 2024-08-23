كيف تصدّت سلطات أولمبياد باريس للهجمات الإلكترونية وحصدت الميدالية الذهبية

كانت دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024، وفقًا لمعظم التقارير، دورة ناجحة للغاية. وتنافس نحو 10,000 رياضي من 204 دولة في 329 منافسة على مدار 16 يومًا. ولكن قبل الحدث وأثناءه، واجهت السلطات تهديدات أمن إلكتروني هائلة قادمة من عدة اتجاهات.

واستعدادًا للهجمات المتوقعة، اتخذت السلطات عددًا من التدابير الاستباقية لضمان أمن الحدث.