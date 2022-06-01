أهمية تحديث ISO للمؤسسات المالية

مع الانتقال إلى معيار ISO 20022 للرسائل المالية، يتجه العالم نحو نظام موحد لرسائل الدفع. سيعمل معيار ISO 20022، الذي ستعمل SWIFT على تفعيله للمدفوعات عبر الحدود بدءًا من أغسطس 2022، على تقديم فوائد كبيرة للمؤسسات المالية. لكن رحلة هذه المؤسسات نحو الاعتماد قد تكون صعبة للغاية. ولتنفيذ المعيار الجديد بنجاح، ستحتاج المؤسسات المالية إلى حل شامل لتحويل تنسيقات الرسائل القديمة إلى معيار ISO 20022.
يوفر هذا التحول فرصة ذهبية لتعزيز كيفية تشغيل نظام الدفع. في عالم المدفوعات الفورية والاحتيال المتصاعد في مجال المدفوعات الرقمية، يجب أن ننتهز هذه الفرصة للحد من الاحتيال، وتعزيز الامتثال، وبناء بنية تحتية أفضل وأكثر قوة لعمليات الدفع. في الوضع الأمثل، من المفترض أن يوفر الحل قابلية التشغيل البيني المستمر عبر شبكات الدفع المختلفة المتوافقة مع ISO.
نظرًا إلى أن المعيار واعتماده يستمران في التطور، يجب أن يكون الحل جاهزًا في المستقبل للتغييرات التي تطرأ على معيار ISO 20022 عند حدوثها. وسيعمل حل ISO الأصلي على تسهيل اعتماد المتطلبات الجديدة عند نشرها. سيُتاح للشركات خيار دمج المدفوعات في عملياتها التجارية الكاملة من الطلب إلى الدفع، بدلاً من الاضطرار إلى استخدام عمليات تجارية منفصلة لإصدار الفواتير وتلقي المدفوعات وتسوية تلك المدفوعات في نهاية المطاف. حيث يعمل هذا الدمج على تبسيط العملية من البداية إلى النهاية.
يمكن أن تحتوي رسائل ISO الأصلية على بيانات أكثر مما كانت عليه في ظل المعايير السابقة. ومن خلال الاستفادة من هذه البيانات الإضافية، يمكن للمؤسسات المالية الوصول إلى معيار أعلى للحماية من الجرائم المالية ومكافحة غسيل الأموال والعقوبات. يمكن للشركات إدارة مخاطر النقد والسيولة بطريقة أفضل من خلال تسريع عملية مطابقة المدفوعات مع الحسابات والفواتير، ويمكن لكل من الشركات والمؤسسات المالية التنبؤ بالتدفقات النقدية.
مع سهولة الوصول إلى مجموعات البيانات الموحدة، يمكن للمؤسسات المالية الحصول على التحليلات بسرعة أكبر واستخدام بيانات تدفق المدفوعات لتوفير معلومات تجارية لم تكن متوفرة سابقًا في تدفقات المدفوعات الأخرى.
يساعد تطوير طبقة تحول مدعومة بواجهة برمجة تطبيقات لمعيار ISO المؤسسات المالية على إنشاء إستراتيجية الأعمال التي تحدد التجارب والمنتجات المتميزة التي تقدمها الشركة بوضوح. ومع التركيز المستمر على واجهات برمجة التطبيقات لمعيار ISO، يمكن للمؤسسات المالية الاتصال بأنظمتهم البنائية لتقديم تجاربهم ومنتجاتهم المتميزة.
من خلال حل طبقة تحول واجهة برمجة التطبيقات المعتمد على الرسائل والمستند إلى معيار ISO 20022، يمكن للمؤسسة المالية تحويل رسائل نظام الدفع القديم إلى صيغة رسائل خاصة بمعيار ISO 20022 للنظام النهائي. ويكاد أن يكون ذلك شرطًا أساسيًا للعديد من المؤسسات المالية لسد الفجوة إلى أن تتوافر لديها قدرات ISO 20022 الأصلية في أنظمتها.
إن الصيغ الخاصة القديمة مثل SWIFT MT معروفة ومستخدمة على نطاق واسع في الصناعة بالفعل، لذا سيستغرق الأمر وقتًا للتعود على معيار ISO 20022. هناك فرصة إستراتيجية تتيح بضع سنوات من التعايش بين الصيغ القديمة ومعايير ISO. ولكن من المهم تزويد المستخدمين النهائيين بواجهة تُظهر الرسائل الأصلية والمحوّلة بوضوح لا لبس فيه، مع توفير وظائف تحقق قيمة حقول الرسائل المتقدمة في معيار ISO.
يجب أن يحقق اعتماد معيار ISO 20022 بنجاح عدة أهداف: تقليل تعقيد تكنولوجيا المعلومات، تمكين المرونة، تمكين الشركاء، التكامل بسلاسة، والامتثال للمتطلبات التنظيمية. قد تبدو هذه الأهداف مألوفة: فهي أهداف لمعظم أنظمة تكنولوجيا المعلومات في المؤسسات المالية بوجه عام. لكنها تكتسب أهمية متزايدة عند إعطاء الأولوية للأنظمة التي تدعم معيار ISO 20022.
وهذا ينطبق على الهدف الأول، وهو تقليل تعقيد تكنولوجيا المعلومات، على وجه الخصوص. إن إضافة طبقة ISO 20022 إلى نظام معقد قائم كطريقة لمعالجة الفجوة الحالية قد يحل المشكلة الفورية، لكنه لا يعالج الهدف الإستراتيجي طويل الأمد المتمثل في تقليل التعقيد. في الواقع، مع الانتقال إلى البنى التحتية والمعالجة الأصلية لمعيار ISO 20022، قد يكون الحل التكتيكي مجرد حل عابر أو حتى عائقًا أمام تحقيق هذا الهدف.
لا يزال مستقبل الرسائل المالية قيد التشكيل فيما يتعلق بمعيار ISO 20022. لكن التخطيط الإستراتيجي طويل الأجل لا يمكن تأخيره. إن المؤسسات التي تتكيف الآن ستكون أكثر استعدادًا للتغييرات المستقبلية.
