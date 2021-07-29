التصميم الذي يركِّز على الإنسان: خطوتك الأولى نحو تجربة شاملة

لقد أدى هذا التركيز المستمر على الأشخاص إلى تحوُّل تنظيمي يتجاوز فريق التصميم الخاص بنا. نحن نستخدم التفكير التصميمي للمؤسسات كمجموعة أدوات لبناء التوافق حول ما يجب إنجازه. نتبنّى منهجية التكرار القائمة على الملاحظة، والتأمل، والتنفيذ. تعاوننا عبر المجالات الوظيفية والتصميم وفق مبدأ "الأشخاص أولًا" يتماشى مباشرةً مع مفهوم التجربة الشاملة.

ما المقصود بالتجربة الشاملة (TX)؟ في كتابه الإلكتروني "Top Strategic Technology Trends for 2021"[1]، يؤكِّد Brian Burke، نائب رئيس Gartner Research على أهمية التجربة الشاملة (TX). "التجربة الشاملة تجمع بين التخصصات التي كانت عادةً معزولة مثل التجربة المتعددة (MX) وتجربة العملاء (CX) وتجربة الموظفين (EX) وتجربة المستخدم (UX)، وتربطها معًا لتوفير تجربة أفضل لجميع الأطراف". هذا لا يسهِّل التجربة للجميع فحسب، لأن المؤسسات تعمل على تحسين جميع التجارب، بل يوفر أيضًا فرصة ممتازة لتمييز المؤسسة عن منافسيها. مع هدف عام يتمثَّل في تحويل التجربة بالكامل، تمكِّن التجربة الشاملة المؤسسات من مواجهة التحديات التي نتجت عن جائحة كوفيد-19، واكتشاف أنشطة جديدة يمكن دمجها وتطويرها.

عند مراجعة الإطار في سياق حلول البرمجيات المؤسسية، هناك بعض المصطلحات والمفاهيم التي تستحق التوضيح.