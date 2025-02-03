كيفية اتخاذ قرارات أفضل باستخدام طريقة الأرباع الأربعة

قد تكون صناعة القرار أمرًا صعبًا—خاصةً عندما تكون المخاطر كبيرة أو عندما تكون في صراع مع مشكلة ما لفترة طويلة. أحيانًا قد تشعر وكأنك تغرق في الآراء والبيانات ومدخلات الأطراف المعنية. إذا كنت منشغلاً بالتفاصيل ولا تستطيع رؤية الصورة كاملة، فمن المفيد التراجع وتقييم خياراتك بطريقة منهجية. إحدى الأدوات البسيطة والفعالة التي يمكنك استخدامها هي طريقة الأرباع الأربعة المستوحاة من النظام الإحداثي الديكارتي. كل ما تحتاجه هو ورقة (أو مذكرة رقمية) وذهن صافٍ لدراسة إيجابيات وسلبيات اتخاذ إجراء ما أو الامتناع عنه بطريقة منهجية.

إليك دليل خطوة بخطوة لمساعدتك على استخدام هذه الطريقة، إلى جانب مثال عملي يركز على تحسين تجربة "البدء" في أحد منتجات البرمجيات. استخدم هذه التعليمات لأي قرار يشغل بالك.

تحدي صناعة القرار

  • المدخلات المعقدة: عند اتخاذ القرارات، غالبًا ما يتعين علينا التوفيق بين وجهات نظر ونقاط بيانات متعددة. قد يقدم الأطراف المعنية والعملاء وأعضاء الفريق مدخلات قيمة لكنها قد تكون مرهقة أيضًا.
  • حكم مشوّش: الانشغال الطويل بمشكلة ما قد يؤثر في قدرتنا على التفكير بوضوح. فقد نركز على جوانب معينة ونغفل عن جوانب أخرى.
  • الشلل التحليلي: من السهل أن تغرق في التفكير في السؤال نفسه "ماذا سيحدث إذا حدث هذا؟"، وفي الوقت نفسه، ربما نغفل عن جوانب حساسة أخرى.

لماذا نستخدم طريقة الأرباع الأربعة؟

  • النهج المنظم: هذا الأسلوب يصوغ قرارك بطريقة منهجية من خلال أربع طرق مختلفة، ما يجبرك على التفكير في النتائج الإيجابية والسلبية لاتخاذ إجراء ما أو الامتناع عنه.
  • الوضوح والمنظور: من خلال إلقاء نظرة متوازنة على الإيجابيات والسلبيات، يمكنك تجنب الوقوع في شرك التركيز على سيناريو واحد من سييناريوهات "ماذا لو".
  • تنفيذ سهل: خذ ورقة، وارسم خطين متقاطعين لتكوين أربعة أرباع، واتبع الأسئلة. هذا كل شيء.
يدين على لوحة مفاتيح الكمبيوتر مع تراكب رسم بياني معروض على الشاشة

إعداد مخطط الأرباع

تخيّل محور إحداثيات سيني وصادي قياسيًا:

  • يفصل المحور الأفقي "الموجب" (بالأعلى) و"السالب" (بالأسفل).
  • يقسم المحور الرأسي "ما يحدث" (على اليمين) و"ما لا يحدث" (على اليسار).

ستتحرك عكس عقارب الساعة من الربع العلوي الأيمن (الربع 2) إلى الربع السفلي الأيسر (الربع 4). الأسئلة الأربعة موضحة مع مثال عملي.

صورة مكونة من 4 أرباع مع سؤال في كل قسم. يسأل المربع أعلى اليسار "ماذا سيحدث إذا حدث هذا؟". يسأل أعلى اليمين "ماذا سيحدث إذا لم يحدث هذا؟". يسأل أسفل اليسار "ما الذي لن يحدث إذا حدث هذا؟". يسأل أسفل اليمين "ما الذي لن يحدث إذا لم يحدث هذا؟"

دليل تفصيلي للأرباع الأربعة خطوة بخطوة

باستخدام تجربة "البدء" في أحد منتجات البرمجيات كمثال:

الربع 1 (العلوي الأيسر):

 

"ماذا سيحدث إذا حدث هذا؟"

  • التركيز: إيجابيات عدم تنفيذ التغيير.
  • مثال: إذا لم نحسن تجربة البدء:
    • فسنستمر في مسار الإعداد الحالي لدينا (من دون تكاليف تطوير جديدة).
    • فسيمكن للفريق التركيز على ميزات المنتج الأخرى.
    • فلن نعطل مهام سير العمل الحالية للمستخدمين الحاليين.

الرؤية الرئيسية: فهم فوائد الوضع الراهن—ربما الحفاظ على الموارد أو الوقت.

الربع 2 (أعلى اليمين):

 

"ماذا سيحدث إذا لم يحدث ذلك؟"

  • التركيز:إيجابيات تنفيذ التغيير.
  • مثال: إذا استطعنا تحسين تجربة البدء:
    • فسيمكن للمستخدمين الجدد الانضمام بسرعة أكبر وأكثر سلاسة.
    • فسنقلل من معدل الفقدان عن طريق زيادة رضا المستخدم.
    • فسنعزز سمعة منتجنا من خلال سهولة اعتماده.

الرؤية الرئيسية: تسليط الضوء على التأثير الإيجابي المحتمل والفائدة الجديدة المكتسبة.

الربع 3 (أسفل اليمين):

 

"ما الذي لن يحدث إذا لم يحدث ذلك؟"

  • التركيز: سلبيات (أو مخاطر) تنفيذ التغيير.
  • مثال: إذا عملنا على تجديد عملية الإعداد، فما السلبيات التي قد تنشأ؟
    • قد نهدر وقتًا أو ميزانية كان من الممكن تخصيصها لميزات أخرى.
    • قد نخاطر بإرباك المستخدمين الحاليين إذا تغير المسار بصورة جذرية.
    • قد نبالغ في تصميم الحل ونضيف تعقيدًا تقنيًا جديدًا.

الرؤية الرئيسية: تسليط الضوء على الجوانب السلبية المحتملة أو التنازلات التي قد تنجم عن تنفيذ خطتك.

الربع 4 (أسفل اليسار):

 

"ما الذي لن يحدث إذا حدث هذا؟"

  • التركيز:السلبيات (أو الفرص الضائعة) لعدم تنفيذ التغيير.
  • مثال: إذا أبقينا عملية الإعداد كما هي:
    • فلن نشهد تحسنًا محتملاً في رضا المستخدمين أو مشاركتهم المبكرة.
    • فقد نفشل في جذب المستخدمين الجدد الذين يتوقعون إعدادًا سهلاً.
    • فقد نستمر في تلقي بطاقات دعم أو شكاوى حول تجربة الاستخدام الأولى.

الرؤى الرئيسية: انتبه بشكل خاص إلى هذا السؤال—إنه سؤال سلبي مزدوج قد يؤدي إلى تكرار إجابات الربع الأول. تحدي نفسك لتحديد الفرص الضائعة حقًا إذا قررت الإبقاء على الوضع القائم.

نصائح لاستخدام طريقة الأرباع الأربعة بطريقة فعالة

  1. دوّنها: لا تعتمد على الذاكرة فحسب. أدرج النقاط بوضوح في كل ربع على الورق أو السبورة الرقمية.
  2. جمع الأفكار يتدفق بحرية: امنح نفسك مساحة لسرد أكبر عدد ممكن من النتائج المحتملة. تجنب التصفية في وقت مبكر جدًا.
  3. إشراك الأطراف المعنية: إذا كانت مدخلات الآخرين مهمة، فادعهم للمشاركة. يمكن أن يكشف العصف الذهني الجماعي عن وجهات نظر قد تفوتك.
  4. تحديد الأولويات والتفكّر فيها: بعد ملء جميع الأرباع الأربعة، رتب النقاط حسب مدى تأثيرها. اسأل نفسك: "ما النتيجة الأكثر أهمية لنجاحنا؟"
  5. القرار والتوثيق: اتخذ قرارًا نهائيًا بناءً على رؤية متوازنة. احتفظ بملاحظاتك للرجوع إليها في حال احتجت إلى إعادة النظر في الأسباب لاحقًا.

التوسع إلى أكثر من بُعد واحد

في حين أن طريقة الأرباع الأربعة تساعد على الاختيار بين خيارين—تنفيذ ميزة ما أو عدم تنفيذها على سبيل المثال—فإن بعض القرارات لها عدة طبقات. في إدارة المنتجات، قد تحتاج إلى تحديد أولويات مجموعة كاملة من الميزات المتراكمة أو المبادرات الإستراتيجية. في تلك الحالات:

  • أنشئ مصفوفة أكثر تفصيلاً. فكر في إضافة أعمدة لمقاييس مثل عائد الاستثمار، أو وقت التنفيذ، أو موارد الفريق.
  • استخدم الدرجات المرجحة. إذا كان قرارك يتضمن عدة عوامل—مثل رضا العملاء، وتأثير الإيرادات، والجدوى الفنية—فامنح لكل منها درجات مرجحة واحسب درجة مجمعة.
  • كرر الأمر على مراحل. طبّق طريقة المربعات الأربعة على سؤال استراتيجي واحد في كل مرة، ثم قارن النتائج في أسئلة متعددة.

العثرات الشائعة التي يجب تجنبها

  • التركيز فقط على الربع 2. من السهل الانبهار بسيناريو "ماذا سيحدث إذا فعلنا هذا؟" والتغاضي عن الزوايا الأخرى.
  • تجاهل الربع 4. تُعدّ السلبيات المزدوجة أمرًا صعبًا؛ لا تُهمل الربع 4 باعتباره تكرارًا للربع 1. في بعض الأحيان، تكمن أكبر الفرص الضائعة هنا.
  • تخطي الوثائق. يمكن أن يؤدي الاعتماد على الذاكرة إلى الارتباك والمناقشات المتكررة. سجل أفكارك دائمًا كتابة.
  • عدم استشارة الآخرين. قد يؤدي اتخاذ القرارات بشكل منفرد إلى إغفال رؤى قيمة أو يتسبب في حدوث مشاكل في الحصول على الموافقة لاحقًا.

استخدم طريقة الأرباع الأربعة لاتخاذ قرارات أفضل

إن طريقة الأربعة أرباع هي نهج مباشر ولكنه شامل لتوضيح إيجابيات وسلبيات المضي قدمًا في اتخاذ قرار معين—أو التمسك بالوضع القائم. من خلال التفكير بعناية في كل ربع من الأرباع، ستظهر لك رؤى قد تغفل عنها وتضع أساسًا متوازنًا لاختيارك. تذكر: السر هو استكشاف جميع جوانب المشكلة بصورة منهجية وتوثيق أفكارك. سواء كنت تقرر ميزة جديدة في منتج، أو تغييرات مالية شخصية، أو حركة إستراتيجية في الأعمال، يمكن لهذه الطريقة أن تساعدك على التحرر من "الشلل التحليلي" والمضي قدمًا بثقة.

محلل يعمل على لوحة معلومات تحليلات الأعمال مع مؤشرات الأداء الرئيسية والرسوم البيانية والمقاييس لتحليل البيانات وإنشاء تقارير المعارف للمديرين التنفيذيين والقرارات الإستراتيجية

