كيف يمكن للشركات الصغيرة والمتوسطة إجراء تحليلات البيانات الكبيرة

ليس من الضروري أن تشكل البيانات الكبيرة تحديًا شاقًا بالنسبة إلى الشركات الصغيرة أو المتوسطة (SMBs). يمكن للشركات بمختلف أحجامها الوصول إلى البيانات الكبيرة وتخزينها واستكشافها. يؤدي تدفق البيانات من أجهزة الاستشعار وملفات تسجيل الصوت والفيديو المتدفقة والويب ووسائل التواصل الاجتماعي إلى زيادة حجم البيانات وسرعتها وتنوعها. لكن هذا يعني وجود فرص جديدة للشركات الصغيرة والمتوسطة المستعدة جيدًا لاكتشاف المعارف وتحقيق القيمة.
ستكون الاستفادة من البيانات الكبيرة – وهي مجموعات بيانات يتجاوز حجمها أو نوعها إمكانات قواعد البيانات العلائقية التقليدية المتمثلة في تسجيل البيانات وإدارتها ومعالجتها– أمرًا أساسيًا عند تبني تقنيات جديدة مثل الذكاء الاصطناعي، والتعلم الآلي، وإنترنت الأشياء (IoT).
يمكن أن تساعد الإدارة الأفضل للبيانات الكبيرة الشركات الصغيرة والمتوسطة على اكتشاف الأنماط الخفية والترابطات والمعارف القائمة على البيانات. ويمكنها أيضًا إجراء تحليلات وصفية وتحليلات تنبئية في الوقت الفعلي تقريبًا، وتحقيق صناعة القرار التحليلية للمستقبل. ونتيجة لذلك، يمكن للشركات الصغيرة والمتوسطة المنافسة بشكل أكثر فعالية مع منافسيها ذوي الحجم المماثل ومع المؤسسات الكبيرة التي تستفيد بالفعل من هذه التقنيات. وقد يكون هذا الواقع أقرب مما يظن الكثيرون. في حين أن الشركات الصغيرة والمتوسطة تواجه تحديات فريدة من نوعها في مجال البيانات الكبيرة، يوجد أيضًا حل جديد يمكن أن يساعد على التغلب عليها.
تواجه الشركات الصغيرة والمتوسطة ثلاثة تحديات رئيسية عند محاولة تحقيق قيمة من البيانات الكبيرة:
صممت شركة IBM جهازًا صغيرًا للتخفيف من تلك التحديات التي تواجهها الشركات الصغيرة والمتوسطة. قد تكون على دراية بالفعل بتقنية Netezza من شركة IBM، والتي جرى تحسينها باستمرار خلال العشرين سنة الماضية. وقد تكون أيضًا على دراية بسلسلة أجهزة IBM Integrated Analytics System (IAS) المبنية على Netezza والتي تجمع بين أجهزة فائقة الأداء ومحرك استعلام لقواعد البيانات مصمم للمعالجة المتوازية الضخمة، وتخزين البيانات، والتحليلات.
ولكن هناك الآن نسخة مصغرة من IAS تُعد نقطة انطلاق مثالية للشركات الصغيرة والمتوسطة المتنامية عبر مجموعة واسعة من المجالات، بما في ذلك الخدمات المصرفية والمالية والنقل والشحن. على غرار بقية سلسلة أجهزة IAS، فإن الجهاز الصغير مناسب تمامًا لتنفيذ مجموعة من الاستعلامات – خاصةً الاستعلامات المتوسطة والمعقدة – وتقديم النتائج بسرعة. فبدلاً من انتظار المعارف من الأنظمة سيئة الأداء، ستتمكن الشركات الصغيرة والمتوسطة من الاستفادة من تقنية Spark المدمجة في جهاز IAS المصغّر والتصرف بناءً على المعلومات الجديدة في أفضل فرصة لها لإحداث تأثير.
كما أن بساطة جهاز IAS المصغّر والحد الأدنى من متطلبات الإدارة مناسبان تمامًا للشركات الصغيرة والمتوسطة التي تحتاج إلى مستودع بيانات تحليلية (الرابط ينقلك خارج موقع ibm.com) وليس لديها عدد كبير من الموظفين المخصصين لإدارة بيئة تكنولوجيا المعلومات لديها. وهو يدمج نظام إدارة قواعد البيانات، والخادم، ووحدة التخزين، وإمكانات التحليلات المتقدمة في نظام واحد. كما أنه مضبوط مسبقًا ويتطلب صيانة دورية بسيطة، لذا يمكن للشركات الصغيرة والمتوسطة البدء في استخدام إمكاناته المحسنة بالكامل فورًا ولن تكون مثقلة بالتحديثات المستقبلية. كما أن جهاز IAS المصغّر لا يستخدم الفهارس، ما يزيد من بساطة التكوين والتنفيذ مقارنةً بمعظم مستودعات البيانات التقليدية.
ستسعد الشركات الصغيرة والمتوسطة التي تتطلع إلى توفير المساحة بمعرفة أن جهاز IAS المصغر يأتي بتصميم قابل للتثبيت على الرفوف. إذا كنت مهتمًا بنقل أحمال التشغيل إلى السحابة، فتجدر الإشارة إلى أن الجهاز جاهز للسحابة بفضل محرك SQL العام (CSE) من IBM. يتضمن محرك CSE خدمات مدمجة للمحاكاة الافتراضية للبيانات تدعم توافقًا قويًا للتطبيقات وتكامل البيانات، ما يساعد تطبيقاتك على العمل على السحابة أو في البيئات المحلية مع مستودعات المعاملات، أو مستودعات البيانات، أو بحيرات البيانات. كما يمكن أن يوفر محرك CSE أيضًا الأمن والحوكمة والإدارة إلى جانب إمكانات نقل البيانات الأساسية.
يوفر جهاز IAS المصغر السرعة والبساطة والقيمة الاستثنائية للشركات الصغيرة والمتوسطة التي تسعى إلى استخدام البيانات الكبيرة لخدمة مصالحها في المجالات التي تزداد فيها المنافسة. لمعرفة المزيد ومعرفة كيف يمكن أن يتناسب الجهاز مع بنيتك الخاصة، حدد موعدًا لإجراء محادثة مجانية شخصية مع أحد خبراء أجهزة مستودعات البيانات لدينا.
احصل على رؤى فريدة حول تطور مشهد الحلول في مجال التحليلات وذكاء الأعمال (ABI)، مع تسليط الضوء على النتائج الرئيسية، والافتراضات، والتوصيات لقادة البيانات والتحليلات.
تمكَّن من تبسيط الوصول إلى البيانات وأتمتة إدارة البيانات. اكتشف قوة دمج استراتيجية مستودع بحيرة البيانات في بنية بياناتك، بما في ذلك تحسين التكاليف لأعباء العمل وتوسيع نطاق الذكاء الاصطناعي والتحليلات لديك، باستخدام جميع بياناتك وفي أي مكان.
تعرَّف على كيفية مساهمة نهج مستودع بحيرة البيانات المفتوحة في تقديم بيانات موثوق بها وتنفيذ مشاريع التحليلات والذكاء الاصطناعي بشكل أسرع.
تمكَّن من ربط استراتيجية البيانات والتحليلات بأهداف العمل من خلال هذه الخطوات الأربع الأساسية.
لكي تزدهر الشركات، يجب عليها استخدام البيانات لتعزيز ولاء العملاء، وأتمتة عمليات الأعمال، والابتكار باستخدام الحلول المستندة إلى الذكاء الاصطناعي.
استفِد من قيمة بيانات المؤسسة مع IBM Consulting لبناء مؤسسة تعتمد على الرؤى لتحقيق ميزة تنافسية في الأعمال.
تعرَّف على Cognos Analytics 12.0، رؤى مدعومة بالذكاء الاصطناعي لتحسين عملية اتخاذ القرارات.
لكي تزدهر الشركات، يجب عليها استخدام البيانات لتعزيز ولاء العملاء، وأتمتة عمليات الأعمال، والابتكار باستخدام الحلول المستندة إلى الذكاء الاصطناعي.