كيفية جعل الانتقال إلى SAP S/4HANA سريعًا وانسيابيًا قدر الإمكان

يوفر هذا التقييم الشامل والمفصل للتأثير رؤى موضوعية حول كيفية تأثير الانتقال على عمليات أعمالك، وبيانات المعاملات الرئيسية، وتكوين النظام والواجهات. يقدم تقييم تأثير IBM SAP S/4HANA خارطة طريق تستند إلى احتياجات عملك الخاصة.

توفر هذه الأداة رؤى في خمسة مجالات رئيسية.

التقييم الوظيفي. تحدد هذه الخطوة العمليات المستخدمة حاليًا في مركز التحكم الإلكتروني في SAP ECC والتجديدات المتوقعة التي ستنتج عن التغيير إلى S/4HANA. ستتعلم ما هو جديد، وما سيتغير، وما سيصبح قديمًا.

التأثيرات الفنية. يوفر تقييم التأثير الفني مخزون رمز برمجي مخصص لنظام SAP الحالي لديك. يصف التقييم ما إذا كان الرمز مستخدماً أو غير مستخدم وتأثير رمز قاعدة بيانات HANA الجديد على الأنظمة الحالية. تكشف هذه الخطوة ما يجب معالجته وتوضح أيضًا تفاصيل التأثير الأمني لعملية الترحيل.

تأثير التبسيط. تستخدم هذه الخطوة قاعدة بيانات التبسيط لتسليط الضوء على البرامج والتعليمات البرمجية المتأثرة ببنية البيانات الجديدة. وتحدد هذه العملية أيضًا المناطق الأكثر تضررًا من عملية الانتقال. باستخدام هذه المعلومات، يمكن للمؤسسة إعطاء الأولوية لتخصيص الموارد أثناء التنفيذ.

تقليص نطاق المشروع. تحلل هذه العملية إصدارات التطبيقات ومتطلبات البنية التحتية. كما تراجع إحصائيات استخدام الإنتاج. تتيح لك هذه المعلومات تقليل نطاق المشروع إلى ما يحتاج إلى إصلاحه واختباره على نحو عاجل. على سبيل المثال، يمكنك اختيار إجراء الاختبارات المستهدفة على المناطق التي تغيرت فقط.

تحديد متطلبات التدريب. تقدم IBM توصيات التدريب كجزء من التقييم. باستخدام هذا كبيانات يمكن للمؤسسة أن تعرف الآن ما هي الخبرة التي ستكون مطلوبة في وقت لاحق والتخطيط وفقًا لذلك. يمكن للشركة سد فجوات الخبرة ذات الصلة من خلال تأمين موظفين إضافيين أو تدريب الفرق الحالية.

في نهاية التقييم، ستحصل على ملخص لجميع النتائج الرئيسية وستتمكن من الوصول إلى بيانات معيارية من مئات التقييمات الأخرى التي أجرتها IBM.