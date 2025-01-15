وفقًا للدراسة، يعتقد ثلثا المستجيبين أن خبرتهم في الأمن السيبراني ستعزز التقنية؛ ومن ناحية أخرى، يشعر ثلثهم بالقلق من احتمالية إلغاء وظائفهم في عالم يركز على الذكاء الاصطناعي.

وهذا بالطبع لن يحدث على الفور. لم يطبق حتى نصف المستجيبين حلول الذكاء الاصطناعي التوليدي في أدواتهم. إن الاهتمام الأكثر إلحاحًا بالنسبة إلى محترفي الأمن السيبراني هو الميزانيات.

وذكر التقرير أنه "في عام 2024، أبلغ 25% من المستجيبين عن تسريح العمال في أقسام الأمن السيبراني لديهم، بزيادة قدرها 3% عن عام 2023، بينما واجه 37% من المستجيبين تخفيضات في الميزانية، بزيادة قدرها 7% عن عام 2023".

أثرت هذه التخفيضات في الميزانية على فجوة المهارات، حيث قال ثلثا المستجيبين إن التخفيضات لم تؤدِ فقط إلى نقص الموظفين الحالي، بل من المتوقع أن تصعب سد فجوة المهارات في السنوات القادمة.

أشار العديد من المستجيبين إلى أن فجوة المهارات كان لها تأثير سلبي أكبر على أمن المؤسسة مقارنة بانخفاض عدد الموظفين في الموقع. يعود ذلك جزئيًا إلى أن التمويل غير متاح للتدريب، وإلى أن أصحاب المهارات المطلوبة ينتقلون إلى وظائف ذات رواتب أعلى، ما يجعل العديد من فرق الأمن تكافح لمعالجة التهديدات والمخاطر في المشهد السيبراني الحالي.