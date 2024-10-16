التعرف على أخلاقيات الذكاء الاصطناعي في مجال الأمن السيبراني

إن الجريمة مشكلة إنسانية، والجريمة الإلكترونية ليست استثناءً. التقنية، بما في ذلك الذكاء الاصطناعي التوليدي، هي مجرد أداة أخرى في ترسانة المهاجم. تقوم الشركات الشرعية بتدريب نماذج الذكاء الاصطناعي الخاصة بها على كميات هائلة من البيانات التي تم جمعها من الإنترنت. ولا تُدرَّب هذه النماذج في كثير من الأحيان على الجهود الإبداعية لملايين الأشخاص الحقيقيين فحسب - بل هناك أيضًا فرصة لأن تكتشف المعلومات الشخصية التي ينتهي بها الأمر في المجال العام، عن قصد أو عن غير قصد. ونتيجة لذلك، يواجه بعض أكبر مطوري نماذج الذكاء الاصطناعي الآن دعاوى قضائية، بينما تواجه الصناعة بشكل عام اهتماماً متزايداً من الجهات التنظيمية.

بينما لا تهتم الجهات الفاعلة الخبيثة في مجال التهديد بأخلاقيات الذكاء الاصطناعي، من السهل على الشركات الشرعية أن تفعل الشيء نفسه دون قصد. يمكن استخدام أدوات تجريف الويب، على سبيل المثال، لجمع بيانات التدريب لإنشاء نموذج ليكشف محتوى التصيد الاحتيالي. ومع ذلك، قد لا تميز هذه الأدوات بين المعلومات الشخصية والمعلومات مجهولة المصدر - خاصةً في حالة محتوى الصور. تواجه مجموعات البيانات مفتوحة المصدر مثل LAION للصور أو The Pile للنصوص مشكلة مماثلة. على سبيل المثال، في عام 2022، اكتشفت فنانة من كاليفورنيا أن الصور الطبية الخاصة التي التقطها طبيبها انتهى بها المطاف في مجموعة البيانات LAION-5B المستخدمة للتدريب على جهاز توليف الصور الشهير Stable Diffusion ذي المصدر المفتوح.

ليس هناك من ينكر أن التطوير المهمل لنماذج الذكاء الاصطناعي في مجال الأمن السيبراني يمكن أن يؤدي إلى مخاطر أكبر من عدم استخدام الذكاء الاصطناعي على الإطلاق. وللحيلولة دون حدوث ذلك، يجب على مطوري الحلول الأمنية الحفاظ على أعلى معايير جودة البيانات والخصوصية، خاصةً عندما يتعلق الأمر بإخفاء هوية المعلومات السرية أو حمايتها. قوانين مثل اللائحة العامة لحماية البيانات في أوروبا (GDPR) وقانون خصوصية المستهلك في كاليفورنيا (CCPA)، على الرغم من أنها وُضعت قبل ظهور الذكاء الاصطناعي التوليدي، إلا أنها بمثابة مبادئ توجيهية قيّمة لإرشاد استراتيجيات الذكاء الاصطناعي الأخلاقية.