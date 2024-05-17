كيف تستهدف موجة جديدة من الجرائم الإلكترونية المدفوعة بالتزييف العميق الشركات

مع هيمنة هجمات التزييف العميق على الشركات على عناوين الأخبار، يجمع خبراء كشف الهجمات على الشركات رؤى قيّمة حول كيفية ظهور هذه الهجمات ونقاط الضعف التي تستغلها.

بين عامي 2023 و2024، أدت حملات التصيد الاحتيالي والهندسة الاجتماعية المتكررة إلى اختطاف الحسابات وسرقة الأصول والبيانات، وسرقة الهوية، وتضرر سمعة الشركات عبر المجالات المختلفة.

مراكز الاتصال في البنوك الكبرى والمؤسسات المالية تُغمر الآن بسيل من المكالمات المزيفة العميقة باستخدام تقنية استنساخ الصوت في محاولة لاختراق حسابات العملاء وبدء معاملات احتيالية. كما تعرضت مكاتب المساعدة الداخلية والموظفون لهجمات الهندسة الاجتماعية عبر المكالمات والرسائل، وغالباً ما نجحت، كما حدث في الهجوم على شركة تطوير البرمجيات الداخلية Retool، الذي أدى إلى خسائر بملايين الدولارات لعملاء الشركة. تعرض عامل مالي للخداع مما أدى إلى تحويل أموال إلى محتالين. يتم الآن تحسين أنظمة المصادقة القائمة على المتحدث والتحايل عليها باستخدام الصوت التزييفي العميق.

أصبح الحاجز الذي يمنع دخول الجهات الفاعلة السيئة الآن أكثر انخفاضًا من ذي قبل. أصبحت الأدوات التي تسمح بإنشاء مقاطع فيديو مزيفة أرخص وأكثر سهولة في الوصول إليها من أي وقت مضى، مما يمنح حتى المستخدمين الذين ليس لديهم أي معرفة تقنية فرصة لتصميم حملات احتيال متطورة تعتمد على الذكاء الاصطناعي.

نظرا لتزايد الانتشار والأساليب التي يستخدمها المجرمون الإلكترونيون، فإن الكشف في الوقت الفعلي الذي يستفيد من الذكاء الاصطناعي للقبض على الذكاء الاصطناعي سيكون ضرورياً لحماية المصالح المالية والمتعلقة بالسمعة للشركات.