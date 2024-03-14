بالنسبة للشركات الراسخة، حُسم الجدل: نهج السحابة الهجينة هو الخيار الاستراتيجي الأنسب.

ومع أن تبنّي السحابة الهجينة أصبح أمرًا بديهيًا، يواصل العملاء السعي إلى تحقيق قيمة أفضل للأعمال وعائد استثمار (ROI) أعلى من استثماراتهم. وبحسب دراسة أجرتها HFS Research بالشراكة مع IBM Consulting، فإن 25٪ فقط من المؤسسات المشمولة بالاستطلاع أفادت بتحقيق عائد استثمار قوي على نتائج الأعمال من جهود التحوّل إلى السحابة.

ويمكن إرجاع ضعف التقدّم في عائد الاستثمار إلى عدة عوامل، من بينها بطء التبنّي، وحالات استخدام لم تُنفَّذ بعد، واتّساع بيئات السحابة غير المُدار. وتزداد هذه الصعوبات مع تعقّد توسعة المنصات، والحاجة إلى تطوير المهارات، وتحديات الأمن الإلكتروني، والنمو المتسارع في حجم البيانات.

والشركات التي تسعى إلى تحقيق قيمة فعلية في نتائج أعمالها من استثماراتها السحابية واستغلال إمكانات الذكاء الاصطناعي تحتاج إلى نهج مدروس ومقصود.

في IBM، نقدّم إرشادًا واضحًا لمساعدة العملاء على التعامل مع هذه التحديات وتحسين نتائج أعمالهم. ويسمح اعتماد استراتيجية تصميم هجين للمؤسسات بمواءمة اختياراتها المعمارية مع أولويات الأعمال عبر التقنية والمنصات والعمليات والأفراد، مما ينعكس في نتائج أفضل وعائد استثمار أعلى.

أحدث ورقة بحثية من IBM بعنوان "Maximize the value of hybrid cloud in the generative AI era" توضّح للشركات كيفية تحسين بنية السحابة الهجينة وزيادة أثر الذكاء الاصطناعي التوليدي.