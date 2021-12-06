يُعَد تحديد "القيمة" في تطوير المنتجات بالأسلوب الرشيق تحديًا للمؤسسات بمختلف أحجامها. غالبًا ما يتم تأطير التعريف والإجابة من منظور تشغيلي، مع التركيز على مقاييس مثل الالتزام بالمواعيد أو الإنتاجية أو القدرة على التنبؤ. كما تحدِّد المؤسسات القيمة من منظور النتائج، مع التركيز على الفوائد المالية أو رضا المستخدم أو تحقيق نطاق تسليم المنتج.

ينشأ العديد من التحديات عند تعريف القيمة من هذه المنظورات. فعند النظر إلى القيمة من منظور تشغيلي، من الممكن تحسين المقاييس دون تحقيق قيمة فعلية للأعمال أو للمستخدم. ومن منظور النتائج، لا يكون دائمًا واضحًا كيف ترتبط المقاييس ببعضها، وقد تتعارض أحيانًا. علاوةً على ذلك، غالبًا ما يكون من غير الواضح كيفية دمج القيم المختلفة لتحديد الأولويات أو تحسين عملية أو نتيجة معينة.

طوَّرت IBM Garage سلسلة من الخطوات والأدوات متعددة الاستخدامات لمواءمة قيمة الأعمال مع قيمة المستخدم، ونسمي هذا تنسيق القيمة. نستخدم تنسيق القيمة لتوجيه استراتيجية تجربة المستخدم وتحويل التجربة، مع ضمان تقديم القيمة بشكل مستمر في بيئة مرنة. تم تطبيق هذه المنهجية وتحسينها عبر عدة صناعات وعملاء من قائمة Fortune 500. وفيما يلي الأساليب والنتائج بالتفصيل: