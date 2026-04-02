في مختلف القطاعات، يتزايد عدد وكلاء الذكاء الاصطناعي ويصبحون أكثر أهمية في العمليات اليومية. ومع تسارع وتيرة تبنيهم، برز التجزؤ كتحدٍ جديد. فقد أصبح قادة الأعمال يواجهون وكلاء منفصلين لا يستطيعون التواصل أو التنسيق أو الالتزام بإطار حوكمة موحد، ما يبطئ تحقيق القيمة ويؤدي إلى نتائج غير متسقة. والواقع أن المؤسسات نادرًا ما تعتمد على منصة واحدة، لذلك يجب أن يكون وكلاء الذكاء الاصطناعي قادرين على العمل في بيئات لم تُصمم أصلاً لتكون موحدة.
تعمل المؤسسات الحديثة عبر مزيج من أنظمة البرمجيات كخدمة (SaaS) والتطبيقات الحالية ومنصات إدارة علاقات العملاء (CRM) ومزودي السحابة والأدوات المخصصةا. وغالبًا ما يشمل هذا النظام البيئي تقنيات مثل SAP وSalesforce وServiceNow، إلى جانب مجموعة واسعة من التطبيقات السحابية والأنظمة المخصصة. ومع انتشار استخدام الذكاء الاصطناعي في مختلف الإدارات، يزداد هذا التعقيد.
ولا تعكس منصة واحدة شاملة للوكلاء الواقع الفعلي للمؤسسات. بل إن المؤسسات التي ستنجح في عصر الوكلاء هي تلك التي تستطيع حوكمة قوة عمل كاملة من الوكلاء، وتنسيقها، وتوسيع نطاقها عبر السحب المختلفة، والموردين، والأنظمة.
مع توسع المؤسسات في استخدام الذكاء الاصطناعي، تحاول كثير منها بصورة تلقائية توحيد الأدوات المستخدمة بين مختلف الفرق. لكن هذا التوحيد يبطئ الابتكار، ونادرًا ما يعكس طريقة عمل المؤسسات العالمية الهجينة. فمشهد الذكاء الاصطناعي يتطور بسرعة كبيرة، بحيث لا تستطيع منصة واحدة تلبية جميع المتطلبات أو حالات الاستخدام. إضافةً إلى ذلك، فإن إلزام جميع أقسام المؤسسة باستخدام الأدوات نفسها غالبًا ما يكون أمرًا غير عملي ويستغرق وقتًا طويلاً.
قابلية التشغيل البيني تقلب هذا النموذج. فبدلاً من إجبار الفرق على الالتزام بأداة واحدة، يسمح للوكلاء بالعمل عبر الأنظمة الحالية. ويمكن للفرق استخدام الأدوات الأنسب لأحمال تشغيل عملها مع الحفاظ على ترابط وكلائها. ويمنح هذا النهج المؤسسات مرونة أكبر، وحوكمة أفضل، وسرعة أعلى في تحقيق القيمة، من دون الحاجة إلى عمليات انتقال معقدة ومكلفة.
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ومع ازدياد عدد الوكلاء داخل المؤسسة، يحتاج مسؤولو مجال الأعمال (LOB) وتقنية المعلومات إلى وسيلة موثوقة لإدارتهم. ولا ينبغي النظر إلى هؤلاء الوكلاء بوصفهم مساعدين منفصلين، بل كقوة عمل من الموظفين الافتراضيين، لكل منهم دور وصلاحيات ومسؤوليات. ويصبح كتالوج الوكلاء السجل المرجعي الذي يوضح كيفية عمل الوكلاء، ومن المسؤول عن إدارتهم، وكيفية تفاعلهم.
يحدد الكتالوج الوكلاء المعتمدين وصلاحياتهم وعمليات التكامل الخاصة بهم والقيود التي تحكم عملهم. ويُعد هذا الكتالوج العمود الفقري لتنسيق الوكلاء القابلين لإعادة الاستخدام بين الإدارات المختلفة، ما يتيح أتمتة قابلة للتوسع وخاضعة للحوكمة. وبفضل كتالوج الوكلاء، تستطيع المؤسسات تحقيق التوازن بين السرعة والثقة ببيئات العمل ذات الطلب المرتفع.
تعد قابلية التشغيل البيني قرارًا يتعلق بتكنولوجيا المعلومات وهي أيضًا عامل يسرّع نمو الأعمال. فعندما تعتمد المؤسسات وكلاء الذكاء الاصطناعي في مختلف الإدارات، تتضاعف القيمة فقط عندما يستطيع هؤلاء الوكلاء التعاون عبر الأنظمة وسير العمل ومصادر البيانات. لا يبحث القادة عن "المزيد من الأدوات"، بل يبحثون عن نتائج موحدة:
يمكن للقادة البدء في تحقيق قابلية التشغيل البيني على مستوى المؤسسة من خلال مجموعة من الخطوات العملية:
أصبح التشغيل البيني المفتوح والخاضع للحوكمة يشكل الأساس الذي يقوم عليه الذكاء الاصطناعي المؤسسي، وهنا يقدم IBM® watsonx Orchestrate مسارًا واضحًا للمضي قدمًا. فعندما تعتمد المؤسسات وكلاء الذكاء الاصطناعي عبر مختلف الإدارات والمنصات، يتيح watsonx Orchestrate ربط هؤلاء الوكلاء، وإدارتهم وفق ضوابط الحوكمة، وتنسيقهم كقوة عمل متكاملة. ويجمع بين أنظمة SAP وSalesforce وServiceNow والأنظمة المخصصة، إضافة إلى أي بيئة تعتمد عليها المؤسسة بالفعل.
كما تضيف ميزة بوابة الذكاء الاصطناعي (AI Gateway) نقطة اتصال وتحكم واحدة للوصول إلى خدمات الذكاء الاصطناعي عبر واجهات برمجة التطبيقات، ما يضمن أن تكون جميع تفاعلات الوكلاء مؤمَّنة، وخاضعة للمراقبة، ومدارة بصورة متسقة.
ويمنح IBM watsonx Orchestrate المؤسسات ما لا تستطيع الأدوات المجزأة توفيره، وهو طبقة موحدة للتشغيل البيني.
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