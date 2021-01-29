في الثمانينيات وأوائل التسعينيات، كان عدد قليل من الناس يتخيلون التأثير الذي ستحدثه شبكة الويب العالمية يومًا ما. وبدت فكرة أن الشبكة ستكون جزءًا لا يتجزأ من حياتنا التجارية والشخصية في كل مكان مثيرة للضحك. منذ خمسينيات القرن العشرين، ظلّ الناس يرون استكشاف الفضاء بصورة مماثلة. ويجد الناس الأمر مثيرًا للاهتمام، لكن معظمهم ما زال ينظر إليه كحقل يخص مهندسي الطيران والفضاء والعلماء، لا الشخص العادي. وأدى الارتفاع الأخير والعام في مشاريع الفضاء التجارية إلى تغيير هذا التصور، ولكن ليس تمامًا. هل وصل قطاع الفضاء العالمي إلى نقطة تحوّل؟ هل نحن في بداية التحول الضخم القادم في حياتنا العملية؟ تشير المؤشرات الرئيسية إلى أن هذا هو بالضبط ما يحدث.
حقق الاقتصاد الفضائي العالمي 345 مليار دولار أمريكي في عام 2016 (يوجد الرابط خارج ibm.com). يتوقع خبراء القطاع الخاص استمرار هذا الاتجاه، مع توقّع نمو ليصل إلى ما بين تريليون و1.5 تريليون دولار أمريكي بحلول عام 2040 (يوجد الرابط خارج ibm.com). وهناك أربعة جوانب في عالم الأعمال اليوم تدفع هذا المستوى من الاستثمار.
ساعدت الابتكارات المستوحاة من برنامج الفضاء الأمريكي في تحسين الحياة على الأرض. الأطراف الاصطناعية، وأجهزة الكمبيوتر، والهواتف المزودة بكاميرات، والبطانيات الرقيقة، ورغوة الذاكرة، وحتى الأحذية الرياضية، تم إنشاء التقنية وراء كل منها لتلبية الاحتياجات المحددة للطائرات والمركبات الفضائية، وكذلك الطيارين ورواد الفضاء داخل تلك المركبات. واليوم، انعكس هذا المسار للابتكار. لقد أصبح الابتكار في مجال الأعمال بمثابة الوقود للسفر إلى الفضاء والاقتصاد الفضائي. إن الذكاء الاصطناعي، والتعلم الآلي، وحوسبة الحافة، والحوسبة الكمومية، وإنترنت الأشياء (IOT) وسلسلة الكتل جعلت السفر إلى الفضاء أكثر كفاءة، وساعدت في تقليل تكاليف جمع البيانات وتسريع اكتشاف الرؤى الموجودة في تلك البيانات.
لقد ألهمت هذه الابتكارات ومجالات النمو مجموعة واسعة من شركات الخدمات والدعم، مثل: مصنّعي مركبات الإطلاق، ومقدّمي خدمات المساعدة على الإطلاق، وجامعي ومُديري حطام الفضاء، وشركات تعدين المعادن والموارد، ومروّجي السياحة الفضائية، وشركات إصلاح وصيانة الأقمار الصناعية. تضم القائمة عددًا لا نهائيًا تقريبًا من الشركات التي ستكون مطلوبة للحفاظ على قطاع بهذا الحجم.
يُعد اعتماد مبادئ مشتركة لتوجيه التعاون والإشراف على استكشاف الفضاء واستخدامه علامة أخرى على النضج المتزايد لهذا القطاع وعلى الاعتراف بالدور الذي سيؤديه في عالم الأعمال. في أكتوبر 2020، وقعت ثماني دول مؤسسة على اتفاقيات Artemis (يوجد الرابط خارج ibm.com)، وهي وثيقة توضح رؤية مشتركة للاستكشاف والعلوم والأنشطة التجارية في الفضاء. وتشمل الاتفاقيات ما يلي:
تقود وكالة NASA برنامج Artemis وتتوقع انضمام شركاء ودول عالمية أخرى إلى هذا الجهد.
إذا كان اقتصاد الفضاء العالمي يمثل طليعة التحول في العمل، فكيف يمكن للشركات اليوم الاستعداد له؟ تمامًا كما واجهت الشركات في الثمانينات من القرن الماضي وقتًا عصيبًا في تخيل إمكانات الإنترنت، فقد تواجه الشركات اليوم صعوبة في فهم الإمكانات التحويلية لاستكشاف الفضاء واقتصاد الفضاء العالمي. قد يكمن مفتاح الاستعداد في تصور الدور الذي يمكن أن تلعبه شركتك داخل هذا القطاع، وتطوير رؤية طويلة المدى لما يمكن تحقيقه. وقد يتطلب ذلك إتقان أكبر للتقنيات التي سيطلبها هذا القطاع، مثل الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي. وقد يتطلب ذلك استثمارًا في القوى العاملة من خلال تدريب المهارات لضمان استعداد الفرق للتحول. وقد يتطلب ذلك شراكات مع مجموعات ذات خبرة في هذا القطاع ومع التقنية التي تدعمه. ومثل المساحة نفسها، فإن الاحتمالات لا حدود لها.
