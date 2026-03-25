تحقق ITOps نقطة تحول مع الذكاء الاصطناعي الوكيل

تقدم دراسة جديدة نظرة مفصلة على مبادرات الذكاء الاصطناعي التي تمنحها فرق عمليات تكنولوجيا المعلومات (ITOps) الأولوية—والعوامل التي تدفع نحو تبنيها.
وفقاً لتقرير جديد صادر عن Omdia بعنوان “تحديث عمليات تكنولوجيا المعلومات في عصر الوكلاء“، فإن أي استثمار في الذكاء الاصطناعي قد يكون أفضل من عدمه بالنسبة للعديد من فرق عمليات تكنولوجيا المعلومات (ITOps).
ويكشف التقرير الصادر بتكليف من شركة IBM أنه حتى بين المؤسسات التي توكل أقل من 10% من مهام ITOps إلى الذكاء الاصطناعي، يلاحظ 92% منها تحسناً في الأداء التشغيلي. تعزز هذه النتيجة استراتيجيةً تزداد شيوعاً، وهي: البدء بتحقيق نجاحات سهلة في عمليات التكامل قبل الانتقال إلى عمليات نشر أكثر تعقيداً للذكاء الاصطناعي.
ومع ذلك، فإن تحديد مجالات عمليات تكنولوجيا المعلومات (ITOps) التي يجب منحها الأولوية قد يكون أمراً شاقاً، لا سيما في ظل التوقعات الملقاة على عاتق فرق تكنولوجيا المعلومات لخفض التكاليف، وتحسين الكفاءة التشغيلية، وتسريع وتيرة التنفيذ عبر البيئات والخدمات الموزعة بشكل متزايد.
علاوة على ذلك، أدت تقنيات الذكاء الاصطناعي وسير العمل الوكيل إلى زيادة تعقيد عمليات نشر تكنولوجيا المعلومات. تعاني بعض الفرق من صعوبة تزويد النماذج ببيانات ملكية كافية. يفتقر الآخرون إلى الخبرة الفنية اللازمة لتصميم وصيانة عمليات الأتمتة وسير العمل الجديدة. وفي الوقت نفسه، وفي غياب المراقبة والإشراف الكافيين، يمكن للوكلاء القيام بإجراءات غير مصرح بها أو غير مرغوب فيها، مما يؤدي إلى مخاطر تتعلق بالأمن والامتثال. وحتى في حالات الاستخدام البسيطة، يمكن أن تؤدي الاستثمارات الموجهة بشكل خاطئ في مبادرات الذكاء الاصطناعي إلى أخطاء مكلفة.
على الرغم من هذه التحديات، فإن تكامل الذكاء الاصطناعي يغذي ابتكار ITOps بوتيرة غير مسبوقة. بالنسبة لـ 39٪ من المؤسسات، بات الذكاء الاصطناعي يؤدي حالياً نصف مهام عمليات تكنولوجيا المعلومات (ITOps) على الأقل جنباً إلى جنب مع البشر. يُفيد المستخدمون الأوائل بوجود تحسينات في قدرات اكتشاف التهديدات، والصيانة التنبؤية، وأتمتة سير العمل، وتحسين التكلفة، من بين مزايا أخرى.
يُشير التقرير إلى أن تضافر الضغوط الداخلية والخارجية يدفع المؤسسات إلى وضع التعلم الآلي والذكاء الاصطناعي الوكيل في قلب استراتيجيات عمليات تكنولوجيا المعلومات (ITOps) الخاصة بها.
تتضمن التحديات الشائعة التي يتم الاستشهاد بها: الحفاظ على أداء مستقر عبر البيئات السحابية المتعددة والهجينة، وتوفير تغطية استجابة للمستخدمين على مدار الساعة، والعمل في ظل قيود مشددة تتعلق بالموظفين والميزانية.
وفي الوقت نفسه، يشير بعض متخصصي تكنولوجيا المعلومات إلى أن أقسامهم تتوجه نحو الذكاء الاصطناعي لدعم مبادرات التحول الرقمي على مستوى المؤسسة، أو استجابةً لمحركات خارجية، بما في ذلك الضغوط التنافسية، ومتطلبات الامتثال، والتهديدات المتزايدة للأمن السيبراني.
ومن الجدير بالذكر أن 29% من المشاركين في الاستطلاع أفادوا بأن مؤسساتهم قامت باستثمارات في تكنولوجيا المعلومات تركز على الذكاء الاصطناعي، وذلك بهدف تحسين برامج الذكاء الاصطناعي الحالية التي لم تحقق الأداء المتوقع منها. تشير هذه النتيجة إلى أن مبادرات الذكاء الاصطناعي لا تكون دائماً مثمرة على الفور، وقد تتطلب تعديلات تشغيلية طويلة الأجل لتحقيق القيمة.
استخدمت فرق تكنولوجيا المعلومات أسس الذكاء الاصطناعي، مثل الأنظمة القائمة على القواعد والنمذجة الإحصائية، لعقود من الزمن. لكن الوكلاء متعددو الوسائط—الذين يمكنهم تصفح الواجهات الرقمية والاستنتاج بشكل مستقل لحل المشكلات المعقدة والمتعددة الخطوات—لم يظهروا إلا مؤخرًا.
على الرغم من الحداثة النسبية لهذه التكنولوجيا، إلا أن تبني الذكاء الاصطناعي الوكيل قد شهد تسارعاً ملحوظاً؛ حيث أفادت 53% من المؤسسات بأن الوكلاء يتعاملون بالفعل مع ما لا يقل عن ربع مهام تكنولوجيا المعلومات (ITOps) بشكل ذاتي (إلى جانب وجود ضوابط مراقبة بشرية)، بينما تخصص 8% من المؤسسات ما بين 75% و89% من ITOps للوكلاء.
علاوة على ذلك، يدرج متخصصو تكنولوجيا المعلومات الآن القدرات الوكيلة كأولوية قصوى للتكامل في مؤسساتهم—متصدرةً بذلك أهداف التنفيذ الأخرى، مثل توسيع نطاق التكامل عبر جميع مجالات تكنولوجيا المعلومات أو التركيز فقط على المجالات ذات الأثر العالي.
تتجه الأدوات الوكيلة أيضاً نحو استقلالية أكبر، حيث تتوقع أغلبية المؤسسات أن تصبح وكلائها ذاتية التشغيل بشكل كبير أو كامل خلال الأشهر الأربعة والعشرين القادمة. إن هذا الاستقلال سيتحقق جزئياً من خلال قدرة الوكلاء على تفويض المهام والتعاون في تنفيذ مهام تكنولوجيا المعلومات المعقدة بشكل خاص.
تميل المؤسسات ذات برامج الذكاء الاصطناعي الأقل تطوراً إلى التركيز على تقليل المهام اليدوية والمتكررة، مما قد يحقق تحسينات فورية في الكفاءة والدقة. وفي الوقت نفسه، تعطي المؤسسات التي تمتلك تطبيقات أكثر تطوراً للذكاء الاصطناعي (والتي يُفترض أنها تمتلك بالفعل مسارات عمل شاملة للأتمتة) الأولوية لعمليات نشر أكثر تعقيداً، مثل تعزيز القدرات التنبؤية من خلال الأتمتة.
كما هو الحال مع معظم التقنيات التحويلية، يتطلب تكامل الذكاء الاصطناعي استثمارات كبيرة على المستويات التقنية والمالية والقوى العاملة. يقول محترفو تكنولوجيا المعلومات إن أحد أكبر نفقاتهم هو ترقية البنية التحتية لدعم أعباء عمل الذكاء الاصطناعي. كما تُعد تكاليف ترخيص المنصة والاشتراك فيها من الاهتمامات الرئيسية المتعلقة بالميزانية.
في المتوسط، تستخدم المؤسسات ثلاثة مصادر مالية لتغطية تكاليف تكامل الذكاء الاصطناعي، بدلاً من الاعتماد على صندوق تمويل واحد. وبالمثل، عادةً ما تتضمن قرارات الإنفاق على الذكاء الاصطناعي ثلاثة أو أربعة أطراف، بما في ذلك إدارة عمليات تكنولوجيا المعلومات (ITOps)، وكبار مسؤولي الذكاء الاصطناعي، وقادة الأمن، وذلك خلال مرحلتي البحث والتقييم.
بغض النظر عن الصناعات، يشير التقرير إلى بعض الميزات المشتركة التي تميل المؤسسات إلى البحث عنها عند تقييم حلها المثالي للذكاء الاصطناعي.
في أعلى القائمة، يعطي أكثر من ثلث الشركات الأولوية للمنصات التي يمكن أن تتكامل بسلاسة مع أدوات المراقبة والإدارة الحالية. تشمل الميزات المطلوبة الأخرى قدرات التنبؤ والتوقع، والدعم الهجين ومتعدد السحابات، والاستجابة التلقائية للحوادث.
بينما يمكن أن يوفر التكامل مجموعة متنوعة من الفوائد طويلة الأمد، فإن تضمين سير العمل المستند إلى الذكاء الاصطناعي في عمليات تكنولوجيا المعلومات الحالية قد يكون معقداً من الناحية التشغيلية.
يُشير أكثر من ثلث قادة تكنولوجيا المعلومات إلى أن "نقص الكوادر الماهرة" يُعد عائقاً رئيسياً؛ مما يوحي بأن محترفي تكنولوجيا المعلومات الذين يمتلكون خبرات في الذكاء الاصطناعي يمكنهم الحفاظ على ميزة تنافسية—حتى مع تحول القطاع نحو مسارات العمل القائمة على الذكاء الاصطناعي." لمساعدة المؤسسات على سد فجوات مهارات الذكاء الاصطناعي، قد تتبنى هذه المؤسسات برامج تدريب وتوجيه، بالإضافة إلى توفير بيئات تجريبية للمطورين، حيث يمكن لمتخصصي تكنولوجيا المعلومات التجربة بأمان مع مهام سير العمل الوكيلة.
ثمة قلق آخر واسع الانتشار يتمثل في أن منصات الذكاء الاصطناعي الجديدة لن تكون قادرة على التواصل مع مكونات تكنولوجيا المعلومات الحالية، مما سيؤدي إلى حدوث حالات من عدم التوافق واختناقات في سير العمل.
بالإضافة إلى ذلك، قد تواجه نماذج الذكاء الاصطناعي صعوبة في استيعاب المعلومات المحتجزة داخل بحيرات البيانات ومستودعات البيانات، مما يؤدي إلى مخرجات غير دقيقة أو متحيزة. بناءً على ذلك، ستكتسب المؤسسات التي تنجح في تسخير البيانات غير المنظمة لتدريب النماذج ميزة تنافسية، مما يؤدي إلى توقعات وسير عمل أكثر دقة.
لا يذكر أغلب المشاركين في الاستطلاع عائقاً تشغيلياً واحداً مشتركاً، مما يشير إلى أن المؤسسات تواجه مجموعة متنوعة من تحديات تكامل الذكاء الاصطناعي بدلاً من وجود مشكلة عالمية موحدة.
وفقاً للتقرير، فإنه بالرغم من العقبات التشغيلية الأولية، تمتلك تقنيات الذكاء الاصطناعي القدرة على إعادة تشكيل كل جانب من جوانب عمليات تكنولوجيا المعلومات (ITOps) تقريباً. على سبيل المثال، أفاد أكثر من نصف المشاركين إنهم قد شهدوا بالفعل (أو يتوقعون أن يشهدوا) تحسينات في المراقبة الذاتية، وحل المشكلات، واكتشاف التهديدات الأمنية.
على الرغم من اختلاف نهج الاستثمار والأولويات التشغيلية، لا يزال معظم قادة تكنولوجيا المعلومات متفائلين بأن تبني الذكاء الاصطناعي سيزداد أهمية خلال فترة الـ 12 إلى 24 شهراً القادمة. يشير التقرير إلى أن القيام بأي مستوى من الاستثمار في الذكاء الاصطناعي هو خيار أفضل من تجنبه تماماً بالنسبة لغالبية أقسام عمليات تكنولوجيا المعلومات (ITOps).
كما يثق قادة تكنولوجيا المعلومات بأن الذكاء الاصطناعي والوكلاء سيساهمون في تعزيز إنتاجية الموظفين المبتدئين وتحسين موثوقية الأنظمة. وفي الوقت نفسه، يعتقد 86% من المشاركين في الاستطلاع أن الإشراف البشري "سيظل أمراً بالغ الأهمية"، حتى مع تزايد تطور واستقلالية أنظمة الذكاء الاصطناعي.
لقد بدأ الذكاء الاصطناعي بالفعل في إعادة تشكيل كل من عمليات تكنولوجيا المعلومات (AIOps)، وإدارة أصول تكنولوجيا المعلومات وإدارة الأصول البرمجية (ITAM/SAM)، وتخطيط السعة، وإدارة المعرفة. لكن الدراسة تسلط الضوء أيضاً على بعض المجالات المفاجئة التي لا يزال فيها الذكاء الاصطناعي غير مستغل بالشكل الكافي، مما يشير إلى توجهات مستقبلية في قطاع عمليات تكنولوجيا المعلومات (ITOps).
في الوقت ذاته، وكأي استثمار آخر، ينطوي تكامل الذكاء الاصطناعي على مخاطر، إذ إن الاستثمار بكثافة في المبادرة الخاطئة قد يؤدي إلى خطأ مكلف. يقدم التقرير نظرة مفصلة حول كيفية تخصيص فرق عمليات تكنولوجيا المعلومات (ITOps) لموارد الذكاء الاصطناعي—والأهم من ذلك، مجالات الاستثمار التي تحقق نتائج ملموسة.
بالتنسيق معاً، يمكن لهذه الرؤى أن تكون بمثابة خارطة طريق لكل من القائمين على عمليات التكامل في مراحلهم الأولى ممن يقومون بأول استثمار لهم في مجال الذكاء الاصطناعي، وكذلك لفرق عمليات تكنولوجيا المعلومات (ITOps) المتقدمة التي ترغب في توسيع نطاق حضورها في هذا المجال لاكتساب ميزة تنافسية.