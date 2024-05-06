يجمع IBM Mainframe Skills Council (مجلس مهارات الكمبيوتر المركزي) المجتمع العالمي لتنمية المواهب المتعلقة بالكمبيوتر المركزي

يعتمد الاقتصاد العالمي على المعاملات، ويتم إجراء 70% من المعاملات من حيث القيمة من خلال الكمبيوتر المركزي IBM Z. تعتمد العديد من أكبر المؤسسات في العالم على IBM Z لدعم أعمالها الأساسية، ومن خلال عملية الابتكار المستمر، تقدم IBM Z تقنيات لعملائها تعطي أولوية للصناعة أولاً مع كل جيل جديد. تُعد مهارات الكمبيوتر المركزي الحديثة حساسة بالتزامن مع تطبيق الأعمال التجارية للذكاء الاصطناعي وتحديث تطبيقاتها والتكامل عبر المؤسسة واستمرار التحول الرقمي.

هذه المهارات أساسية لمستقبل المنصة، سواء كنا نقوم بتدريب مواهب جديدة أو تعميق مهارات مجتمعنا الحالي أو إدخال التقنية والقدرات الجديدة إلى المنصة.