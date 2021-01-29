ساعدت الابتكارات المستوحاة من برنامج الفضاء الأمريكي في تحسين الحياة على الأرض. الأطراف الاصطناعية، وأجهزة الكمبيوتر، والهواتف المزودة بكاميرات، والبطانيات الرقيقة، ورغوة الذاكرة، وحتى الأحذية الرياضية، تم إنشاء التقنية وراء كل منها لتلبية الاحتياجات المحددة للطائرات والمركبات الفضائية، وكذلك الطيارين ورواد الفضاء داخل تلك المركبات. واليوم، انعكس هذا المسار للابتكار. لقد أصبح الابتكار في مجال الأعمال بمثابة الوقود للسفر إلى الفضاء والاقتصاد الفضائي. إن الذكاء الاصطناعي، والتعلم الآلي، وحوسبة الحافة، والحوسبة الكمومية، وإنترنت الأشياء (IOT) وسلسلة الكتل جعلت السفر إلى الفضاء أكثر كفاءة، وساعدت في تقليل تكاليف جمع البيانات وتسريع اكتشاف الرؤى الموجودة في تلك البيانات.

لقد ألهمت هذه الابتكارات ومجالات النمو مجموعة واسعة من شركات الخدمات والدعم، مثل: مصنّعي مركبات الإطلاق، ومقدّمي خدمات المساعدة على الإطلاق، وجامعي ومُديري حطام الفضاء، وشركات تعدين المعادن والموارد، ومروّجي السياحة الفضائية، وشركات إصلاح وصيانة الأقمار الصناعية. تضم القائمة عددًا لا نهائيًا تقريبًا من الشركات التي ستكون مطلوبة للحفاظ على قطاع بهذا الحجم.