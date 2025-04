في مجال قابلية الملاحظة، I-N-S-T-A-N-A تعني الأتمتة

عندما تتعطل التطبيقات، يتأثر رضا العملاء وتتضرر أعمالك. فإذا كانت منصة قابلية الملاحظة الخاصة بك تعتمد على الأدوات اليدوية أو التكوين اليدوي، فإنك تواجه حتمًا بطأً في الاستجابة للحوادث، وفجوات في الرؤية الشاملة لأنظمتك، وضعفًا في فهم بيئات تطبيقاتك. هذه التحديات تؤكد الحاجة المُلحة إلى الأتمتة الشاملة في حلول قابلية الملاحظة.

إن عملية التثبيت والإعداد عنصر أساسي من أي منصة قابلية ملاحظة مؤتمتة وحديثة. إذا كنت تستخدم حل New Relic، فستكون على دراية بأنه يتطلب أدوات يدوية وتكوينًا يدويًّا. ففي الواقع، يتطلب New Relic منك نشر "تطبيق" مخصص لتمكين الاستخدام الكامل لأداة التحليل الخاصة بهم. ويتطلب حل New Relic من المستخدمين تغيير ملفات التكوين وتحديث الأكواد بناءً على التقنية المراد مراقبتها، كما يستخدم New Relic وكلاء مختلفين لكل تقنية ويحتاج إلى عدة وكلاء لكل مضيف. وكل هذا يتطلب جهدًا يدويًّا ويستغرق وقتًا وموارد كبيرة لتثبيت New Relic، وإعداده، وصيانته المستمرة.

عندما تضطر إلى تكوين الأدوات يدويًّا، فمن المحتمل أن تتضاءل الرؤية الشاملة نظرًا إلى عدم تمكُّنك من معرفة جميع التبعيات المتشابكة بين خدمات التطبيق وعناصر البنية التحتية. فضلًا عن أن التكوين اليدوي لأيٍّ من هذه الروابط والعلاقات يستنزف الوقت والموارد، لذا، فإن الحل الأمثل لمعالجة التطبيقات الحديثة وعمليات التطوير السريعة يكمن في زيادة الرؤية بأقل قدر من الجهد.