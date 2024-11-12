قد يكون اختيار الشركات الرائدة اعتماد الذكاء الاصطناعي أحد أهم القرارات التي تتخذها المؤسسات في المستقبل القريب. إذ لا يُضاهي دور الذكاء الاصطناعي في هذا السوق المتغير باستمرار والمدفوع بالابتكار أي تأثير آخر في الأعمال. وأصبح من المهم الآن أكثر من قبل أن تتخذ الشركات القرارات الإستراتيجية الصحيحة لتطبيق قدرات الذكاء الاصطناعي.
يُعد الذكاء الاصطناعي الطريق نحو تحقيق القيمة للمؤسسات، ويتجسّد ذلك بوضوح في تقرير AI in Action 2024 الأخير.إذ يتناول التقرير هذا المسار ويُقدّم أمثلة محددة لما يمكن تحقيقه عند اختبار الذكاء الاصطناعي.
أظهر التقرير، الذي شمل 2000 مؤسسة من جميع أنحاء العالم، أن هناك مجموعة صغيرة من المؤسسات (15% فقط) تجاوزت الضجة المحيطة بالذكاء الاصطناعي، وأطلق عليها اسم " الشركات الرائدة". إذ تتطلع الشركات الرائدة إلى ما وراء الضجة المحيطة بالذكاء الاصطناعي وتبحث عن طرق لإدخال الذكاء الاصطناعي بأكثر الطرق عملية. ويرجع أحد العوامل العديدة التي تسهم في نجاح الشركات الرائدة جزئيًا إلى حالات الاستخدام التي تختار التركيز عليها.
يشارك Shobhit Varshney، نائب الرئيس والشريك الأول، قائد الذكاء الاصطناعي التوليدي لإنترنت الأشياء في الأمريكتين، لدى IBM Consulting، رؤيته في التقرير ويُوصِي المؤسسات بتحديد حالات الاستخدام من خلال التركيز على التأثير بدلاً من الاكتفاء بالحلول الأكثر سهولة.
قال Varshney في التقرير: "من السهل أن تبدأ رحلة الذكاء الاصطناعي بما هو الأسرع في التنفيذ". "لكن الشركات الرائدة تكشف عن الفرص الكبيرة والمهمة التي من شأنها أن تؤدي إلى إحداث طفرة في المقاييس".
بمعنى آخر، يجب على 85% من المؤسسات المستطلعة آراؤها والمُشار إليها في تقرير Learners التركيز على تطبيق الذكاء الاصطناعي ليس في المجالات الأسهل، بل في المجالات التي قد تُحدِث أكبر تأثير. يوصي Varshney بالتركيز على سير العمل الشامل كنقطة انطلاق.
يعرض التقرير أربع حالات استخدام في أربع صناعات كأمثلة على الشركات الرائدة في مجال الذكاء الاصطناعي التي تجني ثمار دمج تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي في مؤسساتها. وأظهرت بيانات الاستطلاع أن المؤسسات تعطي الأولوية لحالات الاستخدام التالية: تحسين تجربة العملاء، وعمليات تكنولوجيا المعلومات والأتمتة، والمساعدون الافتراضيون للتطبيقات الخارجية، والأمن الإلكتروني.
وفقًا لإحصائية من التقرير: "تزداد احتمالية الاستثمار في أعلى 4 حالات استخدام لدى الشركات الرائدة بنسبة 80% تقريبًا مقارنة بالشركات المتدربة.
لكن السؤال هو لماذا حالات الاستخدام هذه؟ يمكن أن يسهم التعمق في كل جانب في الإجابة عن هذا السؤال، ومساعدة المؤسسات على فهم القيمة الكبيرة التي يمكن أن يضيفها الذكاء الاصطناعي إلى أعمالها بشكل أفضل.
تُقدّم كل شركة، بغض النظر عن مجالها، تجربة رقمية وتتنافس مع شركات تعيد تعريف توقعات المستهلكين من خلال التخصيص الفائق وتجارب فائقة الحدس.
أظهر تقرير صدر حديثًا عن معهد IBM لقيمة الأعمال أن 62% من التنفيذيين حول العالم يعتقدون أن الذكاء الاصطناعي التوليدي سيُحدث تحولاً في طريقة ابتكار مؤسساتهم للتجارب، مع كون التخصيص في صميم هذا التغيير.
تُعد شركة Boots UK في مجال الصحة والجمال وسلسلة الصيدليات التي تعاونت مع IBM مثالاً رئيسيًا لنقل برامجها القديمة إلى IBM® Cloud. احتاجت الشركة إلى المساعدة على نقل برامجها القديمة إلى عالم التجارة الإلكترونية الأكثر حداثة وتلبية احتياجات العملاء في الوقت الحاضر. وتعاونت الشركتان معًا لأكثر من عام باستخدام منصة حاويات Red Hat OpenShift on IBM Cloud لبناء البيئة الرقمية وتكرارها واختبارها. تم التعامل مع يوم الجمعة السوداء، وهو حدث ذروة، بسهولة، وشهدت الشركة متوسط حجم سلة التسوق يتجاوز أي توقعات كان الفريق قد وضعها.
تُعد شراكة IBM مع نادي All England Lawn Tennis Club (AELTC)، الذي يستضيف أغنى بطولة تنس في الرياضة Wimbledon، مثالاً منفصلاً ولكنه بارز. وبينما كان الاثنان يتعاونان لأكثر من ثلاثة عقود، استعان الفريق هذا العام بحل ™IBM watsonx. تم استخدام مجموعة منتجات الذكاء الاصطناعي هذه لإنشاء ميزة Catch Me Up التي كانت متوفرة على تطبيق Wimbledon. إذ أنشأت هذه الميزة ملخصات لكل لاعب على حدة تتضمن تفاصيل ما حدث خلال مبارياتهم والمباريات القادمة.
من المرجح أن يتجه مستقبل تجربة العملاء نحو التفاعلات شديدة التخصيص، وذلك باستخدام التحليلات المتقدمة والتعلم الآلي لتوقع احتياجات العملاء في الوقت الفعلي. وسيؤدي تطور هذه التقنيات إلى دفع الشركات إلى ابتكار تجارب سلسة وجذابة تعزز ولاء العملاء ورضاهم عبر جميع نقاط الاتصال.
يتطلب الاستثمار في عمليات تكنولوجيا المعلومات والأتمتة تحولاً جذريًا في عقلية المؤسسات. إذ تُعد الديون التقنية أحد العوائق الرئيسية التي تواجه الشركات التي تسعى إلى تسريع عملية التحول باستخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي. أظهرت النتائج الأخيرة التي توصلت إليها أبحاث معهد IBM لقيمة الأعمال أن المؤسسة النموذجية تنفق 23% فقط من ميزانيتها المُخصصة للتكنولوجيا لزيادة الإيرادات.
لكن الذكاء الاصطناعي هو عامل التغيير الحقيقي، حيث أشار 75% من التنفيذيين في قطاع تكنولوجيا المعلومات إلى أن القيمة الناتجة عن الذكاء الاصطناعي التوليدي سيُعاد توجيهها نحو استثمارات جديدة تُعزّز الابتكار والنمو في الأعمال. ويشير التقرير إلى أن الشركات الرائدة لا ترى ترقيات التكنولوجيا على أنها سلسلة من التكاليف المنعزلة، بل تسعى إلى ربط هذه القدرات التكنولوجية بإستراتيجية أعمال أوسع نطاقًا.
تُعد عمليات تكنولوجيا المعلومات والأتمتة من أهم حالات استخدام الذكاء الاصطناعي في قطاعي الاتصالات والتصنيع، حيث إن حدوث أي فترة تعطّل بسبب الصيانة أو أعطال الشبكة يعني إهدار الوقت والموارد المخصصة للعملاء. في مجال الاتصالات، يُستخدم الذكاء الاصطناعي في الصيانة التنبئية وتحسين الشبكة، بحيث يُمكّن المشغلين من تحديد المشكلات وحلها قبل أن تؤثر في جودة الخدمة. وتعزز هذه الأتمتة الكفاءة التشغيلية وتقلل من فترات التعطّل، ما يتيح للشركات تقديم تجربة أكثر موثوقية وتجاوبًا لعملائها.
أظهر استطلاع حديث لمعهد IBM لقيمة الأعمال شمل 300 من قادة الاتصالات العالميين أن معظم مزودي خدمات الاتصالات يقيّمون حالات استخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي وينشرونها في العديد من مجالات الأعمال. ومن الأمثلة على ذلك شركة Vodafone Idea Limited (Vi) وIBM® Consulting. فعندما اندمج اثنان من كبار مزودي خدمات الاتصالات في الهند، أدركت الشركة أنها بحاجة إلى الدمج مع تقليل أي انقطاع في الخدمة إلى الحد الأدنى. وحينها لجأت Vi إلى IBM لتنفيذ عملية التحول الرقمي الضخمة، والتي تضمنت دمج المشاريع وتكاملها بسلاسة.
عملت الفرق معًا على دمج أنظمة تكنولوجيا المعلومات وتحديد تطبيقات المؤسسات التي يمكن أن تدعم المؤسسة المندمجة حديثًا بأفضل شكل. فضلاً عن ذلك، تعاونت IBM مع Vi في مجال نطاقات الشبكة وحققت أول إنجاز رئيسي في إنتاج وظائف الشبكة الأساسية على سحابتها الهجينة العالمية المفتوحة، التي تديرها IBM وRed Hat. ومن خلال هذه المنصة، يمكن أن تعمل تطبيقات تكنولوجيا المعلومات والشبكات في المؤسسة على بنية سحابة مشتركة.
من المرجح أن تصبح حالات الاستخدام المماثلة أكثر شيوعًا مع بدء الشركات في اعتماد حلول الذكاء الاصطناعي هذه في عمليات تكنولوجيا المعلومات. وستزداد أهمية القطاع التقني في الشركات مع مرور الوقت، حيث ستستمر التكنولوجيا المتقدمة في تعزيز دور فرق تكنولوجيا المعلومات والعمل الذي تقوم به يوميًا.
تُعد بيئة الأعمال الحالية ليست سهلة على الإطلاق. إذ تواجه المؤسسات قائمة طويلة من الشكوك، بما في ذلك التضخم والتغيرات السريعة في اللوائح التنظيمية وعدم الاستقرار الجغرافي السياسي، من بين أمور أخرى. ولكن على الرغم من كل هذه العوامل الخارجية، يجب على الشركات أن تدرك مدى أهمية النمو وزيادة الأرباح في عالم المال اليوم. يجب على الشركات الرائدة في مجال التمويل أن تتبنى نهجًا جديدًا في إدارة الشؤون المالية يستفيد من إمكانات تقنية الذكاء الاصطناعي.
تتفق الشركات الرائدة على أن الذكاء الاصطناعي التوليدي يمكن أن يمنح الشركات ميزة تنافسية، وفقًا لبحث أجراه معهد IBM لقيمة الأعمال. يخبر المديرون الماليون IBM أن تضمين الذكاء الاصطناعي التوليدي في جميع أنحاء المؤسسة سيكون “أحد عوامل التمكين الرئيسية لميزة تنافسية خلال السنوات الثلاث القادمة. تولي الشركات الرائدة في قطاع التمويل أولوية للمساعدين الافتراضيين للتطبيقات الخارجية كحالة استخدام، وذلك بسبب الحاجة إلى معاملات سلسة وحلول سريعة للعملاء أينما كانوا.
تُعد Asteria مؤسسة خاطرت بتجربة المساعدين الافتراضين، وقد تعاونت مع IBM لتحقيق ذلك. تهدف شركة التكنولوجيا المالية الناشئة في ستوكهولم وشريك أعمال IBM إلى تمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة من الوصول إلى أنظمة إدارة النقد، وتزويدها بالأدوات اللازمة لتحقيق المرونة في عمليات أعمالها. على مدار أربعة أسابيع، تعاونت الشركة مع IBM لإنشاء المساعد الافتراضي الجديد واختباره: Asteria Smart Finance Advisor. يتم دعم الواجهة الأمامية للمساعد من خلال ™IBM watsonx Assistant، بينما يتم دعم قدرات الاستعلام عن البيانات من خلال IBM Watson® Discovery.
وصُمم المساعد ليكون متاحًا على بوابة الخدمات المصرفية الإلكترونية لكل بنك على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع، ويتيح للشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم الاطلاع على آخر المستجدات المتعلقة بالوضع المالي لأعمالها والإجابة عن أسئلتها المالية. فمن المتوقع أن يتم توسيع نطاق هذه التجربة وتطبيقها على نطاق أوسع، حيث تهدف إلى مساعدة الشركات الصغيرة والمتوسطة على تحقيق الربحية والاستقرار المالي على المدى الطويل.
مع اقترابنا من عام جديد، من المرجّح أن تصبح المساعدات الافتراضية أكثر ذكاءً وحدسًا، بفضل تحسين تدريبها وضبطها بمرور الوقت. وتطوير قدرتها على فهم والاستجابة للمشاعر الإنسانية المعقدة والإشارات السياقية. ومع تكاملها مع المزيد من التطبيقات الخارجية، ستُقدّم هذه المساعدات تجربة متكاملة وشخصية تُسهم في تبسيط المهام اليومية وتعزيز الإنتاجية.
لطالما كانت التهديدات الإلكترونية مصدر قلق للشركات في جميع الصناعات، لكنها أصبحت أكثر إثارة للقلق مع تزايد انتشار الذكاء الاصطناعي التوليدي. قدّمت التطورات التقنية المزيد من الفرص لاستغلال الثغرات، ووفرت للممثلين السيئين منصة لتنفيذ أساليب جديدة من الهجمات. ومع ذلك، فإن الحل لتهديدات الأمن الإلكتروني هذه من الذكاء الاصطناعي التوليدي هو الذكاء الاصطناعي التوليدي.
تعزز أدوات الذكاء الاصطناعي التوليدي دفاعات الأعمال من خلال عمليات أتمتة الأمن وتحليل كميات هائلة من البيانات بسرعة لم تُشهد من قبل. ولكن سيكون تطبيق أدوات الذكاء الاصطناعي هذه مفتاحًا للحد من المخاطر.
كشف تقرير بحثي صادر عن معهد IBM لقيمة الأعمال أن 47% من المديرين التنفيذيين يقلقون بشأن تطبيق الذكاء الاصطناعي التوليدي في العمليات، حيث قد يؤدي ذلك إلى ظهور أنواع جديدة من الهجمات التي تستهدف نماذج الذكاء الاصطناعي أو البيانات أو الخدمات الخاصة بهم. ويخشى الغالبية أن يتسبب الذكاء الاصطناعي التوليدي في حدوث اختراق أمني في مؤسساتهم خلال السنوات الثلاث المقبلة.
يجب على الشركات الرائدة أن تفهم الثغرات الأمنية في مجال الذكاء الاصطناعي داخل مؤسساتها، وأن تُساعد على ضمان تأمين مسار الذكاء الاصطناعي بالكامل وتشفير بياناتها. كان الأمن الإلكتروني هو حالة الاستخدام النهائية للذكاء الاصطناعي التي أبرزتها الشركات الرائدة بوصفها استثمارًا مجديًا. وذلك لأن عدم اتخاذ تدابير أمنية صارمة يُعرّض المؤسسة ومستخدميها للخطر، بغض النظر عن مجال عملها أو حجمها.
مثال رائع على الاستثمار في الذكاء الاصطناعي في مجال الأمن السيبراني هو استخدام United Family Healthcare وحل الأمن IBM QRadar® SIEM. إذ تحتاج الشركة، التي تدير أكثر من 10 مستشفيات في سبع مدن داخل الصين وخارجها، إلى منصة لمركز عمليات الأمن (SOC) لتخزين الحوادث الأمنية وإدارتها وإصدار تقارير عن حالات عدم الامتثال.
أتاح تنفيذ حلول الأمان من IBM لأعضاء فريق UFH الذين تلقوا تدريبًا أمنيًا رسميًا محدودًا القدرة على عرض التهديدات ذات الأولوية وإجراء تحقيقات من المستوى الأول بشأنها. بالإضافة إلى ذلك، ساعدت IBM على بناء نظام إدارة سجلات مركزي لمساعدة UFH على إدارة الامتثال للمتطلبات التنظيمية المحلية باستخدام القدرات المؤتمتة. تم نشر حل SOC في أقل من شهر ويعمل حاليًا في مستشفيات وعيادات UFH في جميع أنحاء الصين بفضل الثقة المتبادلة بين المؤسسة وIBM.
تُعد قدرات الذكاء الاصطناعي سلاحًا ذا حدين عندما يتعلق الأمر بالأمن الإلكتروني، فمن ناحية هي سبب الثغرات الأمنية الإلكترونية، ومن ناحية أخرى هي الحل لها. ومع تزايد تعقيد التهديدات الإلكترونية، ستستمر أنظمة الذكاء الاصطناعي في التكيف والتطور، ما يوفر للمؤسسات دفاعًا قويًا ضد الهجمات المتزايدة التعقيد.
يُعد الوعد الذي يقدمه الذكاء الاصطناعي للشركات وعدًا كبيرًا، ولكنه يتطلب نهجًا شاملاً ومشاركة من جميع الأطراف المعنية في المؤسسة بأكملها. لذا، يجب على الشركات أن تضع في حسبانها أن الذكاء الاصطناعي يمكن أن يوفر لها ميزة تنافسية كبيرة. يدرك مستشارو IBM المهمة والضغط الهائل الذي يواجهه رواد الأعمال والتكنولوجيا اليوم. لهذا السبب، تُعد منصة IBM Consulting Advantage الجديدة نقطة تحول في نهج علمي قائم على الأدلة في الاستشارات.
سيصبح مستشارو IBM من جميع أنحاء العالم مُجهزين الآن بمساعدين ذكاء اصطناعي متخصصين بحسب الدور والمجال، لتحديث أساليب الاستشارات من خلال رؤى أعمق وكفاءة مُحسّنة. ويمكن أن تساعد IBM Consulting Advantage المؤسسات في العديد من المجالات المختلفة، بما في ذلك الشؤون المالية والمشتريات والتسويق وتكنولوجيا المعلومات والأمن الإلكتروني وتحويل البيانات والسحابة الهجينة.
لم يكشف استطلاع IBM AI in Action عن قيمة الذكاء الاصطناعي فحسب، بل كشف أيضًا عن أهمية اللمسة البشرية والخبراء البشريين الذين يقدمون مدخلات مهمة ويجعلونها حقيقة واقعة. يملك الذكاء الاصطناعي القدرة على تغيير الصناعات. ولكن من دون الفهم الدقيق والخبرة الحاسمة للموظفين البشريين، قد لا تصبح المؤسسات رائدة أبدًا وتفوت ما يقدمه مجال الذكاء الاصطناعي.
