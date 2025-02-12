مفاتيح تطبيق الذكاء الاصطناعي في بيئات البيع بالتجزئة

من تحسين إدارة سلسلة التوريد إلى التحليلات المتقدمة وتجربة العملاء، يؤثِّر الذكاء الاصطناعي في جميع مجالات أعمال البيع بالتجزئة. ويمكن أن يحسِّن تجربة المتجر عبر الإنترنت وداخل المتجر للعملاء والموظفين على حد سواء.
يتبنّى تجار التجزئة تقنيات الذكاء الاصطناعي لأنها قادرة على تحقيق نتائج ملموسة. في الواقع، يعتقد المديرون التنفيذيون أن مساهمة الذكاء الاصطناعي في نمو إيرادات البيع بالتجزئة ستزداد بنسبة 133% من 2023 إلى 2027، وفقًا لدراسة أجراها معهد IBM Institute for Business Value.1
يدرك العديد من المديرين التنفيذيين في قطاع البيع بالتجزئة أهمية الذكاء الاصطناعي، حيث يصرِّح نحو 9 من كل 10 منهم بوجود هياكل تنظيمية واضحة وسياسات وإجراءات لحوكمة الذكاء الاصطناعي. لكن أقل من ربع المؤسسات تنفِّذ أدوات حوكمة الذكاء الاصطناعي بشكل كامل وتراجعها باستمرار، ما يعرّض ثقة العلامة التجارية للخطر.
بالإضافة إلى ذلك، قد لا تكون المؤسسات مستعدة بطرق أخرى. على سبيل المثال، يتوقع معهد Institute for Business Value أن 31% فقط من موظفي المؤسسات يحتاجون إلى إعادة تأهيل أو اكتساب مهارات جديدة في نفس الإطار الزمني، وهو ما يقلل من تقدير الدعم المطلوب خلال هذه العملية.
بدأ العديد من المؤسسات رحلاتها مع الذكاء الاصطناعي بالتركيز على دمجه في عدد محدود من الوظائف. يتفق المديرون التنفيذيون على الطريقة التي يُحدِث بها الذكاء الاصطناعي تغييرًا جذريًا في عملهم عبر عدة مجالات. على سبيل المثال، قال المديرون التنفيذيون في دراسة معهد IBM Institute for Business Value حول الذكاء الاصطناعي إنهم حددوا ثلاث مجالات يُحرزون فيها بالفعل تقدمًا باستخدام الذكاء الاصطناعي: توقُّع الطلب (88%)، ومكاتب مساعدة الموارد البشرية (87%)، ودعم تكنولوجيا المعلومات وحل المشكلات (84%).
على سبيل المثال، تعاونت شركة التجزئة الألمانية Edeka مع IBM باستخدام منصتَي IBM® Watson Discovery وIBM watsonx.ai لمعالجة المستندات اليدوية والفنية لإنشاء قاعدة معرفة يمكن لفريق تكنولوجيا المعلومات استخدامها لتسهيل حل المشكلات. التركيز على التحسينات الفردية يُعَدُّ بداية جيدة، لكن على تجار التجزئة الأكثر تقدمًا التحرك بسرعة لوضع استراتيجية شاملة للذكاء الاصطناعي. اتخاذ إجراءات سريعة يشكِّل فرصة أفضل لاتخاذ قرارات أكثر ذكاءً بشأن أماكن الاستثمار وكيفية الاستفادة الكاملة من مزايا الذكاء الاصطناعي.
لا يمكن للمؤسسات زيادة قيمة استثماراتها في الذكاء الاصطناعي إلا إذا تجاوزت المكاسب السريعة والمشروعات التجريبية لتطبيق شامل للتقنية عبر مختلف مجالات الأعمال.
يتوقع المديرون التنفيذيون أن تزيد حصة الذكاء الاصطناعي من ميزانية تكنولوجيا المعلومات بنسبة 19% خلال العام المقبل، ما يعني أن الإنفاق على الذكاء الاصطناعي سيصل إلى 1.04%.
ومن المثير للاهتمام أن الإنفاق على الذكاء الاصطناعي خارج ميزانية تكنولوجيا المعلومات من المتوقع أن يقفز بنسبة 52%، ليصل إلى 2.28% من إجمالي الإيرادات. وبالجمع بينهما، قد يتم تخصيص 3.32% من الإيرادات للإنفاق على الذكاء الاصطناعي في العام المقبل. بالنسبة إلى شركة قيمتها مليار دولار أمريكي، فإن هذا يعادل 33.2 مليون دولار أمريكي كإجمالي الإنفاق على الذكاء الاصطناعي. يجب على المؤسسات تقييم إذا ما كانت تستثمر بما يكفي في الذكاء الاصطناعي واتخاذ قرارات ميزانية مناسبة.
أظهرت دراسة أجراها معهد IBM Institute for Business Value أن المجالات الثلاثة الرئيسية للاستثمار المخطط له كانت التسويق وتجربة العملاء، وأمن تكنولوجيا المعلومات، والمالية. وكانت المجالات الأقل استهدافًا للاستثمار هي المتاجر، وتطوير المنتجات، والإنتاج والتصنيع.
تجاهل القدرة على استخدام الذكاء الاصطناعي لتحسين تجربة المتسوق داخل المتاجر قد يمثِّل خسارة كبيرة لتجار البيع بالتجزئة. يمكن للذكاء الاصطناعي تخصيص تجارب التسوق مثل التسعير الديناميكي والتوصيات المخصصة. كما يمكن أن يساعد تجار التجزئة على تحديد كيفية استخدامهم لعقاراتهم بشكل أفضل. نحو 60% من العملاء يريدون استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي عند التسوق، سواء في البحث عن المنتجات (86%)، أم التسوق للحصول على عروض (79%)، أو لحل مشكلاتهم (82%).
على سبيل المثال، قدَّمت شركة Kroger تقنية التجميع الديناميكي المدعومة بالذكاء الاصطناعي في عملية استلام الطلبات من المتاجر. يعمل الحل على فرز 200,000 سلة في الثانية لبناء عربة استلام الطلبات الأكثر كفاءة وتحديد المسار الأمثل داخل المتجر. أسفرت هذه الطريقة عن تقليل عدد الخطوات بنسبة 10% وخفض وقت استلام الطلبات في المتاجر ذات الحجم الأكبر من الطلبات.
أدى استخدام الذكاء الاصطناعي إلى ظهور "عصر الوكلاء"، حيث يبدأ كل من الموظفين والمستهلكين في استخدام وكلاء الذكاء الاصطناعي للتنقل في العالم. مما لا شك فيه أن بعض الموظفين قلقون بشأن كيفية تأثير الذكاء الاصطناعي في وظائفهم. ولكن معظمهم يقبلون أن الذكاء الاصطناعي يؤدي دورًا أساسيًا في حياتهم المهنية المستمرة.
يقول 96% من المديرين التنفيذيين إن موظفيهم يستخدمون الذكاء الاصطناعي والذكاء الاصطناعي التوليدي إلى حد معتدل أو كبير في العمل. وسيزداد ذلك مع استخدامهم لوكلاء الذكاء الاصطناعي لطرح الأسئلة، واسترجاع المعلومات، وطلب أداء المهام.
وبالمثل، يتوقع الموظفون من أصحاب العمل تدريبهم على استخدام الذكاء الاصطناعي بشكل أفضل. في الواقع، وجد استطلاع منفصل أجراه IBM Institute for Business Value للعمال أن أكثر من ثلثي الموظفين المشمولين بالاستطلاع سينضمون إلى شركة أخرى إذا قدَّم صاحب العمل هذا تدريبًا تقنيًا.
ومع ذلك، تؤمن معظم الشركات بأن الذكاء الاصطناعي يعزز العمل الذي يقومون به ولا يقتصر على أتمتة المهام التي كان يتولاها الموظفون سابقًا. كما ذكر مؤلف تقرير "Embedding AI in your brand’s DNA": "يعلم قادة الصناعة أن العديد من المجالات التي تحدِّد هوية العلامة التجارية تتطلب الحدس البشري، والإبداع، والذكاء العاطفي، والخبرة، والتي يمكن أن يكملها الذكاء الاصطناعي".
قد تفشل العلامات التجارية التي تحاول دمج الذكاء الاصطناعي بمفردها في تبنّي أفضل الممارسات أو في إدراج أحدث التقنيات في أنظمتها. أظهرت أبحاث IBM Institute for Business Value أن 65% من المؤسسات تتعاون3 بالفعل أو تخطِّط للتعاون مع مؤسسات استراتيجية لبناء نموذج لغوي كبير لمبادرات الذكاء الاصطناعي التوليدي. يساعد ذلك على ضمان حصول الشركات على أحدث التطورات في النماذج والمنصات والأدوات لدمج الذكاء الاصطناعي بشكل كامل داخل المؤسسة. يمكن لشركاء مثل IBM تقديم تقنيات وحلول الذكاء الاصطناعي والسحابة الهجينة التي تساعد تجار التجزئة على تحسين العمليات، وتعزيز الاستدامة، وتقديم تجربة عملاء سلسة عبر بيئة القنوات المتعددة.
يتحمَّل تجار التجزئة مسؤولية العديد من أنواع البيانات المختلفة، بدءًا من معلومات الدفع ووصولًا إلى سجلات الشراء وبيانات العملاء الحساسة.
على الرغم من القيمة الكبيرة التي يمكن أن يولِّدها الذكاء الاصطناعي، فإنه قد يشكِّل قلقًا كبيرًا لدى الموظفين والعملاء إذا تم نشره بشكل خاطئ أو غير متساوٍ. يحتاج تجار التجزئة إلى سياسات حوكمة راسخة لتحديد كيفية التعامل مع هذه البيانات وتخزينها والوصول إليها. كما يجب أن تشمل الحوكمة إجراءات أمنية متقدمة لحماية البيانات من الاختراقات ومعالجة أي هجمات ناجحة بسرعة.
يشعر المديرون التنفيذيون أيضًا بالقلق من قدرة الذكاء الاصطناعي على إنتاج معلومات مضللة، وانتهاك الخصوصية، وزيادة عدم العدالة والتحيز. في الواقع، يعترف أكثر من ثلثي المستهلكين بأنهم يتجنبون التوصيات التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي لأنها متحيّزة أو نمطية. يجب على الشركات أن تكون شفافة مع جميع الأطراف المعنية بشأن كيفية استخدام الذكاء الاصطناعي وفي أي سيناريوهات يتم تطبيقه. كما أنهم بحاجة إلى شرح كيفية إزالة التحيّز أو تخفيفه. وأخيرًا، يجب عليهم توضيح للعملاء كيف يفيدهم الذكاء الاصطناعي المستخدم من خلال تحسين جودة الخدمة أو خفض التكاليف.
يجب على تجار التجزئة تبنّي الذكاء الاصطناعي لتبسيط عملياتهم ولتقديم قيمة أكبر للأطراف المعنية، بما في ذلك الشركاء والموظفون والعملاء. ولكنها تتطلب المستويات الصحيحة من الاستثمار والرؤية الاستراتيجية لتحقيق أقصى استفادة من التكنولوجيا الناشئة. تعرَّف على المزيد من خلال مراجعة تقرير معهد IBM Institute for Business Value وتواصَل معنا لمعرفة كيف يمكن لشركة IBM مساعدتك على استخدام الذكاء الاصطناعي لتحسين الكفاءة وزيادة الإيرادات.
1 Embedding AI in your brand’s DNA, Institute for Business Value, 2025.
2 Augmented work for an automated, AI-driven world, IBM Institute for Business Value, 2024.