"نحن نثق في الله وحده. أما جميع الآخرين يجب عليهم إحضار البيانات"
يشير هذا الاقتباس، الذي أدلى به W. Edwards Deming، بشكل أساسي إلى أهمية قياس البيانات وتحليلها عند القيام بالأعمال التجارية. في مجال تكنولوجيا المعلومات، كما هو الحال في مجال الأعمال، فإن تحليل البيانات مهم بنفس القدر. لذا، خلال العقد الماضي، كنا نتحدث عن مستودع البيانات، البيانات الكبيرة، بحيرات البياناتً، ومؤخرًا علم البيانات. لقد أصبح علم البيانات تخصصاً مستقلاً في مجال تكنولوجيا المعلومات، وأحد أكثر المناصب شهرة هذه الأيام التي يسعدك أن تتقلدها هو عالم البيانات.
في معظم الشركات، يبدو أن هناك هذا الانطباع بأن لدينا كل هذه البيانات ونحتاج فقط إلى التعامل معها وتحليلها بشكل صحيح، لنكتسب رؤى ونستفيد منها.
الخلاصة: دعونا نستخدم علم البيانات!
علم البيانات عنصر أساسي عند العمل مع الذكاء الاصطناعي، والمراقبة، والأتمتة. تستخدم علم البيانات لتحليل وتجميع البيانات، وإنشاء ترابطات، والبحث عن المجموعات، والحصول على رؤى حول البيانات التي لا يمكنك الحصول عليها من التقارير القياسية للأدوات والأنظمة التي تنشئ البيانات وتخزنها. معظم علماء البيانات يستخدمون إما Python أو R لأداء هذا العمل.
تجاربي الشخصية مع علم البيانات مرتبطة بشكل رئيسي بإدارة الخدمات، حيث نستخدم علم البيانات لتحليل بيانات التذاكر، والحوادث، والتغييرات، والمشاكل، وطلبات الخدمة، ورضا العملاء (CSAT) وغير ذلك الكثير لتحديد أنماط محددة وإمكانات الأتمتة. وهذا بدوره يؤدي إلى عدد من التوصيات حول كيفية جعل عمليات مكتب الخدمة وإدارة الخدمة أكثر فعالية وأقل استهلاكاً للموارد.
ومع ذلك، فإن الأمر لا يتعلق فقط بتفريغ التذاكر وتطبيق علم البيانات. تحتاج أيضًا إلى فهم سياق البيانات التي تقوم بتحليلها، وكيفية استخدامها والعمليات التي تدعمها. علم البيانات، في حد ذاته، لا يضيف قيمة، إلا إذا فهمت سياق البيانات التي تقوم بتحليلها. قد يبدو الأمر واضحًا، ولكن يبدو في بعض الأحيان أن هناك تصورًا خاطئًا بأن:
الأمر لا يعمل بهذه الطريقة.
استخدام استخراج البيانات وإجراء تقييم أولي للجودة:
يمكنني بالطبع أن أتوسع في شرح كل ما سبق، لكن ذلك سيجعل هذه التدوينة طويلة للغاية. بدلاً من ذلك، يرجى قراءة المزيد حول ما يمكن أن تقدمه IBM هنا.
أو تواصل معي إذا كنت مهتمًا بعلوم البيانات وكيف يمكنك استخدامها لتحقيق قيمة من بيانات شركتك. هناك الكثير من الآراء هناك، ولكن هل لديك الدليل لإثبات وجهة نظرك؟ إذا لم يكن كذلك، أحضر البيانات!
إذا كانت لديك أي أسئلة أخرى، يُرجى عدم التردد في الاتصال بي على HHansen@dk.ibm.com/qa-ar.