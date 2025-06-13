ما هي المقاييس الرئيسية لقياس حوكمة الذكاء الاصطناعي؟

إليك قصة عن أحد عملائي المفضلين على الإطلاق: قسم شرطة كبيرة. لقد تميز هذا العميل عن أي ثقافة أخرى واجهتها سابقًا. عندما بدأنا تعاوننا مع أعضاء مجلس إدارة الذكاء الاصطناعي التابع لقسم الشرطة، لم يكن العديد منهم يعرفون سبب وجودهم هناك.

السبب هو أن جميعهم يتمتعون بخبرة واسعة في مجال الشرطة. سيقولون إنهم ليسوا خبراء عندما يتعلق الأمر بالذكاء الاصطناعي (AI) أو التعلم الآلي (ML). كانوا يسألون: لماذا تحتاجوننا في مجلس الإدارة هذا؟".

من أجل ذلك، بدأ جهدنا بشرح سبب وجودهم وأهمية أن تكون حكمتهم وخبرتهم في المجال حاضرة في الموضوع المطروح. لكننا لم نتوقف عند هذا الحد، بل كان علينا أن نثبت ضرورة وجودهم. كانوا بحاجة إلى أن يتعلموا ويدركوا أن ما قدموه لحلول الذكاء الاصطناعي هذه كان بالغ الأهمية لإنجاز الذكاء الاصطناعي بشكل صحيح. لكي ينجح تطبيق الذكاء الاصطناعي، من الضروري إعطاء الأولوية للأشخاص.

لقد تواصلنا معهم من خلال إظهار أن الجزء الصعب في تطبيق الذكاء الاصطناعي بشكل صحيح لم يكن تقنيًا بحتًا على الإطلاق. إن وجود خبراء متخصصين—خبراء حقيقيين في مجال الشرطة—أمر ضروري. يفهم هؤلاء الأشخاص البيانات والسياق الذي تم جمعها فيه والعلاقات بين نقاط البيانات، مما يضمن بناء الذكاء الاصطناعي الصحيح والحفاظ عليه وحوكمته بمسؤولية.

كانت بعض الأساليب التي استخدمناها هي تمارين التفكير التصميمي التي نشأت من نقابة تصميم الذكاء الاصطناعي الخاصة بشركة IBM. التمارين التفكير التصميمي هذه تتناول أسئلة مثل:

هل لدينا الأشخاص المناسبون في الغرفة؟

ما هي المشكلة الأساسية التي نحاول حلها؟

هل لدينا البيانات الصحيحة والفهم الصحيح للبيانات وفقًا لخبراء المجال لجعل مبادرة الذكاء الاصطناعي هذه تنبض بالحياة؟

ما هي مبادئ الذكاء الاصطناعي التكتيكية التي يجب أن تنعكس في أنظمة الذكاء الاصطناعي لدينا لكسب ثقة الجمهور؟ وكيف نحدد المتطلبات الوظيفية وغير الوظيفية اللازمة لإحياء هذه المبادئ؟

ما هي التأثيرات غير المقصودة لنماذج الذكاء الاصطناعي هذه؟

كيف تتعامل مع تخفيف المخاطر بطريقة مقصودة؟

من هم جميع الشخصيات التي نحتاج للبناء لها؟

ما الذي نحتاج إيصاله حول الاستخدامات المقصودة وغير المقصودة لهذا الذكاء الاصطناعي؟

يجب أن يتم هذا العمل الاستبطاني في بيئة تعطي الأولوية للتواضع والشمولية والسلامة النفسية وتضم أشخاصًا ذوي خبرات حياتية متنوعة. إن نتيجة هذا العمل هي أن الفرق تمتلك أخيرًا اللغة التي طالما احتاجت إليها. يمكّنهم ذلك من توصيل ما يجب تطويره أو الحصول عليه بوضوح للمطورين أو المشترين، وذلك لرعاية حلول الذكاء الاصطناعي بمسؤولية.