النظر إلى ما هو أبعد من الامتثال: التكاليف واسعة النطاق لعدم تنفيذ حوكمة الذكاء الاصطناعي

عندما يفتح الذكاء الاصطناعي التوليدي حالات استخدام جديدة، يلمس حياة البشر بشكل أكثر تكراراً وبطرق جديدة. وذلك يزيد من أهمية أن يتم بناء الذكاء الاصطناعي واستخدامه بما يتماشى مع القيم الإنسانية والتوقعات الأخلاقية. ولهذا الغرض، تضع حوكمة الذكاء الاصطناعي أُطر عمل وضوابط تساعد في ضمان أن تكون تأثيرات الذكاء الاصطناعي على المجتمع إيجابية. وفي غيابها، قد يحدث ضرر غير مقصود للناس أو للكوكب. ورغم أن هذه الأضرار يمكن أن تكون أكثر عموميةً وأصعب في القياس، إلا أنها مهمة.

تكرر Phaedra Boinodiris، قائدة الذكاء الاصطناعي الجدير بالثقة لشركة IBM Consulting: "الحوكمة الفعالة للذكاء الاصطناعي هي توازن دقيق بين الأشخاص والعمليات والتكنولوجيا". "يتطلب ذلك سيمفونية من الرقابة التنظيمية، والأدوات التقنية، والمبادرات التعليمية، لمواءمة الاحتياجات المجتمعية مع التقدم التكنولوجي لتمكين تبني الذكاء الاصطناعي المسؤول."

تساعد حوكمة الذكاء الاصطناعي على التخفيف من الأضرار المجتمعية المحتملة من خلال وضع توقعات أساسية تنظيمية لقابلية التفسير والشفافية والإنصاف، من بين أمور أخرى. كما أنه يسهل تنسيق ثقافة الشركة التي تركز على الثقة. يشمل ذلك إنشاء فرق بناء متنوعة وشاملة ومتعددة التخصصات للنظر بشكل أكثر شمولية ومعالجة طبقات التأثير المحتمل على الذكاء الاصطناعي.

في نهاية المطاف، لا تقتصر المبررات التجارية لحوكمة الذكاء الاصطناعي على التوافق مع المتطلبات التنظيمية فقط. كما أنها تهدف إلى تلبية توقعات الأطراف المعنية المتزايدة للتطوير المسؤول ونشر واستخدام التكنولوجيا. ولم تكن هذه التوقعات أعلى مما هي عليه اليوم.

في IBM، ندرك هذه الضرورة لأننا نتقدم في رحلتنا الأخلاقية للذكاء الاصطناعي لما يقرب من عقد من الزمن. تعمل آلية الحوكمة المؤسسية لدينا، وهي مجلس IBM للتقنية المسؤولة، جنباً إلى جنب مع آلية حوكمة نماذج الذكاء الاصطناعي لدينا، وهي برنامج الحوكمة المتكامل (IGP)، لتمكين الحوكمة الشاملة للذكاء الاصطناعي في IBM.

ويوضح Steven Eliuk، عضو مجلس إدارة التكنولوجيا المسؤولة في IBM ورئيس قسم التكنولوجيا للبيانات والذكاء الاصطناعي والحوكمة في IBM، حول برنامج الحوكمة المتكاملة في IBM قائلاً: "من خلال الدمج في إطار عمل واحد وقابل للتطوير، فإننا لا نكتفي بتقليل الهدر وتقليل النفقات العامة وزيادة العائد على الاستثمار إلى أقصى حد فحسب، بل نعزز أيضاً الشفافية والمساءلة والإنصاف". "إنها شهادة حقيقية على قوة الذكاء الاصطناعي على نطاق واسع، ترتكز على أخلاقيات الذكاء الاصطناعي."

يساعد وجود آليات حوكمة مؤسسية وحوكمة نماذج الذكاء الاصطناعي ودمجهما بحيث يدعمان بعضهما البعض ويبني كل منهما على الآخر في تمكين المؤسسة من تقديم الذكاء الاصطناعي بسرعة وثقة. في الواقع، يمكن أن يساعد ترسيخ استراتيجية تنفيذ لحوكمة الذكاء الاصطناعي في توليد القيمة المؤسسات على قياس عائد الاستثمار الملموس وغير الملموس لحوكمة الذكاء الاصطناعي بشكل شامل . من تخفيف التكلفة والمخاطر إلى إنشاء القيمة على المدى الطويل، يتضح بشكل متزايد أن الحوكمة الرشيدة من الأعمال الجيدة.

اكتشف كيف يمكن لشركة IBM مساعدتك في إنشاء حوكمة الذكاء الاصطناعي

تعرّف على المزيد حول كيفية تطوير شركة IBM للذكاء الاصطناعي المسؤول