كيفية ضمان جودة البيانات وقيمتها وموثوقيتها

تشبه إدارة البيانات الركض في سباق الماراثون. فثمة عوامل كثيرة تحدد النتيجة النهائية، حيث تُعد عملية طويلة. ومع ذلك، لنفترض أن متسابقة تعثرت وأصابت كاحلها في الميل الأول. في هذه الحالة، لن تنجح في إكمال سباق الماراثون. وبالمثل، إذا لم تتم مراقبة البيانات في وقت مبكر مثل الاستيعاب، فستتأثر بقية البيانات سلبًا.

كيف يمكننا ضمان إدارة البيانات خلال هذه المرحلة الأولى من رحلة البيانات؟

تدخل البيانات إلى مساراتها من مصادر متنوعة: واجهات برمجة التطبيقات الخارجية وتسليم البيانات من مزوّدي خدمات خارجيين وسحب البيانات من قاعدة بيانات وغيرها. تضمن مراقبة البيانات في نقاط الاستيعاب حصول مهندسي البيانات على قابلية الملاحظة الاستباقية للبيانات الواردة.

وهذا يتيح لهم القدرة على تنظيم البيانات وإصلاحها لضمان أن تكون العملية سليمة وجديرة بالثقة منذ البداية.

من خلال اكتساب القدرة على مراقبة مسارات البيانات بشكل استباقي، يمكن لمهندسي البيانات: