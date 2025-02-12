مفاتيح تطبيق الذكاء الاصطناعي في بيئات البيع بالتجزئة

من تحسين إدارة سلسلة التوريد إلى التحليلات المتقدمة وتجربة العملاء، يؤثِّر الذكاء الاصطناعي في جميع مجالات أعمال البيع بالتجزئة. ويمكن أن يحسِّن تجربة المتجر عبر الإنترنت وداخل المتجر للعملاء والموظفين على حد سواء.

يتبنّى تجار التجزئة تقنيات الذكاء الاصطناعي لأنها قادرة على تحقيق نتائج ملموسة. في الواقع، يعتقد المديرون التنفيذيون أن مساهمة الذكاء الاصطناعي في نمو إيرادات البيع بالتجزئة ستزداد بنسبة 133% من 2023 إلى 2027، وفقًا لدراسة أجراها معهد IBM Institute for Business Value.1

يدرك العديد من المديرين التنفيذيين في قطاع البيع بالتجزئة أهمية الذكاء الاصطناعي، حيث يصرِّح نحو 9 من كل 10 منهم بوجود هياكل تنظيمية واضحة وسياسات وإجراءات لحوكمة الذكاء الاصطناعي. لكن أقل من ربع المؤسسات تنفِّذ أدوات حوكمة الذكاء الاصطناعي بشكل كامل وتراجعها باستمرار، ما يعرّض ثقة العلامة التجارية للخطر.

بالإضافة إلى ذلك، قد لا تكون المؤسسات مستعدة بطرق أخرى. على سبيل المثال، يتوقع معهد Institute for Business Value أن 31% فقط من موظفي المؤسسات يحتاجون إلى إعادة تأهيل أو اكتساب مهارات جديدة في نفس الإطار الزمني، وهو ما يقلل من تقدير الدعم المطلوب خلال هذه العملية.