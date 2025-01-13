كيف تستخدم الشركات الحديثة بيانات إنترنت الأشياء (IOT) لتحفيز الابتكار

لم تستحوذ أيٌّ من التقنيات الحديثة على الخيال الجماعي كما فعل التطور الأخير في إنترنت الأشياء (IoT). يصِف المصطلح، الذي اخترعه المبتكر Kevin Ashton عام 1999، عالمًا واسعًا ومترابطًا من الأشياء التي تتبادل المعلومات عبر الإنترنت، ما يمكِّن الأجهزة المتصلة من تنفيذ المهام بشكل ذاتي.1

اليوم، وبفضل انتشار تقنية الجيل الخامس (5G)، أصبحت أجهزة إنترنت الأشياء منتشرة في كل مكان. من المركبات والأجهزة المنزلية إلى الطائرات دون طيار والأقمار الصناعية وحتى المصانع بالكامل، تعمل المستشعرات المدمجة على جمع البيانات ومشاركتها عبر شبكات فائقة السرعة، ما يُتيح ازدهار تقنيات متقدمة مثل الذكاء الاصطناعي (AI) والحوسبة السحابية. وفقًا لمجلة فوربس، تضاعَف عدد أجهزة إنترنت الأشياء في السنوات الأخيرة، من 10.3 مليارات جهاز في عام 2018 إلى 25 مليارًا في عام 2025.2

ومع ذلك، تعتمد العديد من تطبيقات إنترنت الأشياء على كم هائل من البيانات الكبيرة التي يتعين على الشركات جمعها وتخزينها بأمان لضمان عمل هذه التطبيقات. بدءًا من منشآت التصنيع المؤتمتة بالكامل إلى المدن الذكية وشبكات الطاقة المتقدمة، تولِّد أجهزة إنترنت الأشياء كمًّا من البيانات يفوق ما تستطيع الشركات التعامل معه.

وهنا يأتي دور حوسبة الحافة، وهي تقنية تُتيح للمؤسسات مرونة أكبر في كيفية معالجة البيانات التي تنتجها أجهزة إنترنت الأشياء. تُعَد حوسبة الحافة إطار عمل للحوسبة الموزعة يُتيح معالجة البيانات بالقرب من مصدرها - أي "عند الحافة" من الشبكات السريعة التي تنتقل عبرها البيانات. يؤدي هذا إلى تقليل مشكلات زمن الانتقال وعرض النطاق الترددي التي تحدث بشكل شائع عند معالجة بيانات إنترنت الأشياء في مراكز البيانات المركزية.