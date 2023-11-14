إن تحقيق الدخل من البيانات عبارة عن قدرة تجارية يمكن لمجموعة من خلالها إنشاء وتحقيق قيمة من البيانات وأصول الذكاء الاصطناعي (AI). ويمكن لنظام تبادل القيمة المبني على منتجات البيانات أن يعزز نمو أعمال مجموعتك ويمنحها ميزة تنافسية. وقد يكون هذا النمو من خلال تحقيق فعالية من حيث التكلفة الداخلية، أو تعزيز الامتثال للمخاطر، أو زيادة القيمة الاقتصادية للنظام البنائي للشريك، أو من خلال مصادر دخل جديدة. ويمكن لبرامج إدارة البيانات المتقدمة والذكاء الاصطناعي التوليدي تسريع إنشاء قدرة المنصة على تقديم منتجات البيانات والذكاء الاصطناعي الجاهزة للمؤسسات بشكل قابل للتوسع.
وفقا لـ McKinsey في Harvard Business Review (يوجد الرابط خارج ibm.com)، فإن منتج بيانات واحد في بنك وطني أمريكي يغذي 60 حالة استخدام في تطبيقات الأعمال، مما ألغى خسائر قدرها 40 مليون دولار أمريكي ويحقق إيرادات إضافية سنوية بقيمة 60 مليون دولار. في القطاع العام، توفر هيئة النقل في لندن (يوجد الرابط خارج ibm.com) بيانات مجانية ومفتوحة عبر 80 مصدرًا للبيانات تدعم أكثر من 600 تطبيق، وتساهم بما يصل إلى 130 مليون جنيه إسترليني في اقتصاد لندن.
إن تحقيق الدخل من البيانات لا يقتصر فقط على "بيع مجموعات البيانات"؛ (يوجد الرابط خارج ibm.com)، فالأمر يتعلق بتحسين العمل وتحسين أداء الأعمال من خلال استخدام البيانات بشكل أفضل. وتقيس مبادرات تحقيق الدخل من البيانات الداخلية التحسينات في تصميم العمليات وتعمل على توجيه المهام وتحسين البيانات المستخدمة في عروض المنتجات أو الخدمات التي تقدمها المجموعة. وتتيح فرص تحقيق الدخل الخارجي إمكانية تحويل أنواع مختلفة من البيانات بتنسيقات مختلفة إلى أصول معلومات يمكن بيعها أو تسجيل قيمتها عند استخدامها.
يتطلب إنشاء القيمة من البيانات اتخاذ بعض الإجراءات على البيانات. إن إدراك القيمة عبارة عن النشاط الذي يضمن وجود فائدة اقتصادية من القيمة التي تم إنشاؤها تساهم في أرباح المجموعة (يوجد الرابط خارج ibm.com).
كل مجموعة لديها القدرة على تحقيق الدخل من بياناتها؛ بالنسبة للعديد من المجموعات، فإنه مورد غير مستغل للقدرات الجديدة. البيانات كخدمة وأسواق البيانات متوفرة بشكل راسخ (يوجد الرابط خارج ibm.com) لإنشاء قيمة بيانات من المبادرات المبنية على تحليلات البيانات والبيانات الكبيرة وذكاء الأعمال. لكن قليل من المجموعات قامت بالتحول الاستراتيجي نحو إدارة "البيانات كمنتج". وتعني إدارة البيانات هذه تطبيق ممارسات تطوير المنتجات على البيانات. لقد أنشأت المجموعات عالية الأداء القائمة على البيانات نماذج أعمال جديدة، وشراكات مرافق الخدمات، وعززت العروض القائمة من تحقيق الدخل من البيانات الذي يساهم بأكثر من %20 في ربحية الشركة (يوجد الرابط خارج ibm.com).
الخطة الأساسية هي التعامل مع البيانات كأصل استراتيجي مع نهج منتج يركز على المستخدم حيث يمكن استهلاك هذا المنتج الجديد بواسطة مجموعة متنوعة من التطبيقات. تبني المجموعات الثقة في بياناتها والذكاء الاصطناعي عبر إظهار الشفافية والأخلاقيات، والاعتراف بخصوصية البيانات والامتثال للوائح والحفاظ على أمان وحماية البيانات.
منتجات البيانات عبارة عن بيانات مجمعة من مصادر يمكنها تلبية مجموعة من الاحتياجات الوظيفية التي يمكن تجميعها في وحدة قابلة للاستهلاك. لكل منتج بيانات بيئة دورة حياة خاصة به حيث تدار بياناته وأصول الذكاء الاصطناعي في مستودع بحيرة البيانات الخاصة بالمنتج. وتصبح المرونة في جمع البيانات ممكنة عندما تتصل مستودعات بحيرة المنتجات بمصادر متعددة وتستوعب البيانات منها، باستخدام التقنية بروتوكولات متنوعة. وبالإضافة إلى ذلك، من خلال إدارة منتج البيانات كوحدة معزولة، يمكن أن تتمتع بمرونة الموقع وقابلية النقل، سواء كانت سحابة خاصة أو سحابة عامة، اعتمادًا على ضوابط الحساسية والخصوصية المعتمدة للبيانات. ويقدم IBM watsonx.data مرونة في الاتصال واستضافة مستودعات بحيرة منتجات البيانات المبنية على Red Hat OpenShift لنشر سحابة هجينة مفتوحة.
برزت الآن بنى شبكة البيانات كطريقة فعالة من حيث التكلفة لتقديم منتجات البيانات لمجموعة متنوعة من نقاط النهاية، مع تتبع استخدام مفصل وقوي، وقياسات المخاطر والامتثال، والأمان. ويتم تقديم منتجات بيانات أو أكثر عبر الشبكة ويستهلكها تطبيق المستخدم النهائي كمعاملة قابلة للتدقيق.
فعلى سبيل المثال، قد تقدم شركة في أسواق المال منتجًا واحدًا يوفر تغذية بيانات السوق في الوقت الحقيقي، ومنتجًا آخر يقدم أخبارًا متعلقة بالمالية. وقد يقوم المستهلك بإنشاء تطبيق صناعة القرار يستفيد من كلا هذين المنتجين، ويقدّم خيارات تداول بناءً على الأسعار والأخبار السياسية أو البيئية.
يعتمد تطوير القدرة على إمكانية "ربط النقاط" للأطراف المعنية لديك. فإنها سلسلة توريد تمتد من مصادر البيانات غير المنسقة لديك إلى التبادل الشفاف والقابل للتتبع للقيمة عند استهلاك أصل البيانات في تجربة المستخدم النهائي.
يمكنك القيام بذلك من خلال تطوير إطار عمل لحل تحقيق الدخل من البيانات يتضمن:
تأتي البيانات غير المُنسقة التي تُغذي تحقيق الدخل من البيانات من ثلاث فئات للمصدر: أنظمة المؤسسات، والبيانات الخارجية، والبيانات الشخصية. ويتم تجميع منتجات البيانات من الرؤى التشغيلية والتحليلية لبيانات الشركة والعملاء التي يمكن دمجها مع مجموعات البيانات العامة (وليس بالضرورة أن تكون مجانية). وتُعد البيانات الشخصية منظورًا مهمًا ضمن بيانات المؤسسة والبيانات العامة، والتي يجب على المجموعة إدارتها بشكل صحيح. وعندما يتم استدعاء طلب "الحق في النسيان" (يوجد الرابط خارج ibm.com) ، فإنه يمتد من مصدر البيانات غير المنسقة إلى هدف منتج البيانات.
تأتي منتجات البيانات في العديد من الأشكال بما في ذلك مجموعات البيانات والبرامج ونماذج الذكاء الاصطناعي. ويتم تجميعها ونشرها للاستهلاك كخدمة، ويمكن أن يكون هناك أنواع متعددة من الخدمات لأي منتج واحد. تتضمن الأنواع الشائعة لاستهلاك الخدمة التنزيل وواجهة برمجة التطبيقات والبث.
خذ على سبيل المثال، عميل دمج مجموعة من بيانات الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات المتباينة في مجموعة بيانات جديدة. وكانت خدماتهم تحتوي على تحميل كامل لمجموعة البيانات بالإضافة إلى واجهة برمجة التطبيقات المُلتفة حول البيانات، والتي يمكن الاستعلام عنها عن بيانات الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات بناءً على رمز مؤشر الشركة.
إن تحقيق الدخل من البيانات يتعلق بتحقيق القيمة من البيانات. ويحتاج مستهلك خدمات منتجات البيانات إلى القدرة على العثور على المنتج وتقييمه ودفع ثمنه ثم استدعاء نقطة أو أكثر من نقاط نهاية الخدمة لاستهلاكه. واعتمادًا على نموذج عمل المستخدم، قد يستهلك تلك الخدمة لاستخدامه الشخصي في قدراته، أو بموجب شروط الترخيص المناسبة لإنشاء منتج أو تجربة عملاء لاحقة باستخدام منتج البيانات لمصدر دخله الخاص.
تختلف خيارات المستخدم للاستهلاك. فقد يكون النهج التقليدي هو أن يوزع مُورّد منتجات البيانات مجموعات بيانات كبيرة ذات الحجم الواحد التي تناسب الجميع مباشرةً على العملاء أو في الأسواق. بالنسبة لواجهات برمجة التطبيقات (API)، قد يكونون قد بنوها في نظام بنائي سحابي فائق التكبير. وبالنسبة لنماذج الذكاء الاصطناعي ومجموعات البيانات المرتبطة بها، يمكنهم البحث عن استخدام سوق مثل Hugging Face (يوجد الرابط خارج ibm.com). وقد بدأت بنود الاستهلاك هذه الآن في أن تصبح طريقة معقدة وموحدة وأقل فعالية من حيث التكلفة لزيادة الأرباح من إيرادات المعاملات والاشتراكات.
من خلال إطار عمل حل تحقيق الدخل من البيانات، يمكن أن يأتي العائد الأقصى على القيمة عندما يتحوّل موفّر منتج البيانات إلى نشاط تجاري يقدم البيانات كخدمة (SaaS). ويحدد إطار العمل بنية مرجعية تدمج مجموعة من التقنيات والمنتجات بما في ذلك منتجات بيانات IBM والذكاء الاصطناعي.
يشمل التنفيذ عبر دورة الحياة الكاملة ما يلي:
يتمثل التطور اللاحق لقدرة SaaS هذه في أن يوفر مزود منتجات البيانات بيئة تطوير جماعية تتسع لعدة مستأجرين وعدة مستخدمين، حيث تتعاون أطراف متعددة في في بيئات التطوير الخاصة بها، مستخدمةً خدمات منتجات البيانات المتاحة على المنصة في منتجاتها، ثم تقوم باستضافة تلك المنتجات ليستخدمها عملاؤها.
قامت العديد من المؤسسات ببناء أنظمة برمجية ناضجة تحتوي على وظائف تعلم آلي وتعلم عميق لدعم عملياتها التجارية وعروض العملاء. ولقد ساهم الذكاء الاصطناعي التوليدي فقط في تسريع خيارات تصميم منتجات البيانات، والتسليم عبر دورة الحياة، والإدارة التشغيلية.
يمكن لمنشئي المنصات والمشغلين استخدام نماذج الذكاء الاصطناعي لبناء الأدوات. ويمكن للمنشئين استخدام هذه الأدوات لاكتشاف البيانات أو التعرف عليها في أنظمة المؤسسات والمجال العام. تقوم الأدوات "المساعدة" لتوليد التعليمات البرمجية (مثل، watsonx Code Assistant) ببناء الأتمتة وصيانتها كما تتيح إنشاء تجارب قائمة على اللغة الطبيعية للعمليات أو خدمة العملاء. وتُضاف هذه إلى الممارسات الراسخة باستخدام الذكاء الاصطناعي لعمليات تقنية المعلومات والتحليلات المتقدمة حول وظائف المالية والمخاطر.
يمكن لمالكي منتجات البيانات ومالكي الخدمات الابتكار باستخدام أدوات الذكاء الاصطناعي التوليدي. ويمكنهم تعزيز تجميع مجموعة البيانات باستخدام بيانات تركيبية مولّدة، وإنشاء تحليلات جديدة لمصادر البيانات، مما يمكن أن يساهم بدوره في القضاء على القيم الشاذة والخارجية. حيث يمكن أن يؤدي القيام بذلك إلى زيادة جودة البيانات المدمجة في منتجات البيانات. ويمكن استخدامه لتطوير تصنيف وقواعد معرفية لمجموعات البيانات، بالإضافة إلى بناء نماذج الذكاء الاصطناعي الخاصة بالمجموعة والمجال لتقديمها كمنتجات.
بدأ الذكاء الاصطناعي التوليدي للمؤسسة في توجيه اهتمامه نحو تحديد نوع النماذج وأساليب التدريب المناسبة. والأهم من ذلك أنه يركز على الثقة والشفافية في مجموعات البيانات التي يتم تدريب هذه النماذج عليها، بالإضافة إلى موقف التعويض القانوني عند استخدامها.
ويجب على مالكي منتجات البيانات الذين يبنون مثل هذه النماذج أو يدمجونها أن يأخذوا في الاعتبار الثقة والشفافية عند تصميم تبادل القيمة. ومن خلال استخدام watsonx.ai، يمكن لخارطة طريق تحقيق الدخل من بيانات المجموعة الاستفادة من نماذج مثل IBM Granite لضمان شفافيتها وموقف التعويض القانوني.
المنتجات الأساسية التي يمكن استخدامها لبناء المنصة هي IBM Cloud Pak for Data وIBM Cloud Pak for Integration. وتتيح عناصرها تطوير منتجات وخدمات البيانات لاستهلاك المستخدم النهائي على نطاق الإنتاج. ويضيف watsonx.data قدرات مخزن بيانات منتجات البيانات ويضيف watsonx.ai تطوير نموذج الذكاء الاصطناعي التوليدي المتقدم.
يمكن بناء تجربة متماسكة لخدمة تحقيق دخل البيانات باستخدام هذه المنتجات وتدفقات سير عمل الأتمتة المصممة مسبقًا. يتم تصميمها للعمل على Red Hat OpenShift، مما يمنح ميزة منصة قابلة للتوسع يمكن بناؤها مرة واحدة، ونشرها عبر عدة بنى سحابة عامة وخاصة في الموقع، وتشغيلها كخدمة واحدة متسقة.
باستخدام إطار عمل حل IBM، يمكن للمجموعات التحول إلى استخدام البيانات كأصل استراتيجي وضخ الابتكار في نموذج العمل من خلال تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي للمؤسسة.
