سرعان ما تغير نماذج الأعمال وإستراتيجيات تكنولوجيا المعلومات المتطورة طريقة استهلاك الشركات لمخازن بياناتها وما تتكبده من تكلفة وفقًا لذلك. أدى اعتماد السحابة الهجينة إلى زيادة الطلب على حلول تكنولوجيا المعلومات القائمة على الاستهلاك كبديل للمشتريات والتأجيرات النقدية التقليدية.
استجابة لذلك، يقدم العديد من الموردين نماذج تسعير مرنة للاستهلاك أو نماذج تسعير"الدفع مقابل الاستخدام" واشتراكات تجلب اقتصاديات السحابة إلى مركز البيانات والسحابة الهجينة. "بحلول عام 2024، تتوقع Gartner أن أكثر من نصف سعة التخزين المؤسسية المنشورة حديثًا ستُباع كخدمة أو على أساس الاشتراك، ما يمثل ارتفاعًا مقارنة بنسبة أقل من 15% في عام 20201."
مع توفر العديد من أنواع النشر ونماذج استهلاك تكنولوجيا المعلومات علي نحو مفاجئ، قد يكون من الصعب معرفة أيها الأنسب لإستراتيجية التخزين لديك. في منشور المدونة هذا، سنوضح الأنواع الرئيسية حتى تتمكن من اتخاذ قرار استثماري مستنير.
وهذا ما سنتناوله:
يشير التسعير القائم على الاستهلاك إلى المنتجات والخدمات ذات الفوترة القائمة على معدلات الاستهلاك، ما يعني أنك تدفع فقط مقابل السعة التي تحتاجها عند استهلاكك لها. يمكن أن تساعدك هذه النماذج على توفير المال عن طريق استبدال المصروفات الرأسمالية العالية برسوم ربع سنوية يمكن التنبؤ بها وتتماشى مع احتياجات عملك المتغيرة مباشرة. الفكرة هي أنه يمكنك التوسع بسرعة عن طريق استهلاك سعة التخزين فورًا، مع توفير الموارد بالزيادة أو النقصان حسب الحاجة. يوجد العديد من الاختلافات، وأغلب البرامج لها حد أدنى من المدة و/أو متطلبات السعة.
يقدم العديد من الموردين اليوم خيارات في نماذج استهلاك التخزين والتمويل. ستساعدك هذه المرونة في الاختيار على تحديث وتوسيع أحمال التشغيل لديك لتلبية احتياجات الأعمال المستقبلية. تتضمن نماذج النشر الشائعة ونماذج استهلاك حلول تكنولوجيا المعلومات للتخزين ما يلي:
الآن بعد أن عرفت أنواع النشر الشائعة ونماذج استهلاك حلول تكنولوجيا المعلومات، لنتعرف على بعض الأسباب التي تجعل النماذج القائمة على الاستهلاك أكثر شيوعًا. تتضمن فوائد تسعير التخزين المبني على الاستهلاك ما يلي:
فيما يلي بعض الأمثلة على نماذج التسعير القائمة على معدلات الاستهلاك من IBM Storage، بالإضافة إلى عروض النشر التقليدي والنماذج الهجينة:
التسعير القائم على معدلات الاستهلاك مع IBM Storage كخدمة وIBM Storage Utility
التسعير المرن للتخزين المحلي التقليدي مع IBM Global Financing: يبسط تخزين السحابة الهجينة لديك مع خطة مالية مرنة تتماشى مع إستراتيجيتك في تكنولوجيا المعلومات والأعمال. ستجد خيارات تمويل مرنة لتقليل الدفعات المقدمة وتحسين التدفق النقدي مع خيارات الدفع لخوادم IBM وحلول التخزين.
النهج الهجين — توسيع خدمة تخزين IBM للسحابة مع IBM Spectrum Virtualize™ للسحابة العامة: يتيح IBM Spectrum Virtualize للحوسبة السحابية العمل مع برامج داخلية لتكرار أو ترحيل البيانات من أكثر من 500 نظام تخزين مدعوم بحيث يمكنك إضافة قدرة سحابية هجينة من دون استثمار ضخم جديد. ادفع مقابل سعة التخزين التي تديرها فقط على السحابة العامة مع توفر تسعير شهري مرن للبرامج.
* مع مراعاة ممارسات محاسبة العملاء
إذا كنت ترغب في التعرف على المزيد عن نماذج الاستهلاك المرنة للتخزين وكيف يمكن لهذه النماذج أن تعود بالنفع على عملياتك، إليك بعض الخطوات التالية التي يمكنك اتخاذها:
