كيفية ضمان جودة البيانات وقيمتها وموثوقيتها

تعتمد جودة البيانات النهائية بشكل مباشر على جودة البيانات في المرحلة الأولى. منذ مرحلة الاستيعاب المبكر، ستضمن البيانات الدقيقة والموثوقة أن تكون البيانات المستخدمة لاحقًا في التحليلات والتصورات وعلوم البيانات ذات قيمة عالية.
بالنسبة إلى الأعمال، هذا يُحدث فرقًا كبيرًا بين الاستفادة من البيانات وجعلها في المرتبة الثانية عند اتخاذ القرارات. في منشور المدونة هذه، نصف أهمية جودة البيانات وكيفية تدقيق بياناتك ومراقبتها وكيفية الحصول على دعم القيادة والزملاء—ومجلس الإدارة.
الموضوعات المغطاة:
تشبه إدارة البيانات الركض في سباق الماراثون. فثمة عوامل كثيرة تحدد النتيجة النهائية، حيث تُعد عملية طويلة. ومع ذلك، لنفترض أن متسابقة تعثرت وأصابت كاحلها في الميل الأول. في هذه الحالة، لن تنجح في إكمال سباق الماراثون. وبالمثل، إذا لم تتم مراقبة البيانات في وقت مبكر مثل الاستيعاب، فستتأثر بقية البيانات سلبًا.
كيف يمكننا ضمان إدارة البيانات خلال هذه المرحلة الأولى من رحلة البيانات؟
تدخل البيانات إلى مساراتها من مصادر متنوعة: واجهات برمجة التطبيقات الخارجية وتسليم البيانات من مزوّدي خدمات خارجيين وسحب البيانات من قاعدة بيانات وغيرها. تضمن مراقبة البيانات في نقاط الاستيعاب حصول مهندسي البيانات على قابلية الملاحظة الاستباقية للبيانات الواردة.
وهذا يتيح لهم القدرة على تنظيم البيانات وإصلاحها لضمان أن تكون العملية سليمة وجديرة بالثقة منذ البداية.
من خلال اكتساب القدرة على مراقبة مسارات البيانات بشكل استباقي، يمكن لمهندسي البيانات:
يمكن لمهندسي البيانات الذين يرغبون في مراجعة مسارات بياناتهم أو تدقيق مصدر بيانات خارجي ومراقبته استخدام الأسئلة التالية في أثناء تقييمهم:
الآن بعد أن تناولنا كيفية تعامل مهندسي البيانات مع جودة البيانات، دعونا نرَ كيف يمكن الحصول على تأييد المزيد من الأطراف المعنية في المؤسسة.
غالبًا ما يتحدث مهندسو البيانات عن جودة البيانات. ومع ذلك، من خلال تحويل المحادثة إلى قيمة البيانات، يمكن تشجيع الأطراف المعنية الإضافيين في المؤسسات على المشاركة بشكل أكبر في عملية البيانات. ويُعد هذا مهمًا للحصول على الانتباه والموارد والدعم المستمر.
وللقيام بذلك، نوصي بالتحدث عن كيفية توافق البيانات مع أهداف الأعمال. خلاف ذلك، قد تعتقد الأطراف المعنية الخارجية أن المحادثة تدور فقط حول تنظيف البيانات.
من خلال تحويل المحادثة إلى قيمة البيانات بدلاً من جودتها، يمكن تشجيع الإدارة العليا ومجلس الإدارة على استثمار مزيد من الموارد في مسارات البيانات. فيما يلي كيفية التعامل معها:
بالإضافة إلى قيادة الشركة، من المهم أيضًا كسب دعم الأشخاص داخل الشركة. إذ سيساعد ذلك على تحليل البيانات والمراقبة. غالبًا ما يحتاج مهندسو البيانات إلى موظفي الشركة للمشاركة في الجهد المستمر للحفاظ على البيانات. فعلى سبيل المثال، يُطلب من مندوبي المبيعات ملء حقول متعددة في CRM عند إضافة فرصة جديدة.
نوصي بالاستثمار في إدارة الأشخاص، مثل التدريب وضمان أن يكون الجميع على وفاق فيما يتعلق بأهمية جودة البيانات. فعلى سبيل المثال، شرح كيف يمكن أن يساعد التعرف على التباينات بدقة في اكتشاف الحالات غير المعتادة في العمل (وليس شذوذ البيانات، الذي قد يحدث إذا لم يقم الأشخاص بتحديث البيانات بشكل متسق وشامل).
يُعد تدقيق قيمة البيانات أمرًا بالغًا الأهمية لأنه يؤثر بشكل مباشر في القدرة على اتخاذ القرارات الإضافية. إذا كنت بحاجة إلى مثال لإقناع الموظفين بالمشاركة في إدارة البيانات، فذكّرهم بلعنة "الآخر".
عندما تراقب وحدة أعمال مثل التسويق والمنتجات والمبيعات لوحات المعلومات، وجزء كبير منها يحمل عنوان "أخرى"، فإنها لا تمتلك كل البيانات التي تحتاجها وتضعف صناعة القرار الخاصة بها. وهذا نتيجة الافتقار إلى إدارة البيانات وحوكمتها.
كيف يمكن لمهندسي البيانات تحويل جودة البيانات من نظرية مجردة إلى ممارسة عملية؟ دعونا نجمع كل ما قمنا بتغطيته في خطة قابلة للتنفيذ.
أولاً، قيم المجالات التي يجب تغطيتها ومدى كفاءتها في الإدارة. ويتضمن ذلك أنواع البيانات مثل:
حدِّد الأخطاء في مراحل المسارات المختلفة، بدءًا من الاستيعاب.
اعرض حالة البيانات على مختلف الأطراف المعنية. أظهر كيفية إدارة البيانات من نقطة الإدخال إلى المنتج النهائي. ثم اشرح كيف تؤثر قيمة البيانات الحالية في قراراتهم. واعرض نقاط الخطأ واقتراح طرق لإصلاحها.
وضع خطة ذات أولوية لتعزيز التغيير. حدد المشكلات التي يجب إصلاحها أولاً. تشمل تحديد المصادر وكيفية إرسالها للبيانات وإدارة البيانات الداخلية وتدريب الموظفين. احصل على الموافقة على الخطة، وتابع تنفيذها.
يُعد ضمان جودة البيانات مسؤولية مهندسي البيانات والمؤسسة بأكملها. تبدأ مراقبة جودة البيانات من المصدر. ومع ذلك، من خلال الحصول على موافقة ودعم الموظفين والإدارة، يمكن لمهندسي البيانات التأكد من حصولهم على الموارد والانتباه اللازم لمراقبة مشكلات البيانات وحلها في كامل المسارات والمساهمة في نمو الأعمال.
