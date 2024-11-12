قد يكون اختيار الشركات الرائدة اعتماد الذكاء الاصطناعي أحد أهم القرارات التي تتخذها المؤسسات في المستقبل القريب. إذ لا يُضاهي دور الذكاء الاصطناعي في هذا السوق المتغير باستمرار والمدفوع بالابتكار أي تأثير آخر في الأعمال. وأصبح من المهم الآن أكثر من قبل أن تتخذ الشركات القرارات الإستراتيجية الصحيحة لتطبيق قدرات الذكاء الاصطناعي.

يُعد الذكاء الاصطناعي الطريق نحو تحقيق القيمة للمؤسسات، ويتجسّد ذلك بوضوح في تقرير AI in Action 2024 الأخير.إذ يتناول التقرير هذا المسار ويُقدّم أمثلة محددة لما يمكن تحقيقه عند اختبار الذكاء الاصطناعي.

أظهر التقرير، الذي شمل 2000 مؤسسة من جميع أنحاء العالم، أن هناك مجموعة صغيرة من المؤسسات (15% فقط) تجاوزت الضجة المحيطة بالذكاء الاصطناعي، وأطلق عليها اسم " الشركات الرائدة". إذ تتطلع الشركات الرائدة إلى ما وراء الضجة المحيطة بالذكاء الاصطناعي وتبحث عن طرق لإدخال الذكاء الاصطناعي بأكثر الطرق عملية. ويرجع أحد العوامل العديدة التي تسهم في نجاح الشركات الرائدة جزئيًا إلى حالات الاستخدام التي تختار التركيز عليها.

يشارك Shobhit Varshney، نائب الرئيس والشريك الأول، قائد الذكاء الاصطناعي التوليدي لإنترنت الأشياء في الأمريكتين، لدى IBM Consulting، رؤيته في التقرير ويُوصِي المؤسسات بتحديد حالات الاستخدام من خلال التركيز على التأثير بدلاً من الاكتفاء بالحلول الأكثر سهولة.

قال Varshney في التقرير: "من السهل أن تبدأ رحلة الذكاء الاصطناعي بما هو الأسرع في التنفيذ". "لكن الشركات الرائدة تكشف عن الفرص الكبيرة والمهمة التي من شأنها أن تؤدي إلى إحداث طفرة في المقاييس".

بمعنى آخر، يجب على 85% من المؤسسات المستطلعة آراؤها والمُشار إليها في تقرير Learners التركيز على تطبيق الذكاء الاصطناعي ليس في المجالات الأسهل، بل في المجالات التي قد تُحدِث أكبر تأثير. يوصي Varshney بالتركيز على سير العمل الشامل كنقطة انطلاق.