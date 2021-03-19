كيفية تعزيز المرونة الرقمية لمؤسستك لتحويل الأزمات إلى فرص

المؤسسات التي تمتّعت بمرونة رقمية وكانت سلاسل التوريد لديها قادرة على التكيّف والاستجابة، هي التي نجحت أكثر من غيرها في تجاوز أزمة كوفيد-19. وبينما استفادت بعض الصناعات وتعرّضت أخرى لرياح معاكسة قوية، نجد في كل قطاع من قطاعات الاقتصاد شركاتٍ حوّلت الأزمة إلى فرصة. تجار التجزئة الذين حوّلوا تركيزهم سريعًا إلى القنوات الرقمية، سواء لخدمة التوصيل إلى المنازل أو لخدمة "اشتر عبر الإنترنت واستلم من المتجر" (Click & Collect)، استطاعوا الاستحواذ على حصة إضافية من السوق. والمصنِّعون الذين تمكنوا من تكييف قاعدة التوريد لديهم للاستمرار في الحصول على المواد في الوقت الذي كانت فيه مناطق عديدة من العالم تحت الإغلاق، هم الذين نجحوا في كسب عملاء جدد. هناك العديد من القصص عن مؤسسات خرجت من الأزمة أكثر قوة، ويمكن إرجاع جزء كبير من ذلك إلى المؤسسات التي استثمرت في سلاسل التوريد لديها لتعزيز مرونتها الرقمية والمادية والتنظيمية.

يسهم العلماء، من خلال اللقاحات وبرامج الاختبارات، في تمكين العالم من البدء في التفكير في العودة إلى بيئة أقرب إلى الوضع الطبيعي. ومن الضروري أن نستخلص الدروس من الجائحة، ولا سيما استثمار هذه الفرصة الفريدة لتدقيق مستوى شفافية سلاسل التوريد ومرونتها ومخاطرها، وإعادة تصوّر سلاسل التوريد بما يلائم متطلبات المستقبل. وعلى وجه الخصوص، ينبغي أن تصبح الطريقة التي لجأنا بها، على عجل وغالبًا بنجاح، إلى حلول مرتجلة باستخدام التقنيات الجديدة جزءًا راسخًا من طريقة تفكيرنا. ويجب ألا نفوّت هذه الفرصة النادرة لبناء قدر أكبر من الاستدامة في سلاسل التوريد لدينا. فهذا النهج يحقق فائدة مزدوجة: تحصين سلاسل التوريد في مواجهة تحديات المستقبل، والاستجابة في الوقت نفسه لاهتمام المجتمع والمستهلكين بقضايا الاستدامة.